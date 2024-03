Tra le 11 università telematiche riconosciute, eCampus è sicuramente una delle più conosciute. Deve la sua fama alla variegata offerta formativa e alla possibilità di frequentare le lezioni sia online che dal vivo, con un sistema che integra i vantaggi dell’università telematica a quelli di una qualsiasi università frontale.

Ha all’attivo oltre 100.000 studenti itineranti e un numero di corsi che si aggiorna continuamente. La sede storica è situata a Novedrate (Como), in un campus immerso nel verde che mette in contatto tutti gli iscritti sul territorio, ma eCampus presenta anche altre numerose sedi in tutta Italia.

Nonostante questo, resta attiva e utilizzatissima la piattaforma di e-learning che permette di studiare in qualsiasi momento della giornata, essendo semplicemente in possesso di un device connesso a internet. Puoi formarti in piattaforma o accedendo all’App Mobile.

Le uniche attività che restano obbligatorie in presenza sono gli esami che si svolgono dal vivo (sebbene al momento l’ateneo presenti anche l’opzione degli esami online). eCampus è perfetta per tutti gli studenti lavoratori che, pur avendo bisogno di studiare e lavorare contemporaneamente, non vogliono del tutto rinunciare al pensiero di vivere l’università nel suo senso più tradizionale.

Nei prossimi paragrafi andremo a vedere se la laurea conseguita presso eCampus è riconosciuta del Miur, dove sono le sedi fisiche e i costi da affrontare. Se, invece, vuoi procedere direttamente all’iscrizione, puoi scorrere la guida e compilare il form che trovi in fondo a questa pagina, lasciando i tuoi dati personali per essere tempestivamente contattato da un nostro consulente.

Offerta formativa eCampus: lauree triennali e magistrali

L’ateneo eCampus vanta un ventaglio di lauree triennali e magistrali molto variegate che afferiscono alle aree tematiche di Ingegneria, Economia, Psicologia, Giurisprudenza e Lettera. Ai corsi di laurea eCampus si accede senza test di ammissione e l’unico titolo richiesto è il diploma di maturità (per i corsi di laurea triennale) o la laurea (per i corsi di laurea magistrale).

I piani di studio sono costantemente aggiornati e il profilo docente revisionato continuamente per esprimere il massimo possibile sul mercato. Non è tutto: c’è un ufficio placement che si occupa di realizzare contratti di stage invidiabili.

Le lauree eCampus afferiscono alle aree tematiche di Ingegneria, Economia, Psicologia, Giurisprudenza e Lettere, Scienze della Formazione e Scienze Motorie. Tra i diversi curricula, sono 60 i percorsi formativi che ogni anno vengono aggiornati.

Di seguito una tabella aggiornata con tutti i percorsi:

Da non sottovalutare anche l’offerta di Job Placement: viene messa a disposizione di studenti e laureati una bacheca con tutte le offerte di lavoro, in cui sono segnalate possibilità di assunzione, stage in uffici pubblici e privati di grandi aziende. I futuri datori di lavoro possono vagliare tutte le proposte, visionando il curriculum didattico di ogni candidato e poi scegliere quello più adatto alla posizione. Vengono anche organizzati periodicamente seminari e convegni per permettere agli studenti di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro senza traumi, anche durante il loro percorso formativo.

L’esperienza lavorativa non va sottovalutata perché nel caso delle università telematiche in molti casi è un trampolino di lancio: puoi studiare e dare avvio alla tua carriera lavorativa contemporaneamente in modo da ridurre i tempi della gavetta e scalare i vertici velocemente.

Master eCampus di primo e secondo livello

Oltre ai corsi di laurea, l’offerta formativa eCampus è molto ampia anche per quanto riguarda il post-laurea: sono disponibili, infatti, più di 100 Master Online eCampus, divisi tra master di primo livello (per accedere ai quali è sufficiente la laurea triennale) e master di secondo livello (in questo caso è richiesta la magistrale).

Ecco elenco completo dei Master eCampus: