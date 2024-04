Percorsi da 30 CFU per l'insegnamento: info, costi e corsi online

I 30 CFU/CFA sono crediti formativi universitari o accademici che fanno parte dei percorsi abilitanti per l’insegnamento, introdotti dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti in Italia.

La Riforma promossa dall’ex Ministro Bianchi ha introdotto infatti un nuovo percorso di formazione iniziale per aspiranti insegnanti, estendendo i crediti formativi universitari necessari da 24 a 60 CFU/CFA. Questi crediti riguardano materie antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche e linguistiche.

Il nuovo percorso di reclutamento prevede: conseguimento della laurea magistrale (o triennale per chi intende diventare ITP), percorso abilitante di 60 CFU/CFA, partecipazione a un concorso e infine un anno di prova in servizio che include un test finale e una valutazione.

È prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, durante la quale i candidati potranno ancora partecipare ai concorsi con i 24 CFU, a condizione che siano stati ottenuti entro il 31 ottobre 2022.

Ci sono poi percorsi da 30 CFU, destinati a diverse categorie di insegnanti e aspiranti docenti e che offrono un’opzione transitoria per ottenere l’abilitazione sotto il regime attuale in attesa che i 60 CFU per l’insegnamento diventino obbligatori nel 2025.

I corsi da 30 CFU si possono trovare anche nelle università telematiche riconosciute dal Miur: andiamo a vedere tutte le opzioni disponibili e come funzionano.

In questa guida:

Percorsi da 30 CFU online: le opzioni disponibili

Ci sono diversi percorsi da 30 CFU online dedicati ai cosiddetti Docenti Ingabbiati, insegnanti già abilitati in una classe di concorso o insegnanti di sostegno che vogliono abilitarsi su un’altra classe. Ecco quali sono le proposte delle università telematiche:

Come si vede dalla tabella sopra, ogni corso da 30 CFU ha associata una specifica classe di concorso; ognuna di esse raggruppa materie affini e stabilisce i requisiti specifici che i candidati devono soddisfare per accedere all’abilitazione per l’insegnamento di quelle materie.

Se hai bisogno di ricevere maggiori info sui percorsi per l’abilitazione da 30 CFU, compilare il form in pagina e riceverai una consulenza gratuita e su misura per te.

Percorsi da 30, 36 o 60 CFU

Ecco un riassunto delle modalità di accesso ai percorsi di formazione previsti fino al 1° gennaio 2025 per i docenti in Italia:

Percorso da 60 CFU: sarà pienamente operativo dal 2025, anno in cui l’abilitazione diventerà obbligatoria per partecipare ai concorsi. Percorso da 30 CFU: destinato a docenti già abilitati o che hanno una specializzazione in una classe di concorso o grado di istruzione differente. Percorso da 30 CFU: per docenti con almeno 3 anni di esperienza, di cui uno nella classe di concorso specifica, e per chi ha superato il concorso “straordinario bis”. Percorso da 30 CFU: per neolaureati o chi non ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. Richiede l’integrazione dei crediti in caso di successo in un concorso. Percorsi da 30 o 36 CFU: rivolti a candidati senza abilitazione, suddivisi in: 30 CFU per chi ha titolo di accesso e 3 anni di esperienza di cui almeno uno specifico, negli ultimi 5 anni.

30 CFU per chi concorre con soli 30 CFU.

36 CFU per chi ha titolo di accesso e 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022.

Andiamo a vedere meglio come funzionano i vari percorsi da 30 CFU per l’insegnamento.

A cosa servono i 30 CFU e cosa sono di preciso

Il concetto di 30 CFU si riferisce a crediti formativi universitari richiesti per vari percorsi di abilitazione all’insegnamento in Italia. Esistono diversi contesti in cui questi crediti sono applicabili: andiamo ad approfondire il loro scopo.

