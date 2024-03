Stavolta è proprio il caso di dirlo: gli esami non finiscono mai. Dopo la grande prova dell’esame di maturità, sono tantissimi gli studenti che si trovano ad affrontare un test d’ingresso. In Italia, infatti, esistono tre tipi di atenei:

Università con facoltà ad accesso programmato (test d’ingresso obbligatorio per legge)

Università senza test d’ingresso con facoltà a numero aperto

Università con test d’ingresso disciplinato dai singoli atenei, a seconda delle facoltà

Le facoltà ad accesso programmato – ovvero quelle per cui il test d’ingresso è obbligatorio per legge – sono:

Per le altre facoltà, invece, non esiste l’obbligo di effettuare un test d’ingresso, quindi la scelta in questi casi ricade sul singolo ateneo che decide in base a una serie di fattori (tipo di facoltà, numero di richieste e di posti in aula a disposizione, eccetera). Quando non è previsto il test d’ingresso di parla dunque di facoltà a numero aperto, ovvero di corsi di laurea che non prevedono sbarramento in ingresso. Alle università senza test si accede semplicemente svolgendo le normali pratiche d’immatricolazione e pagando le tasse universitarie. All’interno del nucleo delle facoltà a numero aperto 2024 ci sono atenei pubblici e privati, oltre che le università telematiche. Queste ultime sono particolarmente propense a questo tipo di scelta in quanto l’erogazione della loro didattica avviene tramite innovative piattaforme e-learning e non è vincolata, quindi, allo spazio fisico delle aule degli atenei.

Frequentare facoltà universitarie senza test d’ingresso non vuol dire non dover sostenere esami ma solo non doverne fare uno per accedere. Sono università a numero aperto dove chiunque, cittadini italiani o stranieri, possono immatricolarsi.

In questa guida ti spiegheremo come funzionano i corsi di laurea a numero aperto e quali sono in Italia le facoltà universitarie a numero aperto per darti una panoramica di ciò che ti attende dopo l’Esame di Stato.

In questa guida:

Università senza test d’ingresso 2024

Le facoltà universitarie senza test d’ingresso nel 2024 si dividono in due tipologie:

Università tradizionali : si tratta di atenei statali e università private che prevedono una forma di erogazione delle lezioni in modalità frontale. Ti presenti in facoltà negli orari e nei giorni indicati sul sito dell’ateneo e sei a tu per tu con colleghi e insegnanti.

: si tratta di atenei statali e università private che prevedono una forma di erogazione delle lezioni in modalità frontale. Ti presenti in facoltà negli orari e nei giorni indicati sul sito dell’ateneo e sei a tu per tu con colleghi e insegnanti. Università telematiche: si tratta di atenei privati aperti a tutti che prevedono la possibilità di frequentare le lezioni in campus territoriali o completamente online attraverso una piattaforma e-learning dove il materiale online viene erogato ed è disponibile per lo studente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Vediamo nel dettaglio le due categorie.

Università tradizionali a numero aperto

Le università tradizionali a numero aperto sono un gruppo di atenei (solitamente pubblici ma ne esistono anche di privati) che non prevedono un test per l’immatricolazione a corsi di laurea specifici. Si tratta di facoltà come Scienze della Comunicazione all’Università di Roma La Sapienza o Lettere e Filosofia all’Università di Roma Tor Vergata. Sono percorsi che prevedono un certo numero di esami per il conseguimento del titolo di laurea ma che non hanno uno sbarramento specifico per l’iscrizione, come invece, è previsto all’interno degli stessi atenei per corsi di laurea come Medicina e Chirurgia o Odontoiatria.

Università telematiche senza test d’ingresso

Le università telematiche senza test d’ingresso sono:



Questo nutrito numero di facoltà universitarie senza test d’ingresso hanno le iscrizioni aperte tutto l’anno e rilasciano titoli riconosciuti dal MIUR, che permettono di partecipare a concorsi pubblici e di sostenere selezioni in aziende nazionali e internazionali. La qualità dell’offerta formativa degli atenei online, inoltre, è costantemente monitorata dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) che ogni anno ne analizza le peculiarità mettendone anche in luce le criticità.

Facoltà senza test di ingresso 2024

Le facoltà universitarie senza test d’ingresso nel 2024 sono un gruppo di facoltà per cui non è previsto sbarramento in entrata. Anche in questo caso di dividono in facoltà con corsi di laurea tradizionali (frontali) e facoltà con corsi di laurea online. Il grande vantaggio delle università telematiche è che ti offrono la possibilità di formarti online senza bisogno di recarti in una sede fisica se non per sostenere gli esami con un abbattimento consistente dei costi.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza bisogno di sostenere alcun esame: puoi immatricolarti, pagare le tasse universitarie e iniziare a studiare da subito. Ti servirà solo un device connesso a internet e il tempo per organizzare il tuo studio nelle pause dal lavoro o dalla tua vita personale. Nei prossimi paragrafi approfondiremo l’elenco delle facoltà online senza test d’ingresso, raccontandotene le peculiarità.

Le principali facoltà a numero aperto 2024 disponibili presso le Università Telematiche sono:

Psicologia

Giurisprudenza

Scienze Biologiche

Scienze Motorie

Scienze della Nutrizione

Ingegneria

Scienze della Comunicazione

Scienze della Formazione

Economia

Scienze Politiche

Psicologia a numero aperto 2024

Psicologia a numero aperto fa parte delle classi di laurea L-24 per la triennale e LM-51 per la magistrale.

Chi vuole studiare Psicologia a numero aperto 2024 presso le università telematiche ha a disposizione le seguenti opzioni:

Puoi iscriverti a Psicologia Online senza dover fare un test d’ingresso e iniziare subito ad approfondire i diversi settori della psicologia e delle scienze umane e al termine del percorso conseguire un titolo riconosciuto dal MIUR.

Per diventare psicologo dovrai, poi, come nel caso in cui conseguissi il titolo magistrale in una qualsiasi università tradizionale, fare l’esame per iscriverti all’albo nazionale, in seguito ad un tirocinio formativo.

Giurisprudenza a numero aperto 2024

Giurisprudenza a numero aperto appartiene alla classe di laurea LMG-01 ed è a ciclo unico: 5 anni senza laurea intermedia. Esiste, a dire il vero, anche una triennale online senza test d’ingresso che si chiama “Scienze Giuridiche online” ma solo con il primo corso potrai fare l’esame professionalizzante e diventare avvocato o magistrato.

Puoi frequentare Giurisprudenza online presso: