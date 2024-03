Chi si iscrive a una laurea in Psicologia online presso una delle Università Online riconosciute dal MIUR potrà seguire le lezioni e studiare da casa, senza la necessità di doversi recare in facoltà se non per sostenere gli esami. La laurea online inoltre, essendo riconosciuta dal Miur, ha la stessa validità dei titoli di studio rilasciati dalle università statali.

Studiare Psicologia a distanza offre inoltre una grande flessibilità. Di fatto, le facoltà sono senza test d’ingresso e con iscrizioni aperte tutto l’anno, non è quindi necessario attendere l’inizio di un anno accademico per scegliere di intraprendere un percorso di studi.

L’accesso alle lezioni, al materiale didattico (fornito dalla facoltà) e a tutte le attività proposte dall’ateneo online è inoltre possibile 24 su 24 per tutti i giorni della settimana. Questo aspetto si rivela particolarmente vantaggioso per quegli studenti e lavoratori o con famiglia che hanno necessità di coniugare gli studi con gli impegni personali.

Dal punto di vista didattico, Psicologia a distanza consente di acquisire le conoscenze di base e caratterizzanti in diversi settori delle discipline psicologiche, nonché adeguate conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica. Ma andiamo a vedere ulteriori dettagli su questo percorso di studi!

In questa guida:

Corsi di Laurea in Psicologia Online: le opzioni disponibili

La laurea online in Psicologia riconosciuta dal MIUR dispone di numerosi corsi che si dividono in corsi di laurea di primo livello e corsi di laurea magistrale o di secondo livello. I corsi di laurea online in Psicologia presenti nelle offerta formative delle telematiche sono:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Il corso di laurea in Psicologia online della classe L-24 è quella che comprende il maggior numero di indirizzi. In generale il corso richiede l’acquisizione di 180 CFU e si caratterizza per l’approccio piuttosto specifico allo studio delle materie psicologiche: accanto a Psicologia generale, Psicobiologia e Psicologia fisiologica, Psicometria, Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, Psicologia sociale trovano spazio un ampio spettro di materie interdisciplinari come Fisiologia, Biologia applicata, Logica e filosofia della scienza, Storia della filosofia, Pedagogia generale e sociale, Storia contemporanea, Storia della scienza e delle tecniche, Sociologia generale.

Il Corso di laurea magistrale online in Psicologia della classe LM-51 ha un percorso che si sviluppa su un biennio di studi ed è caratterizzato da un approfondimento delle materie già affrontate nel triennio e da un ampio spazio dato alle specializzazioni.

Laurea Triennale in Psicologia online: i corsi disponibili

In questa parte della nostra guida forniremo le principali indicazioni riguardanti l’offerta e le differenze tra i corsi erogati di laurea triennale in Psicologia online, che riassumiamo nella tabella seguente:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

L’Università Telematica Guglielmo Marconi eroga il corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con l’obiettivo principale di formare la figura professionale dello psicologo junior inteso come un professionista che collabora con uno psicologo senior per sviluppare e applicare i principi, le conoscenze i modelli e i metodi acquisiti nei diversi settori della psicologia al fine di promuovere lo sviluppo e il benessere dell’individuo o di gruppi di individui.

Il corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche online dell’Università Telematica eCampus incentra la propria formazione con l’obiettivo di permettere allo studente di acquisire le conoscenze necessarie sia per collaborare con uno psicologo affiancandolo nell’elaborazione della diagnosi, sia per svolgere autonomamente alcune attività nel settore.

Per l’Università Telematica IUL il corso di laurea triennale in Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese, afferente alla classe di laurea (L-24) ha l’obiettivo di fornire una solida preparazione in tutti i settori della psicologia, con particolare riferimento per la Psicologia del Lavoro e per la Psicologia Sociale.

