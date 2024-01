Gli enti di formazione riconosciuti sono istituzioni che, pur non facendo parte del sistema universitario tradizionale o del sistema AFAM, offrono corsi di formazione professionale che godono di riconoscimento ufficiale, spesso a livello regionale o provinciale. Questi corsi sono progettati per fornire competenze pratiche e teoriche in specifici settori lavorativi.

Questi enti coprono un’infinità di settori (dalla moda al design, passando ai corsi di scrittura creativa o di fumetto e così via), offrendo sia corsi di formazione base che specializzazioni avanzate.

La formazione offerta da questi enti è altamente valutata nel mercato del lavoro per la sua capacità di fornire competenze direttamente applicabili e aggiornate, rispondendo così alle esigenze delle aziende e dei professionisti. Frequentare questo tipo di corsi, quindi, può aprire la porta a nuove opportunità lavorative, stage, e collaborazioni professionali.

I corsi possono essere erogati sia in modalità online che in presenza, offrendo flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze degli studenti.

Istituti di Formazione Riconosciuti: l’elenco dei principali enti

Di seguito vi riportiamo una tabella con alcuni dei principali istituti riconosciuti presenti in Italia. Per saperne di più su ogni singolo ente vi basta cliccare sul suo nome e leggervi la relativa guida in cui troverete tutte le informazioni necessarie.

Ricordiamo che per ottenere il riconoscimento, gli enti devono soddisfare specifici standard qualitativi e curriculari stabiliti a livello regionale o nazionale. Questo processo include la valutazione della qualità didattica, delle infrastrutture, e delle qualifiche del personale docente. Gli enti devono sottoporsi periodicamente a revisioni per mantenere il loro status, garantendo così un alto livello di educazione.