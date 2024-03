Scienze Politiche online è uno dei percorsi universitari più longevi tra quelli proposti delle Università Telematiche Riconosciute dal Miur. Il carattere marcatamente multidisciplinare delle materie di studio e la possibilità di costruire un percorso didattico confacente ai propri interessi e alle proprie inclinazioni rendono Scienze Politiche tra i corsi più apprezzati da studenti neodiplomati e da professionisti in possesso di laurea di primo livello.

L’offerta formativa si compone infatti di due cicli di studio: quello triennale o di primo livello, cui si accede dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di II grado (il diploma di scuola superiore), e quello specialistico o magistrale, che dura due anni e al quale si può accedere solo con la laurea triennale.

In Italia il corso di laurea on line in Scienze Politiche erogato dagli atenei telematici ha le stesse caratteristiche didattiche di base dei corsi che si possono seguire in un’Università tradizionale: entrambi rilasciano titoli accademici riconosciuti dal MIUR, che sono pertanto equipollenti e ugualmente spendibili nei termini e nei campi previsti dalla legge, compreso l’accesso ai concorsi pubblici per l’insegnamento.

Il Corso di Laurea triennale in Scienze politiche online rappresenta la soluzione ideale per tutti gli studenti, rendendo possibile conseguire questo titolo di studio universitario anche a chi è impossibilitato a frequentare un’università tradizionale perché lontano da casa o per ragioni professionali.

Se stai pensando a Scienze Politiche a distanza per investire nel tuo futuro e nella tua formazione leggi con attenzione questa guida e seleziona il corso più adatto alle tue esigenze e alle tue caratteristiche.

Corsi di Laurea in Scienze Politiche Online: le opzioni disponibili

Chi sta pensando di iscriversi a un corso di laurea telematica in Scienze Politiche può disporre attualmente delle seguenti opzioni:

Se desideri conoscere nel dettaglio i programmi didattici, i percorsi accademici e gli sbocchi professionali dei corsi in Scienze Politiche online

Laurea Triennale in Scienze Politiche online: i corsi disponibili

Chi sta pensando di frequentare un corso di laurea triennale in Scienze Politiche online ha a disposizione le seguenti opzioni:

L’Università Telematica Guglielmo Marconi eroga il corso di laurea triennale in Scienze Politiche online già dall’anno accademico 2006-2007. Lo studente che frequenta questo corso potrà studiare le discipline economiche, giuridiche, storiche, sociali e i metodi della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica ed economica.

Gli sbocchi occupazionali per chi segue questo corso riguardano le organizzazioni private nazionali e multinazionali, le amministrazioni, gli enti, le organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali, le organizzazioni non governative e del terzo settore.

Il corso di laurea triennale in Scienze Politiche online erogato dall’Università Telematica eCampus si compone di un biennio improntato alla multidisciplinarietà e di un terzo anno che prevede lo studio di materie di taglio giuridico abbinato all’importante proposta di carattere pratico-applicativo del tirocinio formativo.

Il corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali online della classe L-36 viene erogato dall’Università Telematica Mercatorum si propone di fornire conoscenze culturali relative alla internazionalizzazione e globalizzazione dei fenomeni economici e politici, ivi compresa la loro dimensione europea. Importante in questa prospettiva diventa il rafforzamento delle competenze linguistiche di almeno due lingue straniere e la creazione di abilità professionali sia nell’ambito dell’amministrazione statale (incluse le rappresentanze diplomatiche e consolari), sia nell’ambito dei quadri di livello medio delle organizzazioni internazionali.

In chiusura di questa sezione desideriamo inoltre sottolineare che la laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali costituisce titolo preferenziale per la carriera diplomatica. Il laureato triennale in Scienze Politiche online può inoltre svolgere il praticantato biennale presso uno studio professionale di consulenza del lavoro e sostenere l’esame che abilita alla professione di Consulente del lavoro (l. n. 12/79 e successive modificazioni).

Laurea Magistrale in Scienze Politiche online: le specialistiche disponibili

Gli studenti o i professionisti che dopo il triennio intendono proseguire lo studio e conseguire una laurea magistrale in Scienze Politiche online hanno a disposizione i seguenti corsi erogati dagli atenei telematici:

Il corso di laurea magistrale in Scienze Politiche online riferibile alla classe di laurea LM-62 di Scienze della Politica è erogato dall’Università Telematica Guglielmo Marconi per fare da naturale prosecuzione alla laurea di primo livello. Per essere ammessi al corso occorre dunque essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. L’ammissione (come per tutti i corsi di laurea magistrale delle Università italiane) è comunque subordinata al possesso di specifici requisiti curricolari valutati da una commissione.

Al termine del percorso di studi i laureati saranno in possesso di conoscenze approfondite di metodo e di contenuti scientifici e professionali nei campi giuridico-istituzionale, politico-economico, politologico, storico-politico e sociologico e avranno acquisito conoscenze interdisciplinari nei vari ambiti sopra enunciati in prospettiva comparativa e internazionale. I percorsi di studio di questa classe, inoltre, affrontano in maniera più specifica la ricerca sociale e preparano a operare nel campo dell’analisi politico-istituzionale ed economica.

