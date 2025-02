Volevo essere un duro di Lucio Corsi: testo e significato

Volevo essere un duro di Lucio Corsi

“Volevo essere un duro” è la canzone con la quale Lucio Corsi si è aggiudicato il secondo posto alla settancinquesima edizione del Festival di Sanremo. L’artista, vera grande rivelazione della gara di quest’anno (è la sua prima volta al Festival) si è piazzato secondo sul podio tra Olly, il vincitore, e Brunori Sas, terzo classificato.

La sua canzone è già entrata nel cuore di molti, così come il cantautore. Ecco qual è il testo e quale il significato del brano.

Il testo di Volevo essere un duro di Lucio Corsi

Questo il testo di Volevo essere un duro:

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro

Un robot

Un lottatore di sumo

Uno spaccino in fuga da un cane lupo

Alla stazione di Bolo

Una gallina dalle uova d’oro

Però non sono nessuno

Non sono nato con la faccia da duro

Ho anche paura del buio

Se faccio a botte le prendo

Così mi truccano gli occhi di nero

Ma non ho mai perso tempo

È lui che mi ha lasciato indietro

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro no

Un robot

Medaglia d’oro di sputo

Lo scippatore che t’aspetta nel buio

Il Re di Porta Portese

La gazza ladra che ti ruba la fede

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Cintura bianca di Judo

Invece che una stella uno starnuto

I girasoli con gli occhiali mi hanno detto

“Stai attento alla luce”

E che le lune senza buche

Sono fregature

Perché in fondo è inutile fuggire

Dalle tue paure

Vivere la vita è un gioco da ragazzi

Io

Io volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Non sono altro che Lucio

Non sono altro che Lucio

Il significato di Volevo essere un duro

In “Volevo essere un duro” il protagonista sogna di essere uno che non ha paura di nulla, che affronta la vita come un robot o un lottatore di sumo, senza preoccuparsi del futuro. Ma man mano che la canzone va avanti, capisce che non è affatto così: non è uno “duro”, è solo una persona normale, con le sue paure e insicurezze.

Le cose che il protagonista sogna di diventare – un criminale, un eroe, qualcuno che ha tutto sotto controllo – sono tutte cose che alla fine non lo definiscono davvero. Quando si rende conto che non è nessuno di questi, si rende anche conto che non ha bisogno di esserlo: non è un “duro”, ma è lui stesso, con le sue fragilità.

Il ritornello “Vivere la vita è un gioco da ragazzi” è un po’ una riflessione su come da bambini tutto sembra più facile, ma crescendo si capisce che la vita è più complicata e difficile, soprattutto per chi non ha tanto amore intorno.

Significativo è il finale. Nell’ultimo verso Lucio si accetta per quello che è, senza cercare di cambiare o diventare qualcun altro. La canzone parla di imparare a vivere con le proprie paure, senza cercare di fuggire, perché queste fanno parte di chi siamo. In sostanza, è un testo che parla di crescita, di sogni che non sempre si realizzano, ma anche di accettare sé stessi, con tutte le imperfezioni.