Il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) online dell’Università Telematica Giustino Fortunato è volto a fornire una ampia e solida conoscenza dei vari ambiti delle discipline psicologiche (gli sviluppi storici, i diversi orientamenti e le frontiere attuali della ricerca, l’attenzione ai processi di sviluppo, l’orientamento alla persona e alle dinamiche inter soggettive, l’attenzione profonda verso processi affettivi, cognitivi, neurobiologici, comportamentali, sociali e culturali) promuovendo sin da subito lo sviluppo di competenze professionalizzanti e metodologiche.

Chi decide di iscriversi alla laurea triennale in Psicologia – Discipline Psicosociali online dell’Università Telematica Uninettuno afferente alla classe di laurea (L-24), affronta un percorso formativo che accanto alle discipline di ricerca psicologica inserisce le discipline umanistiche e le neuroscienze. Questa caratteristica è in linea con lo stile dell’ateneo, capace di dare un impronta culturale e umanistica a tutta la propria offerta didattica.

Il Corso di Laurea Online in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) dell’Università Telematica Mercatorum si propone di integrare la formazione psicologica di base e generalista con l’approfondimento di conoscenze disciplinari relative ai processi sociali ed economici che fungono da contesto a vari livelli.

Laurea Magistrale in Psicologia Online: le specialistiche disponibili

La Laurea Magistrale in Psicologia online è la soluzione necessaria per chi è già in possesso di una laurea in psicologia di primo livello ma aspira a specializzare le proprie competenze e accrescere le proprie possibilità di carriera nel mondo del lavoro. Questi sono i corsi di laurea magistrale online in Psicologia offerti dalle Università Telematiche:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Il corso afferisce alla classe di laurea LM-51 e richiede, per il conseguimento del titolo, il raggiungimento di 120 crediti formativi. Alla base della formazione a distanza vi è, come per le lauree triennali, l’utilizzo della piattaforma didattica che ogni università telematica ha sviluppato per i suoi corsi.

Il corso di laurea Magistrale in Psicologia on line dell’Università Telematica Guglielmo Marconi fa parte dell’offerta formativa della facoltà di Scienze della Formazione e appartiene alla classe di laurea (LM-51). Si caratterizza per una solida preparazione delle discipline di base attraverso l’approfondimento dei modelli teorici più innovativi cui si affianca la dimensione pratica.

L’Università Telematica eCampus offre un percorso di laurea magistrale in Psicologia online con tre diverse specializzazioni. La laurea magistrale in Psicologia permette il proseguimento degli studi a un livello avanzato (Master, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione in Psicoterapia).Tutti i corsi afferiscono alla classe di laurea specialistica (LM-51):

Psicologia e Nuove Tecnologie

Psicologia Giuridica

Psicologia – Clinica e Dinamica

Psicologia e Nuove Tecnologie mira alla formazione di uno psicologo in grado di operare autonomamente e con scientificità nell’ambito delle nuove tecnologie. Il corso si focalizza sulle conoscenze tecniche e metodologiche che contraddistinguono da un lato l’utilizzo delle tecnologie informatiche per l’attività di ricerca e intervento nei contesti emergenti di comunicazione e informazione, dall’altro la gestione degli interventi individuali e di gruppo rivolti al sostegno, alla riabilitazione e alla prevenzione dei rischi dovuti all’uso della rete.

Il curriculum di Psicologia Giuridica (LM-51) dell’università telematica eCampus è pensato e strutturato per chi vuole ampliare le conoscenze tecniche, normative e metodologiche negli ambiti della tutela penale e civile di adulti e minori. Il corso garantisce agli studenti lo sviluppo di specifiche capacità di applicazione delle conoscenze apprese. La laurea magistrale in Psicologia consente, inoltre, l’ammissione all’Esame di Stato per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo Professionale degli Psicologi.

La laurea magistrale online eCampus in Psicologia – Clinica e Dinamica forma professionisti in grado di operare nella valutazione della domanda e nella definizione di un piano di trattamento/ intervento in area psicologico-clinica.

