Viaggio organizzato: info per i giovani

Siete in vacanza e state pensando di partire per un viaggio organizzato? Oggi siamo qui per darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno, dalla scelta delle compagnie aeree con cui viaggiare alle destinazioni da scegliere. Ogni viaggio è una scoperta, qualunque posto deciderete di visitare diventerà, anche se per poco, la vostra casa e voi ne farete parte. Imparerete le usanze, le tradizioni e le abitudini e, al ritorno, le porterete con voi, potrete aggiungere una nuova calamita sul vostro frigorifero e aumentare il vostro bagaglio culturale. Ma andiamo subito a scoprire tutto nei dettagli, non perdiamo altro tempo.

Viaggio organizzato, quali sono le migliori mete

Avete voglia di mare o di montagna? Noi abbiamo tutte le alternative possibili e a voi non resta che lasciarvi guidare dall’istinto e scoprire dove vi porterà, se in un paradiso lontano fatto di mare e spiaggia o in un caratteristico paesaggio di montagna, in una baita con il camino e con gli scii pronti a farvi scivolare tra le montagne. In attesa che il vostro istinto si faccia sentire, ecco le nostre alternative per un viaggio all’insegna del sole e del mare:

Ibiza: con le sue acque cristalline e tutto un mondo da scoprire; e per gli amanti delle discoteche avete l’imbarazzo della scelta: Amnesia, Pacha e Space sono le 3 discoteche più famose di Ibiza dove il divertimento è assicurato. Mykonos: l’isola della Cicladi vi lascerà senza fiato per il mare, i suoi villaggi bianchi e la movida notturna che non ha niente da invidiare alle altre. Valencia: non perdete l’occasione di andare a visitarla, oltre al mare, le spiagge, l’arte, potrete godere di una buona paella valenciana.

Avete voglia di montagna? Date un’occhiata qui:

Valle d’Aosta: con i suoi paesaggi verdi, i monti sullo sfondo e grandi e maestosi alberi sembra di essere in un dipinto; tra i posti più particolari in cui andare per un viaggio senza dubbio va citato la Thuile. Trentino Alto Adige: con i suoi monti e i suoi paesaggi verdi sembra di essere nel cartoni di Heidi insieme a lei, il nonno, Peter e Nebbia. Molise: anche il Molise è meta fissa per gli amanti della montagna; tra le località più rinomate ricordiamo Campitello Matese.

Partire per un viaggio organizzato: le compagnie aeree

L’ ultimo step di questa piacevole chiacchierata sui viaggi organizzati riguarda la scelta della compagnia aerea con cui partire. Sono preferibili le compagnie low cost che riescono a farci risparmiare notevolmente se acquistiamo i nostri biglietti con largo anticipo:

Ryanair: un nome molto familiare agli amanti dei viaggi, quanti voli fatti con questa compagnia, voli per Maiorca a partire da 199 euro Easyjet: quanti voli avete fatto sugli aerei di Easyjet? Sono tante le offerte che propone, ad esempio da Milano per Londra a partire da 25 euro Lufthansa Group: è la principale compagnia aerea tedesca e settima compagnia aerea del mondo Vueling: è una compagnia aerea spagnola, il suo nome deriva da vuelo che vuol dire, appunto, volo AirFrance: è una compagnia franco-olandese ed effettua voli verso l’America, verso l’italia, Africa e Medio Oriente.

