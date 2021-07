Viaggi in moto: i più belli

L’esperienza del viaggio comporta sempre conoscenze nuove, esplorazioni, incontro e contatto con mondi nuovi, culture e tradizioni diverse dalle nostre. Esistono dei viaggi che sono ancora più eccitanti ed emozionanti e sono quelli in moto, quelli in cui si ha il vento il faccia, si corre sulla strada con addosso un casco e una sensazione di libertà, che viaggiare con altri mezzi non trasmette. Se siete amanti delle moto, se ne avete una e volete intraprendere un viaggio in sella alla vostra amica a due ruote, rimanete con noi e scoprite quali sono i viaggi più belli.

Viaggi in moto più belli: la classifica

Se volete montare in sella alla vostra fedele amica a due ruote per intraprendere un viaggio emozionante che porterete sempre con voi, dovete scoprire la classifica dei viaggi in moto più belli e scegliere quello che fa per voi. Pronti? Andiamo:

Garmish: a Garmish, in Germania, si svolgono i BMW Motorrad Days, un weekend all’insegna delle moto; Svizzera: viaggio in moto tra Montreaux e Losanna, il lago di Ginevra è solo una delle attrattive di questo viaggio tra i Cantoni Vaud e Friburgo; Corsica: Il centro dell’isola è un luogo magico, da scoprire in sella alla vostra moto; Sicilia: l’itinerario perfetto è quello intorno al lago Pozzillo; Lombardia: per gli amanti delle moto esiste un itinerario perfetto che percorre il Ticino da Pavia fino a Locarno in Svizzera; Umbria: un viaggio tra borghi e cittadine piene di storia e arte tra Assisi, Gubbio e il Trasimeno; Stati Uniti: Un viaggio da sogno dal New Mexico al confine con il Canada, seguendo la linea geologica che fa da spartiacque del continente nord-americano; Svizzera: Un viaggio dai colori puri, a due passi dal confine italiano, passando da splendide città, laghi incastonati tra le montagne e strade sinuose tra Lucerna e Einsielden; Lombardia: lungo il fiume Adda dalla Valtellina alla Pianura; Predazzo: l’itinerario fra Veneto e Trentino Alto Adige dal Lago di Misurina a Predazzo.

Classifica dei viaggi in moto più belli: quando partire

Se si parte in sella alla moto, è necessario scegliere con cura quando partire. E’ molto importante che scegliate un periodo non troppo caldo e non troppo freddo e, soprattutto, è preferibile evitare periodi di pioggia in quanto ostacolerebbe, e renderebbe pericoloso, il vostro viaggio su due ruote. Scegliete bene e non ve ne pentirete.

