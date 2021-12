Natale 2021, viaggi low cost

Avete già programmato le vostre vacanze di Natale? O siete ancora alla ricerca di idee e di mete per un viaggio low cost? Il periodo natalizio è in assoluto il più bello, le città e le case si illuminano di alberelli e stelle comete, le piazze delle maggiori città ospitano enormi alberi di Natale addobbati con i colori più belli e che riscaldano l’anima solo a guardarli. Per non parlare dei mercatini, diverse città, italiane ed europee, ospitano questi mercati per un lungo periodo, di solito da metà dicembre fino al 6 gennaio e tra le bancarelle si trova un po’ di tutto, dal cibo, all’artigianato agli addobbi. Vi abbiamo fatto venir voglia di preparare la valigia e partire per un Natale speciale? Allora non perdiamo altro tempo, scopriamo insieme quali sono le idee e le mete per questo Natale 2018 che si prospetta essere molto entusiasmante!

Viaggi Low Cost Natale 2021: idee

Oh Oh Oh! L’esclamazione più simpatica e dolce che tutti, bambini e adulti, portano nel cuore fin da bambini; e, anche se sappiamo bene che quell’uomo con la barba, vestito di rosso e con gli occhiali non esiste, vogliamo comunque continuare a sognare. Come? Partendo per una destinazione low cost e godendo appieno dei giorni di vacanza in assoluto più colorati e gioiosi. Per darvi qualche consiglio dovete prima pensare come voler trascorrere questi giorni, se andare in qualche città e fare i turisti, se preferite andare in qualche hotel, magari con vista neve, e trascorrere le vostre giornate tra una spa e un bagno turco, partire per qualche meta europea per andare a visitare i mercatini di Natale oppure, per finire, andare in qualche agriturismo e godervi questi giorni all’aria aperta tra una passeggiata e l’altra, con dell’ottimo cibo e un’ottima compagnia. La scelta è difficile, di idee ce ne sono tante, fatevi guidare dal vostro istinto e farete la scelta giusta. Per aiutarvi, vediamo qualche meta.

Viaggi Low Cost Natale 2021: mete

Se si ha voglia di partire e se si ha la disponibilità, la scelta della meta è l’ultimo dei problemi. A Natale, poi, c’è davvero l’imbarazzo della scelta e a voi non resta che decidere se rimanere in Italia o partire per qualche destinazione europea. Andiamo per gradi, se volete rimanere in Italia vi consigliamo vivamente questi posti:

Bolzano: fatevi trasportare dalla magia natalizia di questa splendida città

Trentino: anche qui ci sono dei mercatini da visitare, molto tradizionali

Toscana: qui i mercatini nascono solo di recente, offrono tutto il meglio delle luminarie, della gastronomia del Natale e dei giochi e dei laboratori per bambini.

Mercatini di Natale: se volete partire per qualche destinazione europea avremmo una lista infinita di posti da consigliarvi anche perché, a Natale, tutte le città sono magiche, ma oggi ci limitiamo a Praga e Vienna, dove ci sono mercatini altrettanto degni di essere visitati.

