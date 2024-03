A Policoro c’è una scuola dove si impara a essere felici

L’Istituto Comprensivo 2 “Giovanni Paolo II” di Policoro ha avviato il progetto “ascuoladiFelicità”, un’iniziativa dedicata al benessere emotivo degli studenti.

Nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, l’Istituto Comprensivo 2 “Giovanni Paolo II” di Policoro, in provincia di Matera, ha lanciato l’innovativo progetto “ascuoladiFelicità”, un’iniziativa che mira a promuovere il benessere emotivo e psicologico degli studenti attraverso un nuovo approccio all’istruzione.

Il progetto “ascuoladiFelicità”

L’idea alla base del progetto è molto semplice, ma profonda: “I nostri alunni si amano?”. È questa la domanda che si è posta la dirigente scolastica Maria Carmela Stigliano di fronte alla crescente diffusione di disturbi dell’apprendimento e psicologici che a volte sfociano nella depressione e che coinvolgono sempre più studenti, anche tra i giovanissimi. L’Istituto Comprensivo ha quindi ritenuto essenziale affrontare il problema del benessere emotivo degli studenti e di trasformare la scuola in un luogo non solo per apprendere, ma anche per crescere ed essere felici.

La dirigente scolastica ha ideato e promosso questa iniziativa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, coinvolgendo tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado. Il progetto è nato in seguito ad approfondite analisi derivate dal desiderio di affrontare le sfide legate al benessere degli studenti e si propone di trasformare l’approccio educativo tradizionale, integrando una dimensione psicologica e affettiva nei processi di apprendimento.

Come ha spiegato la stessa dirigente a Policoro News: “La sperimentazione coinvolge con passione e dedizione tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di primo grado. Il progetto, frutto di un’analisi attenta e di un impegno senza riserve, mira a trasformare l’approccio educativo tradizionale, abbracciando la rilevante dimensione psicologica e affettiva degli studenti. L’idea del progetto è nata dalla semplice, ma profonda domanda ‘i nostri alunni si amano?’. La crescente diffusione di disturbi legati alla psiche, all’apprendimento, alla depressione, all’uso di sostanze, al bullismo e all’emarginazione tra i giovani ha sottolineato la necessità di affrontare il benessere emotivo e psicologico degli studenti, dove la Scuola possa essere il luogo per imparare, crescere e perché no? Essere felici!”

L’Ora della Felicità: un’iniziativa pratica e innovativa

Il cuore di questo originale progetto è rappresentato dall’ora della felicità: un’ora, all’interno del classico orario scolastico, interamente dedicata al benessere degli alunni. Durante quest’ora, gli studenti partecipano a una serie di attività pratiche volte a promuovere il loro benessere emotivo e psicologico, tra apprendere tecniche di meditazione ed esercizi fisici per il rilassamento, imparare a usare un linguaggio positivo, la visione di film a tema con successive discussioni, la lettura di brani e poesie, la redazione del diario delle emozioni e il ballo.

La Giornata Internazionale della Felicità: un’occasione per festeggiare e riflettere

Oggi, 20 marzo, si celebra la Giornata Internazionale della Felicità. Per questa occasione l’Istituto Comprensivo si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto che coinvolgerà tutti i plessi e gli ordini di scuola, gli alunni, le famiglie e chi altro vorrà intervenire: l’idea è quella di incontrarsi in un ambiente festoso e accogliente per celebrare la felicità e scambiarsi gli auguri: “Ti voglio Felice!”.