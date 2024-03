La Laurea in Scienze dei Trasporti è un percorso universitario dedicato a un settore, quello della logistica e trasporti, in continua crescita e che quindi dà molte opportunità di lavoro. Il corso è disponibile anche all’interno dell’offerta formativa delle Università Online riconosciute dal Miur, grazie all’Università Telematica Giustino Fortunato che eroga il Corso di Laurea in Scienze dei Trasporti Online, afferente alla classe di laurea L-28, Scienze e Tecnologie del Trasporto Aereo.

Studiare Scienze dei Trasporti online ha numerosi vantaggi, visto che possono seguire il corso anche gli iscritti che già lavorano grazie alla didattica in modalità e-learning: le lezioni si possono seguire da remoto in qualsiasi momento della giornata, visto che i video sono messi a disposizione sul portale dell’ateneo h24, 7 giorni su 7. Inoltre ci sono risparmi per quanto riguarda l’acquisto di libri, in quanto il materiale didattico è messo a disposizione sul sito dell’ateneo, e per gli spostamenti poiché chi vive in un’altra città non deve fare il pendolare oppure il fuorisede per seguire le lezioni in aula.

Proseguendo con la lettura potrete leggere nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla laurea Scienze dei Traporti online, dai costi alle sedi a disposizione per svolgere gli esami di profitto fino alle materie da studiare per ottenere la tanto ambita laurea.

Corsi di Laurea in Scienze dei Trasporti Online: le opzioni disponibili

Come abbiamo visto, chi è interessato a un corso di Scienze dei Trasporti Online, Ingegneria dei Trasporti online o a una laurea in Logistica e Trasporti online può iscriversi al corso di laurea in Scienze e Tecnologie dei Trasporti (L-28) dell’Università Telematica Giustino Fortunato. Questo corso di laurea in Scienze dei Trasporti online è diverso da altri percorsi delle università frontali che si trovano nella stessa classe, infatti è rivolto nello specifico al settore aeronautico e al settore del trasporto terrestre.

La laurea online in Scienze dei Trasporti ha l’obiettivo di formare laureati che abbiano familiarità con il metodo di indagine scientifico per riuscire poi ad applicarlo, che conoscano e riescano ad applicare strumenti informatici e linguistici e che dovranno avere buone conoscenze del settore aeronautico e di quello dei trasporti. Il tutto perché i futuri laureati possano essere in grado di svolgere mansioni professionali nelle aree di aeronautica e dei trasporti.

Laurea Triennale in Scienze dei Trasporti online: i corsi disponibili

Il corso di Laurea triennale in Scienze dei Trasporti Online si specializza in due indirizzi: uno dedicato al trasporto aereo e uno dedicato al trasporto terrestre, sia ferroviario che stradale. Ricordiamo che dall’anno accademico 2020/2021, l’indirizzo trasporto terrestre prevede percorsi integrati in convenzione con Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) dei settori del trasporto e della logistica, permettendo l’iscrizione degli immatricolati ad anno successivo al primo.

Dallo stesso anno invece il curriculum trasporto aereo si è arricchito della specializzazione Flight Crew Licence, per tutti quelli che desiderano diventare piloti di compagnie aeree e che vogliono allora stesso tempo ottenere un diploma di laurea. Integrando le lezioni universitarie con i moduli aeronautici ci sarà modo di acquisire le conoscenze teoriche finalizzate a superare l’esame ATPL Theory. A quelli che si iscrivono al corso di Scienze dei Trasporti On Line dell’Università Telematica Giustino Fortunato viene data la possibilità di sostenere le prove teoriche per il conseguimento della licenza di volo PPL(A) o ATPL(A)

La formazione specialistica per il conseguimento delle licenze, insieme alle materie universitarie, dà modo così di raggiungere una grande conoscenza del settore aeronautico e di essere capaci di controllare le sfide future di un settore in continua crescita. Accanto a lezioni ed esercitazioni teoriche in modalità e-learning, ci sarà anche un addestramento pratico da fare nelle riconosciute scuole di volo (ATO).

Il Piano di Studi di Scienze e Tecnologie dei Trasporti dipende dall’indirizzo scelto, in ogni caso ci sono degli insegnamenti che sono in comune in entrambi i curricula: stiamo parlando di materie quali Fisica sperimentale, Probabilità e statistica matematica, Informatica, Analisi matematica (nell’ambito Matematica, fisica, chimica, informatica), Trasporti (nelle Discipline ingegneristiche), Oceanografia e fisica dell’atmosfera (nelle Discipline geologiche e geofisiche), Diritto della navigazione (nelle Discipline Giuridiche).

Ricordiamo che gli sbocchi lavorativi di Scienze e Tecnologie dei Trasporti sono diversi: dalle professioni di Ufficiali e assistenti di bordo a tecnici del traffico aeroportuale, dalle figure manageriali del settore ai controllori di volo, senza dimenticare i tecnici della sicurezza degli impianti, i tecnici del traffico aeroportuale ed i tecnici dell’organizzazione del traffico ferroviario.

Laurea Magistrale in Scienze dei Trasporti Online: le specialistiche disponibili

Come già specificato, la laurea magistrale in Scienze dei Trasporti Online non è disponibile nelle università telematiche, tuttavia non è escluso che a breve qualche altro ateneo per via telematica possa inserire un corso di questo tipo sia triennale, sia specialistico. Nell’attesa le opzioni per chi desidera un titolo di studi magistrale sono due: iscriversi ad un corso specialistico in un’università classica oppure restare in un ateneo per via telematica, ma scegliere un corso di laurea affine.

