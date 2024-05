Il momento in cui ci si trova a decidere il percorso universitario da fare è delicato per tutti gli studenti: da una parte si vorrebbe sempre scegliere le lauree più richieste o le lauree più pagate, dall’altra non si possono ignorare le proprie inclinazioni personali. Indubbio è che in Italia ci siano università con più sbocchi lavorativi rispetto ad altre, ma non bisogna dimenticare che scegliere un percorso che non ci piace renderà il periodo universitario estremamente più difficile.

Non esistono lauree inutili ma solo lauree più o meno utili per trovare lavoro. Detto questo, nella scelta ti consigliamo di considerare anche i tuoi gusti perché è solo così che studiare diventerà un piacere. Se hai in testa il lavoro dei tuoi sogni, scegli il corso di laurea che si abbina meglio, avendo sempre presente quali sono le lauree che danno lavoro. In questa breve guida ti proponiamo un elenco di facoltà universitarie consigliate perché sono poi effettivamente le facoltà con più sbocchi lavorativi. Al termine di questa guida avrai le idee un po’ più chiare su quale facoltà scegliere per trovare lavoro più facilmente.

Lauree più richieste: la classifica 2024

Secondo una recente ricerca Almalaurea, nel 2022 il tasso di occupazione è pari, a un anno dal conseguimento del titolo, al 74,5% tra i laureati di primo livello e al 74,6% tra i laureati di secondo livello del 2020; tra i laureati magistrali biennali il tasso di occupazione sale al 76,5%, mentre per i magistrali a ciclo unico si attesta al 70,3%.

Rispetto al periodo precedente, nel 2022 il tasso di occupazione dei laureati di secondo livello risulta in aumento di 2,9 punti percentuali; per i laureati di primo livello, invece, l’incremento è più ridotto (+0,4 punti percentuali). Questo risultato positivo rileva un miglioramento anche rispetto al 2019, quando il trend di crescita della capacità di assorbimento del mercato del lavoro non era stato ancora arrestato dalla pandemia.

Ecco una lista delle lauree più richieste nel 2024 con le relative percentuali statistiche di occupazione dei laureati magistrali (a 5 anni di conseguimento del titolo):

Questa tabella potrebbe aiutarti a scegliere quale corso fare per trovare lavoro ma ricordati sempre di rispettare anche le tue inclinazioni perché sono quelle che ti permetteranno di fare un percorso di studio sereno e veloce. Nel prossimo paragrafo ti proporremo una lista delle lauree più pagate in Italia.

Lauree più pagate: la classifica 2024

Veniamo, ora, all’annosa questione: quali sono in Italia le lauree più pagate? Anche in questo caso un affresco della situazione ci viene offerto dal Rapporto 2023 Almalaurea che ci aiuta a capire quali siano le Lauree che offrono i migliori stipendi una volta conseguito il titolo in un ateneo telematico o tradizionale.

Secondo la ricerca Almalaurea le lauree più pagate con relativo stipendio medio corrispondente sono nei seguenti settori (sempre per quanto riguarda i laureati magistrali a 5 anni dal titolo):

Informatica e Tecnologie ICT 2.041 €

Ingegneria industriale e dell’informazione 2.003 €

Economico 1.803 €

Medico-sanitario e farmaceutico 1.776 €

Architettura e ingegneria civile 1.754 €

Scientifico 1.680 €

Agrario-forestale 1.673 €

Giuridico 1.650 €

Politico-sociale e comunicazione 1.583 €

Linguistico 1.505 €

Scienze motorie e sportive 1.452 €

Arte e Design 1.434 €

Letterario-umanistico 1.424 €

Psicologico 1.406 €

Educazione e Formazione 1.380 €

Questa panoramica sulle lauree più redditizie ci offre importanti spunti di riflessione: alle prime posizioni tengono ancora le lauree scientifiche, che rispetto a quelle classiche offrono uno stipendio più alto. Nonostante questo le lauree umanistiche non vanno considerate lauree inutili perché ti offrono comunque la possibilità di esprime le tue personali inclinazioni: lo stipendio, poi, va detto, dipenderà unicamente da te e dalla carriera che deciderai di intraprendere, dalla velocità con cui riuscirai a scalare le varie posizioni, per arrivare alla tua retribuzione ideale. Nel prossimo paragrafo faremo un salto nel futuro andando a capire quali sono, secondo dati ufficiali, le lauree del futuro nell’ambito del mercato del lavoro.

Le lauree del futuro

Secondo uno studio sulle Previsioni dei Fabbisogni Occupazionali e Professionali in Italia a Medio Termine del 2024, a cura del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, le Lauree del futuro tra il 2024 e il 2028 sono quelle conseguite in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Il report Unioncamere conferma anche l’importanza di conseguire una laurea, in quanto segnala che almeno 4 posti di lavoro su 10 saranno rivolti a personale con un titolo di studio di livello terziario, quindi provenienti da università (nonché ITS Academy o istituti AFAM). Ecco perché in questo contesto assumeranno un ruolo sempre più centrale le università telematiche.

Di fatto, per poter rispondere in maniera tempestiva a questa richiesta da parte del mercato del lavoro, è preferibile conseguire una laurea online in Ingegneria o in una disciplina scientifica, così da coniugare lo studio con la ricerca di lavoro, ottimizzando le tempistiche che ti dividono dalla discussione della tesi.

Gli atenei online ti danno infatti la possibilità di apprendere i precetti di cui hai bisogno mentre metti in pratica sul campo le tue competenze ingegneristiche o scientifiche. Le università telematiche riconosciute dal Miur sono caratterizzate da una grande flessibilità, perché non hai bisogno di recarti in facoltà in orari prestabiliti per seguire le lezioni: sono perfette come università per studenti lavoratori.

Sono dotate di aule virtuali a cui accedere in qualsiasi momento del giorno e della notte, potendo usufruire di materiale didattico gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I costi delle università online sono contenuti e, soprattutto, una volta iscritti si abbattono le spese per spostamenti e alloggi fuori sede. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. La piattaforma di e-learning su cui studierai è strutturata e user friendly, adatta anche a chi ha meno dimestichezza con la tecnologia e accessibile da tutti i dispositivi IOS e Android. Ti sarà sufficiente avere un device connesso a internet e del tempo da dedicare alla tua formazione.

Le lauree del futuro che daranno maggiormente lavoro ai laureati tra il 2024 e il 2028 secondo il Fabbisogno Occupazionale previsto da Unioncamere e Anpal, sono nei seguenti settori:

STEM (da 72.300 a 81.500 unità)

Economico e Statistico (da 44.300 a 49.900 unità)

Insegnamento e Formazione – comprese Scienze Motorie (da 42.300 a 44.800 unità)

Medico-Sanitario (da 37.500 a 38.100 unità)

Giuridico e Politico-Sociale (da 27.000 a 28.100 unità)

Umanistico, Filosofico, Storico e Artistico (da 11.200 a 12.000 unità)

Linguistico, Traduttori e Interpreti (da 6.200 a 7.100 unità)

Agrario, agroalimentare e zootecnico (da 4.800 a 5.100 unità)

Psicologico (da 4.200 a 4.400 unità)

Puoi trovare diverse lauree appartenenti a queste aree sempre nelle università telematiche: dalla laurea online in Scienze Motorie alla laurea online in Scienze della Nutrizione, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. La decisione, poi, dipenderà solo da te e dovrai bilanciare tra le lauree considerate più utili per il mercato del lavoro e i tuoi interessi personali.