Gli sbocchi professionali sono nella gestione e controllo nella pubblica amministrazione, nell’organizzazione del lavoro, nelle scienze sociologiche.

L’Università Telematica Mercatorum eroga il corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico online della classe LM-52. Il percorso formativo si articola principalmente in due ambiti di conoscenze teorico-pratiche: quello relativo ai profili giuridici e quello relativo agli aspetti economici.

La didattica si avvale, oltre che delle tradizionali lezioni frontali, erogate in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-learning, anche di metodi didattici interattivi che mirano a sviluppare e potenziare capacità di ragionamento, gestione ed elaborazione delle informazioni e problem-solving. L’obiettivo è quello di formare esperti in politiche economiche internazionali.

Anche con la Laurea Magistrale in Scienze Politiche si può accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro: sarà importante avere nel proprio piano di studi esami di economia. La laurea magistrale inoltre consente di accedere al concorso nazionale per l’insegnamento del Diritto e di Economia nelle scuole secondarie di II grado. Compila il form a fine pagina e consulta gli esperti di AteneiOnline per saperne di più!

Leggi anche: Iscrizione alle Università Online: come funziona?

Laurea online in Scienze Politiche: quanto costa?

I costi della laurea online in Scienze Politiche vanno da 1.500 a 3.900. Se ti interessa un corso telematico ma ti stai chiedendo quali sono i costi delle università online leggi con attenzione la tabella riportata qui sotto:

Unimarconi : da € 1.500

: da € 1.500 eCampus : da € 2.600 € 3.900

: da € 2.600 € 3.900 Unimercatorum: da € 1.700

I costi per la laurea in Scienze Politiche telematica si riferiscono alla retta standard che lo studente deve versare per ogni annualità e possono essere generalmente corrisposti in un’unica soluzione: le università telematiche comunque offrono spesso la possibilità di dilazionare il pagamento in tre o quattro rate.

La forbice dei costi relativa ad uno stesso corso può riguardare o meno la possibilità di accedere a sconti e agevolazioni: ogni ateneo infatti può stipulare delle convenzioni con enti e associazioni di categoria che possono consentire di abbassare in maniera sensibile la retta annuale. Il corso può comunque prevedere costi aggiuntivi per quanto riguarda le spese di segreteria, le tasse regionali per il diritto allo studio e i bolli necessari per i certificati.

Ti invitiamo a

Qual è la migliore Università Telematica con Scienze Politiche?

La migliore Università online con Scienze Politiche, non è scontato affermarlo, è quella che maggiormente si confà alle tue esigenze. Gli atenei telematici, grazie alla grande flessibilità del metodo didattico, sono in grado di adattarsi alle tue esigenze e possono rendere il corso di studi in linea con le tue necessità e con i tuoi impegni familiari e lavorativi. La presenza di docenti disponibili e tutor dedicati facilita la fase di orientamento e guida passo dopo passo il tuo percorso, evitando perdite di tempo o rallentamenti dovuti a questioni burocratiche.

Gli undici atenei telematici italiani hanno uno standard qualitativo mediamente alto, grazie anche alla supervisione di organi di controllo come l’ANVUR e alle numerose collaborazioni esterne che vantano. Per orientare la vostra scelta sarà quindi utile focalizzarsi su alcuni aspetti, come la qualità della didattica, la modalità di fruizione delle lezioni e degli esami, la presenza nel tuo territorio dell’ateneo, la possibilità di scegliere tra più indirizzi per uno stesso corso e, ovviamente il costo.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi, ad esempio, è la migliore università telematica dal punto di vista economico e per la qualità del materiale didattico (video e dispense) che l’ateneo mette a disposizione per il proprio corso.

L’Università Telematica eCampus ti darà la giusta base per una formazione attenta agli aspetti sociali delle Scienze Politiche.

Infine, se il tuo obiettivo è quello di diventare consulenti del lavoro, l’Università Telematica Mercatorum può essere una buona opzione, dato che struttura il suo corso in funzione delle esigenze delle aziende e delle professionalità.

Se stai pensando di iscriverti a Scienze Politiche a distanza ma hai bisogno di un consiglio sulla migliore università telematica per te,

Scienze Politiche online nelle principali città italiane

Abbiamo più volte sottolineato come le università telematiche dispongano di una diffusa rete che consente agli studenti di studiare da casa e dare gli esami in sedi prossime al luogo in cui si abita. Questo aspetto è infatti uno dei più vantaggiosi per chi decide di laurearsi con un corso online. Vediamo ad esempio dove si possono trovare le sedi per Scienze Politiche nelle principali città italiane.

Scienze Politiche Online a Roma: sedi e atenei online

Chi vuole studiare Scienze Politiche online a Roma dispone di queste sedi:

Scienze Politiche Online a Milano: sedi e atenei online

Chi vuole studiare Scienze Politiche online a Milano dispone delle seguenti sedi locali:

Scienze Politiche Online a Torino: sedi e atenei online

Per Scienze Politiche online a Torino troviamo queste sedi:

Scienze Politiche Online a Napoli: sedi e atenei online

Chi vuol studiare Scienze Politiche online a Napoli può contare su queste sedi:

La nostra guida al momento finisce qui.