Se vuoi avere maggiori informazioni sui corsi online di laurea magistrale, compila il form e contatta uno degli esperti di AteneiOnline.

Laurea online in Scienze dei Trasporti: quanto costa?

I costi della laurea online in Scienze dei Trasporti online sono di 3.500 euro all’anno. A queste cifre bisogna aggiungere i costi di segreteria e quelli della tassa regionale per il diritto allo studio che va trasmessa direttamente all’ente di riferimento per un totale di 140 euro.

Nelle università telematiche la retta non varia in base all’ISEE, come accade negli atenei classici, ma per abbattere i costi ci sono delle convenzioni ed agevolazioni a disposizione. Nel caso di Unifortunato, si può risparmiare il 20% grazie a queste convenzioni:

ANACNA (Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea): per gli iscritti e i parenti.

CAF CISL Nazionale: per iscritti e collaboratori CAF CISL Nazionale.

C.A.N.A.P (Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza fra i Dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS Spa): per soci e familiari C.A.N.A.P.

URBE AERO ATO (Approved Training Organization): gli iscritti all’Urbe Aero avranno uno sconto del 20% rispetto.

Altre agevolazioni di questa università riguardano, tra gli altri:

ACLI

Aeroclub Benevento

CRAL Regione Lombardia

Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate

Mastroberardino

South East Aviation Services (SEAS)

Università degli Studi Cantabria

ODCRC Cosenza

Istituto Italiano di Project Management

Hanno delle riduzioni del 20% anche gli studenti con disabilità fisica pari o superiore al 66%, inoltre, sono messe a disposizione anche delle borse di studio con un contributo economico che viene assegnato annualmente a chi ha difficoltà economiche ma allo stesso tempo ha dei buoni voti ed è in regola con gli esami.

Qual è la migliore Università Telematica con Scienze dei Trasporti?

La migliore università telematica di Scienze dei Trasporti? Ovviamente l’Università Telematica Giustino Fortunato, anche perché l’unica, quindi la risposta è facile. Nonostante sia una delle università con pochi iscritti (830 studenti, con 58 immatricolati e 240 laureati), il giudizio di questi è stato sempre positivo per la disponibilità dei tutor e dei professori a distanza pronti ad aiutare in caso di problemi sulle lezioni ed anche per la qualità dei servizi.

Come già accennavamo prima le recensioni sono positive riguardano soprattutto l’offerta formativa, poiché ci sono corsi che non sono disponibili in altre facoltà. Talvolta questi corso di studio permettono anche di fare carriera in maniera veloce e di essere assunti in grandi aziende. Le recensioni sono positive anche per la facilità nell’accesso alle lezioni online e per avere per il materiale didattico, senza dimenticare la gentilezza del personale.

L’università Unifortunato ha anche istituto un premio dal nome Il Fortunato d’Oro, si tratta di un premio che viene dato a personalità del mondo della cultura che lavorano in diverse aree sociali e con le loro prese di posizione contribuiscono allo sviluppo e alla crescita del territorio nazionale.

Tra gli altri vantaggi, Unifortunato, al pari di tutte le università telematiche, presenta facoltà senza test d’ingresso e la possibilità di effettuare il riconoscimento CFU, convertendo in Crediti Formativi Universitari esperienze accademiche e lavorative passate, facilitando la mobilità tra università online e tradizionali.

Leggi anche: I vantaggi delle università online

Tornando a qualche nota dolente rimane sempre il problema delle sedi, visto che ci sono università telematiche che hanno molte sedi, spesso anche più di una nella stessa città. Gli studenti iscritti agli atenei online non hanno obblighi di frequenza, tuttavia la presenza per gli esami e per la laurea è fondamentale, perciò avere una sede vicino casa è un vantaggio per evitare di spostarsi troppo. In questo caso, visto che gli iscritti a Scienze dei Trasporti hanno possibilità di seguire il corso solo con l’Università Unifortunato, ora vediamo insieme dove poter andare per effettuare le verifiche di profitto.

Scienze dei Trasporti online nelle principali città italiane

L’Università Telematica Giustino Fortunato ha poche sedi in Italia: quella principale con segreteria studenti e segreteria amministrativa si trova in Campania, a Benevento, in viale Raffaele Delcogliano, 12. La sede ha anche un grande parcheggio riservato agli studenti così chi arriva in automobile non ha problemi di lasciare la vettura incustodita; ci sono anche numerosi mezzi pubblici che arrivano all’ateneo per tutti quelli che invece non hanno una macchina.

Scienze dei Trasporti Online a Roma: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dei Trasporti online a Roma c’è questa sede Unifortunato:

Scienze dei Trasporti Online a Milano: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dei Trasporti online a Milano c’è questa sede Unifortunato:

Scienze dei Trasporti Online a Torino: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dei Trasporti online a Torino la sede di Unifortunato più vicina è quella di Milano, visto che nel capoluogo piemontese non ci sono succursali.

Scienze dei Trasporti Online a Napoli: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dei Trasporti online a Napoli la sede di Unifortunato più vicina è quella di Casalnuovo di Napoli, altrimenti c’è la sede principale dell’ateneo a Benevento, a circa 55 chilometri dal capoluogo campano, in viale Raffaele Delcogliano, 12.

La nostra guida al momento finisce qui. Se ancora non lo hai fatto, ti invitiamo a compilare il modulo che trovi qui sotto. Sarai ricontattato gratuitamente e senza impegno da un esperto di AteneiOnline che ti aiuterà a valutare il percorso formativo più incline alle tue esigenze e alle tue aspettative.