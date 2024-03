La Laurea in Scienze della Formazione Online è un percorso di studi che fa riferimento alla facoltà di Scienze dell’educazione e della formazione o alla facoltà di Scienze Umanistiche. Studiando Scienze della formazione a distanza potrai conseguire un titolo di laurea scegliendo tra diversi indirizzi, sia nella laurea triennale che in quella magistrale.

Se ti interessa questo percorso, puoi conseguire la laurea telematica in Scienze della Formazione presso una delle Università Online Riconosciute dal MIUR, studiando dove e quando vuoi senza vincoli temporali o di spazio.

Prima di addentrarci nel vivo della guida, dobbiamo ricordare la differenza tra una laurea in Scienze della Formazione e dell’Educazione e una in Scienze della Formazione primaria.

I corsi di Scienze della Formazione Primaria preparano alla professione dell’insegnante della scuola primaria e dell’infanzia, ma attualmente nelle università telematiche non è disponibile il corso di laurea in scienze della formazione primaria online. Rimane, quindi, il corso di laurea online in Scienze della Formazione che permette di lavorare come educatore/educatrice in strutture come asili nido, comunità, ludoteche o di lavorare nei servizi sociali.

Nel corso di questa guida, scopriremo tutto quello che c’è da sapere sulla Laurea in Scienze della Formazione online. Prosegui per approfondire tutte le opzioni disponibili all’interno di ciascuna facoltà online.

In questa guida:

Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Online: le opzioni disponibili

Come specificato, la laurea online in Scienze della Formazione è divisa in corsi di laurea triennali e corsi di laurea magistrali.

Occorre sottolineare che la Laurea in Scienze della Formazione online è riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e valutata dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) per cui ha affidabilità certificata e rilascia titoli con uguale valore legale rispetto ad una laurea tradizionale. Le possibilità lavorative di chi sceglierà un corso di Scienze della Formazione online sono quindi le stesse rispetto ad un percorso di studi di tipo frontale.

Stai pensando ad un corso di Scienze della Formazione online? Chiedi consiglio ai nostri esperti compilando l’apposito form a fondo pagina.

Laurea Triennale in Scienze dell’educazione online: i corsi disponibili

I corsi di laurea triennale in Scienze della Formazione online erogati dalle università telematiche sono tutti della classe L-19 (l’unica disponibile online). Di seguito l’elenco:

Dopo aver elencato i corsi di Laurea triennale di Scienze della Formazione online, andiamo ora ad analizzarne le caratteristiche in base a ciascun Ateneo.

L’Università Telematica eCampus mette a disposizione i corsi di Scienze dell’educazione e della Formazione e Scienze dell’Educazione e della Prima Infanzia: il primo prepara all’approccio operativo nel campo della formazione e dell’educazione, il secondo è focalizzato sugli interventi educativi per bambini da 0 a 3 anni (quindi nidi e ludoteche).

Il corso di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università Telematica Guglielmo Marconi sviluppa competenze pedagogiche, metodologiche e comunicative nel settore della formazione.

L’Università Telematica IUL offre invece il corso di Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi per l’infanzia, consigliato a chi sia interessato a lavorare come educatore nei servi rivolti all’infanzia, come nidi, centri per il sostegno alla genitorialità, comunità infantili).

Il corso di laurea dell’Università Telematica Giustino Fortunato si occupa della formazione di educatori per bambini, per persone con deficit e per individui emarginati dalla società.

Formazione alle professioni educative di UniDav verte su discipline pedagogiche, didattiche e socio-educative, infine Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università Telematica Pegaso che fornisce competenze di tipo sociologico ed antropologico.

Il laureato nella triennale di Scienze della formazione online potrà lavorare come educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali, educatore infantile nelle strutture scolastiche ed extrascolastiche oppure come animatori socio-educativo.

Dato che non tutti gli Atenei descritti offrono anche corsi di laurea online di tipo specialistico, continua a leggere per capire quali siano le possibilità di studio che riguardano la laurea magistrale in Scienze della Formazione Online.

Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Online: le specialistiche disponibili

I corsi di laurea magistrale in Scienze della Formazione online sono erogati dalle università a distanza eCampus, UniMarconi, IUL e UniPegaso e sono:

Il corso di Scienze pedagogiche offerto dall’Università Telematica eCampus definisce la figura del pedagogista e ha tre indirizzi: Pedagogia e Scienze Umane (con sblocchi nella consulenza e nella ricerca educativa), Pedagogia della marginalità e della disabilità (per la progettazione di interventi educativi per persone ai margini della società o con disabilità) e Teorie e Metodologie dell’e-learning e della Media Education (per la formazione di studenti in grado di lavorare nei diversi ambiti di convergenza tra educazione e comunicazione, con un’attenzione particolare sull’e-tutoring e sulla didattica telematica). L’inserimento nei settori dell’educazione è anche il focus di Scienze Pedagogiche della facoltà dell’Università Telematica Pegaso.

Per quanto riguarda l’Università Telematica Unimarconi, il suo corso di Pedagogia fa riferimento alle competenze educativo-formative, ma con attenzione sugli approcci qualitativi e relazionali.

Chiudiamo l’analisi delle facoltà con l’Università Telematica IUL che prevede la laurea magistrale di Scienze della formazione on line in Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti nazionali e internazionali [LM-57], con lo scopo di progettare programmi educativi rivolti, per l’appunto, ad individui in età adulta, nell’ambito di iniziative europee e internazionali.

