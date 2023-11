Istituti AFAM: l'elenco completo

Il sistema italiano dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) è costituito da istituti, diffusi su tutto il territorio nazionale. La maggior parte sono statali e gli altri sono privati, legalmente riconosciuti.

Il sistema AFAM comprende i Conservatori di Musica statali, le Accademie di Belle Arti (statali e non statali), gli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, l’Accademia statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), nonché ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale.

Tutti i titoli di studio erogati dagli Istituti AFAM hanno lo stesso valore legale dei titoli universitari. Inoltre, presso i conservatori di musica statali, gli Istituti musicali non statali e l’Accademia di danza sono attivi anche corsi di studio di livello pre-accademico.

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: tutti gli istituti AFAM

Qui sotto puoi trovare l’elenco completo e aggiornato di tutti gli istituti riconosciuti all’interno del sistema italiano dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM):

Vediamo ora nello specifico quanti sono gli Istituti AFAM statali e in quali categorie si dividono.

Gli Istituti AFAM Statali

Gli istituti AFAM statali sono in tutto 105, di cui:

73 Conservatori di Musica

25 Accademie di Belle Arti

5 Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)

L’Accademia Nazionale di Danza

L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica

Vediamo ora, invece, quali sono gli istituti AFAM non statali.

Gli Istituti AFAM Privati

A fianco degli istituti pubblici, esistono istituti AFAM privati, autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale per specifici corsi accademici, nei campi delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.

Per poter rientrare nel Sistema AFAM (e quindi essere autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale) gli istituti devono ottenere la valutazione positiva, sia da parte del Consiglio Nazionale per l’alta formazione Artistica e Musicale (CNAM) – per quanto riguarda l’ordinamento didattico – che da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto riguarda la certificazione della qualità della docenza impiegata e dei requisiti di sostenibilità economica e strutturale della sede.

Il possesso di tali requisiti viene verificato periodicamente ai fini della conferma dell’autorizzazione.

Questo è l’elenco aggiornato degli Istituti AFAM privati presenti in Italia: