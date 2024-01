Classifica Migliori Università Italiane: il ranking 2024

La scelta dell’università a cui iscriversi è sicuramente un momento di fondamentale importanza per tutti i futuri studenti, in quanto da questa decisione dipenderà il loro futuro. Per questo motivo molte persone si affidano alle varie classifiche delle università italiane per capire quali siano i migliori atenei a disposizione da Nord a Sud Italia, ma anche nel resto del mondo.

In questa guida vi parleremo del ranking delle università italiane, quindi del punteggio delle strutture presenti sul territorio che sono valutate secondo diversi fattori. A correre in aiuto degli studenti ci pensa la classifica Censis, così vi spiegheremo di cosa si tratta, qual è la classifica delle migliori università statali e la classifica delle migliori università italiane private.

Ci sarà poi un approfondimento anche sulla Qs World Ranking, una classifica delle università mondiali che prende in esame tutti gli atenei che si trovano in ogni Paese del mondo.

Ovviamente è necessario ricordare che oltre a queste due classifiche, molto importante per determinare la classifica delle migliori università italiane è il ruolo dell’ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ossia un ente pubblico che ogni anno valuta le università statali, non statali e telematiche mettendo in luce i punti a favore e le criticità per permettere agli stessi atenei di migliorare. L’ANVUR intende promuovere la qualità del sistema universitario attraverso modelli valutativi che riguardano sia l’attività didattica, sia la ricerca.

In questa guida:

Ranking università italiane: la classifica Censis

La classifica delle università Censis è uno strumento che è nato per dare orientamento agli studenti indecisi a quale ateneo iscriversi. Si tratta di una analisi approfondita del sistema universitario italiano che comprende università statali e non statali (dette anche università private), che sono suddivise in categorie per dimensioni e anche per settore, distinte a loro volta per lauree triennali, lauree magistrali e lauree a ciclo unico.

La classifica Censis delle università basa la propria valutazione sui servizi erogati, sulle strutture a disposizione, sulle abilità della comunicazione 2.0, sul livello di internazionalizzazione e sulle opportunità di trovare lavoro post lauream.

Classifica Censis 2024: gli atenei statali

Per quanto riguarda le università statali la classifica Censis 2024 vede al primo posto tra i mega atenei (quelli con oltre 40.000 iscritti) l’Università degli Studi di Bologna con 89,7 punti, poi l’Università degli Studi di Padova con 87,5 punti e L’Università di Roma La Sapienza con 85,7 punti.

Tra gli atenei di grandi dimensioni(da 20.000 a 40.000 iscritti) troviamo invece l’Università di Pavia con 91,2 punti, l’Università di Perugia con 90,5 punti e l’Università della Calabria con 90,3 punti.

Tra le gli atenei di medie dimensioni (da 10.000 a 20.000 iscritti) al primo posto c’è l’Università di Trento con 96,2 punti, seguita dall’Università di Udine con 93,7 punti e dall’Università degli Studi di Siena con 93 punti.

Tra i piccoli atenei (fino a 10.000 iscritti) trionfa l’Università di Camerino con 101,7 punti, seguita dall’Università degli Studi della Tuscia con 86 punti e dall’Università degli Studi di Macerata con 85,7 punti.

Infine tra i Politecnici primeggia il Politecnico di Milano con 96,2 punti, mentre al secondo posto c’è il Politecnico di Torino con 91,5 punti e seguire il Politecnico di Bari e l’Università IUAV di Venezia, entrambi con 86,5 punti.

Classifica Università Private Italiane 2024 Censis

Per quanto riguarda, invece, la classifica delle università private italiane, invece, tra i grandi atenei al primo posto troviamo l’Università Bocconi (90,4 punti) e in seconda l’Università Cattolica del Sacro Cuore (76,6).

Tra i medi atenei in testa c’è l’Università LUISS Guido Carli con un punteggio di 91,4, seguita dallo IULM di Milano con 81,2 punti e dall’Università LUMSA (79,2). Al quarto posto invece c’è l’Università Suor Orsola Benincasa (72) che chiude la classifica.

Più articolato il discorso per gli atenei privati piccoli in cui mantiene il primo posto la Libera Università di Bolzano con un punteggio di 88,6, seguita al secondo posto dall’Università Europea di Roma (87,8 punti) e dall’Università degli Studi Link (83,6 punti).

Classifica università italiane per facoltà

Il Censis mette a disposizione anche una classifica università italiane per facoltà, quindi specificando quali sono i migliori atenei in Italia per ogni settore, suddividendo tra università statali e non statale e ancora per lauree triennali, magistrali e a ciclo unico.

Per scoprire la classifica degli atenei italiani per ogni singola facoltà consulta le nostre guide specifiche:

Classifica Mondiale Università 2024: il QS World University Rankings

Non bisogna poi dimenticare la QS World University Rankings, ossia la classifica migliori università al mondo. Nel ranking mondiale università troviamo ai primi tre posti i seguenti atenei:

Massachusetts Institute of Technology (Mit), Stati Uniti Università di Cambridge, Regno Unito Università di Stanford, Stati Uniti

Per quanto riguarda le università italiane, l’ateneo meglio posizionato è il Politecnico di Milano.

La Sapienza di Roma, inoltre, risulta essere l’ateneo migliore al mondo per Studi classici e Storia antica. Ma non solo.

Nell’ultima edizione di questo report l’Italia si è piazzata al settimo posto in assoluto con ben 56 atenei che hanno ottenuto 530 posti nelle varie classifiche che in tutto riguardano 54 discipline accademiche e 96 piazzamenti nelle classifiche delle cinque macro aree di studio.

Ecco le università che si trovano in top 10 nei diversi settori: