Guida Laurea Online 2024: tutte le info sui corsi universitari online riconosciuti dal Miur, triennali e magistrali.

I corsi di laurea online si stanno affermando con sempre maggiore decisione nel panorama dell’istruzione italiana. Questo dipende principalmente dal fatto che la pandemia ha accelerato e reso sempre maggiormente necessario un processo di digitalizzazione già avviato: sia le aziende che gli studenti si stanno rendendo conto che istruirsi non basta più, serve anche tanta esperienza nel campo. Le lauree online erogate dalle Università Telematiche riconosciute dal Miur sono le uniche che ti permettono di studiare e lavorare contemporaneamente grazie ad una piattaforma e-learning che massimizza il tempo a disposizione.

I corsi universitari online sono riconosciuti dal Miur e hanno lo stesso valore legale dei titoli conseguiti negli atenei tradizionali. Esistono lauree brevi online e lauree magistrali online, la scelta tra l’una o l’altra dipende sostanzialmente dal titolo di partenza. In questa breve guida ti parleremo di quali lauree online sono riconosciute dividendole in lauree triennali online e lauree magistrali online per permetterti di decidere il percorso più giusto per te.

I corsi di laurea online riconosciuti dal Miur

I corsi di laurea online riconosciuti dal Miur sono davvero tantissimi. Sono divisi in corsi di laurea breve online e corsi di laurea magistrale online e afferiscono alle seguenti facoltà:

Ogni università online ha facoltà e indirizzi diversi per permettere agli studenti di scegliere in base alle proprie velleità e alla localizzazione dell’Istituto nel panorama di tutte le sedi italiane dell’ateneo. Nessuno può indirizzarti su quale sia il corso più adatto a te perché tutto dipende dagli sbocchi lavorativi delle università online a cui sei realmente interessato. Come ti vedi tra 10 anni? Quale pensi che sia il tuo lavoro del futuro? Nei prossimi paragrafi ti mostreremo l’elenco dettagliato di tutti i corsi universitari online divisi tra lauree triennali e lauree magistrali in base alle quali potrai scegliere dove immatricolarti.

In fondo all’articolo, poi, troverai un form dedicato a te: basterà compilarlo inserendo i tuoi dati personali per essere ricontattato senza costo e senza impegno ed essere così guidato nella scelta del percorso più adatto alle tue esigenze.

Lauree triennali online: i corsi brevi disponibili

Le lauree triennali online afferiscono a tutte le facoltà di cui ti abbiamo già parlato. Puoi iscriverti ad una laurea breve online solo dopo aver ottenuto il diploma o un titolo equivalente. Una volta terminato il liceo o l’istituto tecnico di riferimento potrai iniziare a lavorare e contemporaneamente studiare all’interno di un’università telematica. Qui di seguito potete trovare una tabella con tutti i corsi di laurea triennale online riconosciuti dal Miur.