L’Università Telematica Giustino Fortunato nasce nell’aprile del 2006 con un modello formativo basato sulla valorizzazione delle persone, sulla libertà di pensiero e di ricerca, sulla responsabilità nelle relazioni sociali. La laurea magistrale in Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata offre avanzate conoscenze metodologiche relativamente allo studio e alla modellizzazione dei processi cognitivi, alla neuropsicologia, alle basi psicologiche dei disturbi del comportamento e ai modelli e tecniche d’intervento psicologico.

La laurea magistrale in Processi Cognitivi e Tecnologie dell’Università Telematica Uninettuno fa parte della facoltà di Psicologia (LM-51). L’approccio interdisciplinare, tipico di questo ateneo, allo studio del sistema mente-cervello, dell’interazione uomo-macchina e dell’interazione umana nei nuovi scenari sociali, integra gli approcci tecnologico e cognitivo con lo scopo di permettere una migliore comprensione dell’agire umano, focalizzando l’intervento didattico e le altre attività formative principalmente sugli aspetti didattici multimediali e sull’interazione uomo-macchina.

Tre gli indirizzi disponibili:

Tecnologie di supporto clinico alla persona

Cyberpsicologia

Neuroscienze

Il Corso di Laurea Magistrale Psicologia del lavoro e delle organizzazioni online dell’Università Telematica Mercatorum promuove conoscenze avanzate, nonché competenze metodologiche, relazionali e riflessive, come pure abilità tecniche necessarie allo psicologo sociale per intervenire nei contesti lavorativo-organizzativi nel quadro di un’ottica di mercato. L’obiettivo principale dell’attività formativa professionalizzante di questo corso di laurea magistrale è rappresentato dalla gestione del personale che lavora in contesti organizzativi di vario ordine e grado.

Se ti interessa un corso di laurea magistrale in Psicologia online ma hai bisogno di ulteriori informazioni consulta gli esperti di AteneiOnline senza alcun impegno, ti basterà compilare il form che trovi a fine pagina.

Laurea online in Psicologia: quanto costa?

I costi della laurea in Psicologia online vanno da circa € 1.500 a circa € 3.900, poiché tutti i corsi di laurea online hanno dei costi variabili: al costo della retta, da corrispondere ogni anno, occorre infatti aggiungere alcune voci di spesa che andiamo a elencare.

In generale possiamo dire che al costo dell’immatricolazione ai corsi di Psicologia online potrebbero aggiungersi quelli riguardanti la tassa regionale per il diritto allo studio, che può variare da regione a regione e generalmente non supera i 140 euro. Possono inoltre essere previsto dei costi di segreteria e costi legati al rilascio di certificati e titoli di studio. Può essere inoltre previsto all’atto di iscrizione un contributo standard annuale per i costi base della segreteria didattica.

Unimarconi: laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche online (L-24) da € 1.500 a € 2.760

Unimarconi: laurea magistrale in Psicologia (LM-51) da € 1.500 a € 2.760

eCampus: laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche online (L-24) da € 2.600 a € 3.900

eCampus: laurea magistrale in Psicologia e Nuove Tecnologie (LM-51) da € 2.600 a € 3.900

eCampus: laurea magistrale in Psicologia Giuridica (LM-51) da € 2.600 a € 3.900

eCampus: laurea magistrale Psicologia (Clinica e Dinamica (LM-51) da € 2.600 a € 3.900

IUL: laurea triennale in Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese (L-24) € 2.500

Unifortunato: laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) € 2.800

Unifortunato: laurea magistrale in Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata (LM-51) € 3.000

Uninettuno: laurea triennale in Psicologia – Discipline Psicosociali (L-24) da € 1.900 a € 2.000

Uninettuno: laurea magistrale in Processi cognitivi e Tecnologie (LM-51) da € 2.100 a € 2.200

Mercatorum: laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) da € 1.700

Mercatorum: laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e Organizzazioni (LM-51) da € 1.700

Occorre infine sottolineare che anche per la laurea in Psicologia online i costi delle Università Telematiche possono essere agevolati tramite la rateizzazione dei pagamenti. Sono previsti poi sconti per quelle categorie che hanno sottoscritto una convenzione con l’ateneo. Va inoltre ricordato che anche nelle università telematiche può essere garantito il diritto allo studio per individui con comprovata situazione di disabilità permanente superiore al 66%, come stabilito dalla legge 104/92. Tuttavia non tutti gli atenei applicano in egual misura la stessa politica in tema di agevolazioni: per questo motivo ti invitiamo a contattare gli esperti di AteneiOnline compilando senza alcun impegno il form che trovi a fine pagina.