Al termine del biennio di specializzazione (pari ad un carico di 120 CFU), il laureato potrà ricoprire ruoli professionali in istituzioni ed enti pubblici e privati dedicati alla formazione continua (formazione professionale, educazione degli adulti), oltre che in aziende private. Potrà inoltre compiere attività di ricerca educativa e di consulenza nella programmazione degli interventi in campo educativo e formativo.

Prosegui la guida per scoprire nel dettaglio tutte le caratteristiche delle principali università online.

Laurea online in Scienze della Formazione: quanto costa?

I costi della Laurea di Scienze dell’Educazione online vanno da 1.500 a 5.900 euro. C’è subito da dire che i costi sono variabili di Ateneo in Ateneo, ma – diversamente da quanto accade nelle università tradizionali – la retta annuale da versare non cambia in base all’ISEE.

Ed ecco la spesa annuale per ciascuna facoltà telematica:

eCampus : da € 2.600

: da € 2.600 Unimarconi : da € 1.500

: da € 1.500 IUL : € 2.500

: € 2.500 UniDav : € 2.200

: € 2.200 Unifortunato : € 2.800

: € 2.800 Unipegaso: da € 1.700 a € 3.400

Nel prezzo indicato sono inclusi materiale didattico per tutto l’anno accademico, test di autovalutazione, supporto telematico dei tutor e lezioni disponibili in qualsiasi momento. Basterà un click per accedere alla piattaforma di e-learning per riascoltare una lezione o accedere ad un libro di testo.

Questo significa poter studiare da qualsiasi luogo, purché ci sia un dispositivo con accesso a Internet. Costi aggiuntivi dovranno essere considerati in caso di lezioni frontali con i tutor o per lo spostamento fisico in una delle sedi convenzionate nel giorno degli esami.

Da notare che nei costi di una Laurea in Scienze della Formazione online manca la voce che ha invece maggior incidenza nel caso di iscrizione ad una facoltà “classica”: l’affitto. Studiare da casa, oltre che un grosso risparmio di tempo, comporta quindi anche un notevole risparmio su quei costi fissi che risultano invece inevitabili come studente fuori sede.

Considera, poi, che ci sono convenzioni, esenzioni ed agevolazioni che possono limare ulteriormente le uscite. Vuoi suggerimenti relativi ai costi laurea online scienze della formazione? Contattaci tramite apposito form.

Qual è la migliore Università Telematica con Scienze della Formazione?

Delle sette università riconosciute dal MIUR di cui vi abbiamo parlato, qual è la migliore Università Online di Scienze della Formazione online? La risposta è estremamente soggettiva, ma ci sono parametri che possono aiutare lo studente in una scelta per nulla facile.

Potremmo considerare, per esempio, la frequenza minima di videolezioni da seguire prima di poter sostenere un esame, fattore che avrà notevole importanza nel caso in cui abbiate già un lavoro o impegni vari vi portino ad avere poco tempo da dedicare allo studio nel corso della giornata.

eCampus, UniMarconi, Unidav e l’Università Telematica IUL non impongono obbligo di visualizzazione delle lezioni video. L’Università Telematica Giustino Fortunato fissa un limite minimo che è la visualizzazione del 60% del totale delle video-lezioni previste, percentuale che sale all’80% del caso dell’Università Telematica Pegaso.

Se consideriamo poi la modalità d’esame, l’Università Telematica eCampus propone principalmente esami scritti a risposta chiusa, mentre per l’Università Telematica Guglielmo Marconi e IUL, gli esami sono orali o scritti a risposta aperta. Sistema misto per UniDav e Unifortunato (orali, scritti a crocette o entrambi), UniPegaso prevede prove orali e/o scritte (a risposta multipla) stabilite a discrezione del docente.

Infine, possiamo valutare i corsi di laurea: Unifortunato e UniDav hanno solo corsi per la Laurea Triennale in Scienze della Formazione online; eCampus, Unimarconi, IUL e UniPegaso offrono invece anche il corso di laurea magistrale.

Passiamo ora alla logistica: continua la lettura del prossimo paragrafo per scoprire quali sono le principali sedi della facoltà di Scienze della Formazione Online.

Scienze della Formazione online nelle principali città italiane

Studiare online è un modo sempre più utilizzato da chi vuole intraprendere un percorso di laurea. È bene sapere, intanto, che lo studente dovrà recarsi fisicamente presso uno dei poli convenzionati solo per sostenere gli esami, discutere la tesi o eventualmente per lezioni individuali da concordare con il docente. Ma dove sono collocate le principali sedi delle università telematiche? Continua a leggere per scoprire tutte le sedi di Roma, Milano, Torino e Napoli.

Scienze della Formazione Online a Roma: sedi e atenei online

Scienze della Formazione online a Roma è disponibile nelle seguenti facoltà:

Scienze della Formazione Online a Milano: sedi e atenei online

Scienze della Formazione Online a Milano è disponibile nelle seguenti facoltà:

Scienze della Formazione Online a Torino: sedi e atenei online

Scienze della Formazione online a Torino è disponibile nelle seguenti facoltà:

Unimarconi, UniDav e Unifortunato non hanno una sede nel capoluogo piemontese.

Scienze della Formazione Online a Napoli: sedi e atenei online

Scienze della Formazione online a Napoli è disponibile nelle seguenti facoltà:

Ora che sai tutto su Scienze della Formazione Online, non resta che compiere il primo passo: iscriverti. Se hai bisogno di aiuto, ricordati che i nostri consulenti sono a tua disposizione. Compila il form e sarai ricontattato nel più breve tempo possibile.