Seconda abilitazione per docenti già qualificati: i docenti che possiedono già una qualifica per insegnare in una determinata classe di concorso possono ottenere abilitazioni aggiuntive in altre classi di concorso, a condizione che abbiano i titoli di studio appropriati. Per questo, devono completare 30 CFU in metodologie e tecnologie didattiche, che possono essere conseguiti anche online fino a una certa percentuale, grazie alle recenti modifiche normative. Docenti con tre anni di servizio e vincitori del Concorso Straordinario Bis: i docenti che hanno accumulato almeno tre anni di esperienza didattica negli ultimi cinque anni possono ottenere l’abilitazione attraverso percorsi di 30 CFU. Questa opzione è estesa anche ai vincitori del Concorso Straordinario Bis. Percorsi Pre e Post-Concorso: fino alla fine del 2024, per partecipare ai concorsi è necessario aver acquisito almeno 30 CFU. Chi vince un concorso con solo questi crediti dovrà completare ulteriori 30 CFU e superare un esame finale di abilitazione nel primo anno di lavoro a tempo determinato. Vincitori di concorso con tre anni di servizio: per i docenti che hanno vinto un concorso e hanno almeno tre anni di servizio, è richiesto di completare i 30 CFU mancanti durante il primo anno di immissione in ruolo a tempo determinato. Questi percorsi sono regolati dal DPCM 60 CFU, in attesa di pubblicazione.

Percorsi abilitanti da 30 CFU online

In Italia, le università online riconosciute dal MIUR offrono la possibilità di acquisire i 30 CFU attraverso corsi online. Attualmente, gli atenei che offrono questi corsi sono:

Concentrandoci in particolare sui corsi da 30 CFU Unimarconi, 30 CFU eCampus e 30 CFU UniPegaso, possiamo dire che queste università hanno già attivato diverse edizioni di questi percorsi, data l’alta richiesta. Nel futuro, questi atenei attiveranno con tutta probabilità non solo ulteriori edizioni, ma anche corsi da 30 CFU rivolti ad altri tipologie di insegnanti, nonché i famosi corsi da 60 CFU.

Se ti servono maggiori info in merito, contatta gratuitamente i nostri orientatori compilando il form che trovi in pagina: in questo modo riceverai al più presto una consulenza personalizzata.

Come funzionano i corsi da 30 CFU

Il percorso da 30 CFU per docenti già abilitati si svolge prevalentemente online, attraverso lezioni in diretta streaming su piattaforme dedicate che monitorano la frequenza degli studenti. Queste lezioni si tengono generalmente nei fine settimana e richiedono una partecipazione attiva del 70% per poter accedere all’esame finale. Quest’ultimo comprende un test scritto e una lezione simulata, mirati a valutare le competenze professionali acquisite.

Le materie trattate variano ma solitamente includono discipline pedagogiche, tirocinio diretto, metodologie didattiche specifiche per la scuola secondaria, didattica disciplinare, normativa scolastica, formazione per l’inclusione di studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali) e ambiti psico-socio-antropologici e linguistico-digitali.

La prova finale dei percorsi abilitanti da 30 CFU, sia nelle università frontali che in quelle online, si terrà in presenza. Tuttavia, le università telematiche presentano una vasta rete di sedi sparse in tutta Italia, consentendo così agli studenti di ridurre costi e fatica legati agli spostamenti, scegliendo la sede più vicina a casa per l’esame.

Corsi online da 30 CFU: il costo

Il costo dei 30 CFU necessari per l’insegnamento varia in base al corso e all’università, oscillando tra 1.600 € e 2.000 €. Questa fascia di prezzo rappresenta il costo massimo stabilito dal DPCM per ogni percorso di 30 CFU, fissato a 2.000 euro. In aggiunta, vi è un costo di 150 euro per la prova finale, e le tasse di iscrizione non sono rimborsabili.

Per il pagamento, è possibile utilizzare un bonifico bancario o la Carta del Docente, generando un Buono specificando: Ente fisico – Formazione e aggiornamento – Corso post lauream. È anche permesso combinare i metodi di pagamento, pagando una parte con bonifico e l’altra con la Carta del Docente, compreso il pagamento rateale.