Qual è la migliore Università Telematica con Psicologia?

Non è facile in generale dire quale possa essere la migliore università online con Psicologia. Molti sono infatti i criteri da considerare, ma in questa sezione della nostra guida proveremo a dare una nostra opinione.

Se siete alla ricerca di un corso di studi che coniughi bene qualità e convenienza probabilmente la migliore università telematica con Psicologia è l’Università Telematica Guglielmo Marconi, che offre corsi di laurea triennale e magistrale di qualità a un prezzo davvero interessante.

Se state cercando un Ateneo capace invece di offrire un’ampia scelta potete senza dubbio affidarvi all’Università Telematica eCampus, che si rivela la migliore università telematica con Psicologia grazie alla vasta scelta di indirizzi all’interno del corso, soprattutto per quanto riguarda la laurea magistrale.

Se invece siete alla ricerca di una formazione di respiro internazionale che sappia coniugare bene la didattica con un ambiente ricco di stimoli la migliore università telematica con Psicologia è probabilmente Uninettuno.

L’Università Telematica Mercatorum è l’università delle Camere di Commercio Italiane, pertanto può essere scelta per chi cerca una preparazione particolarmente efficace per il mondo lavorativo.

In linea più generale però possiamo affermare che gli atenei online hanno un livello generalmente alto della propria offerta formativa e del servizio che erogano, con segreterie didattiche e orientamento molto attenti alle esigenze degli studenti. Ognuno degli atenei illustrati in questa guida potrebbe essere quindi il più adatto alle vostre esigenze. Occorrerà stare attenti, nella ricerca della migliore università online, ad alcuni aspetti.

Sarà importante ad esempio verificare se l’Università con Psicologia online possiede una sede fisica nella propria città o regione di residenza, in modo da potersi recare con facilità in casi di esami in presenza o per la discussione della tesi di laurea. Sarà poi bene valutare si si possiedono i requisiti per accedere a sconti per determinate categorie o agevolazioni previste per legge, perché questo potrebbe ridurre in maniera apprezzabile il costo del corso di studi.

La parte didattica ovviamente, sarà pure da tenere in grande considerazione: i piani di studio possono variare, soprattutto per quanto riguarda gli insegnamenti a scelta, ed essere quindi più o meno adatti alle vostre inclinazioni. In definitiva sarà la somma di questi elementi unita alla capacità di andare incontro alle vostre esigenze a dirvi qual è, per voi, la migliore università telematica con Scienze e Tecniche Psicologiche.

Dove studiare Psicologia Online

Chi intende fare l’iscrizione a un’Università Online sosterrà gli esami in presenza (anche se in alcuni atenei è ancora possibile sostenere gli esami online). Lo studente dovrà quindi recarsi presso una delle sedi più vicine alla propria abitazione per svolgere la prova: nessun problema, perché tutte le università telematiche presentano numerosi poli d’esame in tutta Italia.

Leggi anche: Gli esami delle università online

Psicologia Online a Roma: le sedi

Chi desidera studiare Psicologia online a Roma può contare su queste sedi:

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Psicologia Online a Milano: le sedi

Chi intende studiare Psicologia online a Milano avrà la possibilità di recarsi presso queste sedi:

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Psicologia Online a Torino: le sedi

Chi studia Psicologia online a Torino può dare esami presso queste sedi:

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Psicologia Online a Napoli: le sedi

Chi studia Psicologia online a Napoli ha le seguenti possibilità di dare esami nella propria città:

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Puoi compilare il form di fine pagina se desideri avere ulteriori informazioni.