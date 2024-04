Tra i vari percorsi dedicati ai docenti e agli aspiranti tali, troviamo anche i master di completamento per le classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie italiane.

Ma cosa sono esattamente le classi di concorso? Si tratta di categorie stabilite dal Miur, che definiscono le competenze disciplinari necessarie per insegnare specifiche materie. Ogni classe di concorso corrisponde a un insieme preciso di materie scolastiche e a un determinato grado scolastico, richiedendo dai docenti specifici titoli di studio e preparazione.

I Master di completamento per le classi di concorso sono progettati per colmare le lacune formative degli aspiranti insegnanti, permettendo loro di accedere a una gamma più ampia di opportunità lavorative nel campo dell’educazione. L’obiettivo è fornire una formazione adeguata che rispetti i requisiti richiesti per le varie classi di concorso, rendendo i partecipanti idonei all’insegnamento delle materie per cui si sono specializzati.

Andiamo a vedere in cosa consistono esattamente questi percorsi, i quali sono presenti sia nelle università tradizionali che nelle università telematiche riconosciute dal Miur.

In questa guida:

Master Completamento Classi di Concorso: quali sono

Ecco tutti i master di completamento per le classi di concorso presenti nelle università online:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

I master di completamento per le classi di concorso si presentano come percorsi altamente specializzati, rivolti a laureati che intendono perfezionare le proprie competenze pedagogiche e disciplinari. Questi programmi sono strutturati per fornire conoscenze approfondite e specifiche per ogni materia, al fine di preparare i candidati ai concorsi pubblici per l’insegnamento. L’offerta formativa varia notevolmente, coprendo campi che vanno dalle scienze umane e sociali alle discipline scientifiche e tecniche.

Se hai bisogno di una valutazione del tuo piano di studi per capire se puoi accedere alla classe di concorso scelta, compila il form in pagina: in questo modo riceverai una consulenza del tutto gratuita da un nostro esperto.

Master Completamento Classi di Concorso: le caratteristiche

I master di completamento per le classi di concorso offrono diverse opportunità per gli insegnanti e coloro che aspirano a diventarlo, contribuendo significativamente alla loro carriera accademica e professionale. Questi programmi non solo integrano i Crediti Formativi Universitari (CFU) mancanti, ma arricchiscono il profilo professionale degli iscritti con nuove competenze e conoscenze, offrendo anche la possibilità di ottenere punti aggiuntivi nelle graduatorie del mondo scuola. In particolare, permettono di guadagnare fino a un massimo di tre punti per le graduatorie di supplenze (GPS), con un punto per ogni titolo ottenuto in anni accademici distinti, e fino a tre punti per le graduatorie a esaurimento. La durata standard di questi master di primo livello è di un anno, comprendendo 1500 ore di didattica e un esame conclusivo, al termine del quale si ottengono 60 CFU. I corsi coprono una vasta gamma di specializzazioni, tra cui ambiti socio-letterari, storico-geografici, linguistici, giuridico-economici, matematici, fisici, tecnologici, filosofici, storici, sanitari, e discipline umanistiche e geografiche, mirati all’istruzione secondaria. Per iscriversi è necessario possedere una laurea, triennale o magistrale, e la partecipazione è compatibile con l’iscrizione ad altri master o corsi di laurea. Nel prossimo paragrafiamo esaminiamo da vicino i master per le classi di concorso offerti dalle università telematiche. Leggi anche: Master per Docenti Online

Master A46: Giurisprudenza

Il Master per l’insegnamento A46 si focalizza sul diritto e la sua didattica, preparando gli studenti a insegnare diritto nelle scuole superiori. Il master per la classe di concorso A46 richiede almeno 96 crediti in ambiti specifici e può essere seguito presso le università telematiche eCampus e Pegaso, con un costo di iscrizione tra 1.000 € e 1.100 €.

Master A18: Filosofia e Scienze Umane

Il Master per la classe A18 abbraccia un’ampia gamma di discipline, inclusa la filosofia, la psicologia e le scienze dell’educazione, mirando ad ampliare le competenze di docenti e laureati in questi campi, con la necessità di possedere 96 crediti in determinate aree disciplinari. Offerto da eCampus e Pegaso, il costo del master per la classe di concorso A18 varia da 1.000 € a 1.250 €.

Master A20 e A26: Matematica e Fisica

Questi master sono dedicati rispettivamente alla matematica e alla fisica, offrendo una formazione rigorosa in formule matematiche, teorie fisiche e metodi di insegnamento efficaci.

I master A20 e A26 sono destinati a docenti e laureati in scienze, con corsi disponibili presso eCampus e Pegaso e un costo di 1.000 € a 1.500 €.

Master A21: Geografia

Il Master A21 si concentra sulla geografia, combinando le conoscenze naturalistiche e sociali per fornire una comprensione completa del nostro pianeta. Il master A21 in Geografia è presente presso eCampus e Pegaso e un costo che oscilla tra 1.000 € e 1.500 €.

Master A11 A12 A13 A22: Area socio-letteraria, storico-geografica

Questi master coprono una vasta area che include letteratura, storia e geografia, promuovendo un’educazione integrata e multidisciplinare. I master A11, A12, A13, e A22 sono focalizzati su aree socio-letterarie e storico-geografiche, con programmi offerti da eCampus e Pegaso e prezzi tra 1.000 € e 1.500 €.

Master A24 A25: Lingue e culture straniere

I Master A24 e A25 sono dedicati alle lingue straniere e alle relative culture, essenziali per preparare gli studenti a un mondo sempre più globalizzato. Il master A24 e A25 è presente presso eCampus e Pegaso e richiede un investimento di 1.000 € o 1.500 €. Entrambe le classi sono state accorpate con la recente riforma nella classe di concorso A22.

Master A15: Discipline sanitarie

Il Master A15 offre una formazione specifica nelle discipline sanitarie, essenziale per insegnare materie come biologia, chimica e scienze della salute. Il master A15 è offerto da eCampus a 1.500 €.

Master A17: Disegno e Storia dell’arte

Questo master combina arte e didattica, preparando gli studenti a trasmettere la bellezza e la complessità dell’arte visiva. Il master A17 in Disegno e Storia dell’arte prepara docenti in queste materie, con un costo di 1.500 € per il corso presso eCampus.

Master A19: Filosofia e Storia

Il Master A19 esplora le intersezioni tra filosofia e storia, due discipline che indagano le origini e l’evoluzione delle idee e delle società. Il master A19 in Filosofia e Storia è offerto sia da eCampus che da Pegaso, con costi variabili tra 1.000 € e 1.500 €.

Master A28: Matematica e Scienze

Il Master A28 si concentra sull’insegnamento di matematica combinato con le scienze naturali, fornendo una base solida per l’educazione scientifica integrata nelle scuole secondarie. Il corso è presente presso Pegaso ed eCampus, con costi dai 1.000 euro ai 1.500 euro.

Master A40: Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

Il master A40 si focalizza sulle Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, offrendo formazione per laureati in Ingegneria, Fisica o Discipline Nautiche, ed è offerto sia da Pegaso che da eCampus con costi che vanno da 1.000 € a 1.500 €.

Master A54: Storia dell’arte

Infine, il master A54 in Storia dell’arte approfondisce lo studio delle varie correnti artistiche, dalle antichità ai moderni movimenti artistici, preparando gli insegnanti a guidare gli studenti attraverso un viaggio culturale visivo. Il master A54 in Storia dell’arte è rivolto a laureati che mirano a insegnare questa disciplina, con un corso offerto da eCampus a 1.500 €.