L’università Telematica San Raffaele è dal 2006 una delle università online riconosciute dal Miur. Ciò significa che il titolo conseguito in questo ateneo è valido a tutti gli effetti come quello di qualsiasi università tradizionale. Oggi l’Università San Raffaele, insieme all’Università Pegaso e all’Università Mercatorum, fa parte di Multiversity, il più grande gruppo in Italia nel settore Digital Education.

La San Raffaele è particolarmente apprezzata per il suo corpo docenti, i numerosi stage e la sua struttura e-learning che dà la possibilità agli iscritti di studiare e lavorare contemporaneamente. Frequentare l’Università Telematica San Raffaele significa anche avere a disposizione strutture di ricerca specializzate e fornite di una strumentazione scientifica, grazie a un accordo raggiunto con l’Università degli Studi di Tor Vergata.

In questa guida parleremo di tutto ciò che riguarda i corsi della San Raffaele (dai costi alle recensioni trovate sui forum online) per capire se è ciò che fa per te. Al termine dell’articolo troverai una box dove inserire i tuoi dati per essere ricontattato da un esperto che a titolo gratuito ti fornirà tutte le informazioni aggiuntive di cui hai bisogno e ti aiuterà nel percorso di iscrizione all’Università telematica San Raffaele.

In questa guida:

Offerta formativa: lauree (triennali, magistrali) e master

L’università telematica degli Studi San Raffaele di Roma ha un’offerta formativa molto ampia, che garantisce agli iscritti molte possibilità: dalle lauree triennali a quelle magistrali, passando per corsi di perfezionamento a master di primo e secondo livello. Nella tabella che segue una panoramica delle possibilità disponibili:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

I corsi di laurea San Raffaele si dividono in 4 aree tematiche (Moda e Design, Economia, Scienze Motorie, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione e Scienze dell’Alimentazione). Se dopo aver concluso il percorso di laurea triennale o quinquennale desideri approfondire uno degli insegnamenti puoi iscriverti a un master di primo o di secondo livello. In più, l’Università Telematica San Raffaele offre anche la possibilità di frequentare corsi singoli.

Una peculiarità della San Raffaele che non si trova in nessun altro ateneo è il Corso di formazione Italiana Scherma per tecnici di 1 livello.

Se uno dei corsi citati ti interessa e vuoi proseguire con l’iscrizione all’Università Telematica San Raffaele compila il form al termine della pagina inserendo tutti i tuoi dati, altrimenti continua a leggere la guida per avere una panoramica sull’ateneo e su tutto ciò che lo riguarda.

Valore laurea e riconoscimento MIUR

La laurea San Raffaele è legalmente riconosciuta dal Miur e ha lo stesso valore di un qualsiasi titolo ottenuto in un ateneo online o frontale. Al ritiro dell’opportuna documentazione si potrà partecipare a concorsi pubblici o privati ed essere assunti in qualsiasi tipo di azienda.

L’università, poi, è costantemente monitorata da un organo del MIUR, l’ANVUR che vigila su tutti gli istituti pubblici e privati assegnandogli annualmente una votazione in base all’offerta formativa, all’organizzazione (segreteria studenti e segreteria amministrativa) e al corpo docenti. Nel 2020, la San Raffaele ha ottenuto il giudizio ANVUR “Ctel – SODDISFACENTE”.

Leggi anche: Qual è la migliore università telematica italiana

Pertanto l’Università è ritenuta valida in Italia come all’estero (dalla Comunità Europea e da paesi con i quali l’Italia ha stretto accordi bilaterali). Puoi quindi iniziare il tuo percorso di studi alla San Raffaele e terminarlo in un altro Paese chiedendo il riconoscimento CFU degli esami sostenuti, per non dover ripetere le prove. In alcuni casi ti verrà semplicemente richiesta un’integrazione per alcuni insegnamenti specifici relativi alla figura professionale che dovrai esercitare nel paese straniero.

Nel prossimo paragrafo affronteremo la questione dei costi all’Università Telematica San Raffaele per capire se questi possono essere alla tua portata, resta inteso che c’è la possibilità di abbatterli grazie al riconoscimento di alcune convenzioni stipulate con l’università. Per avere maggiori informazioni compila la box che trovi al termine della guida.

Quanto costa l’Università Telematica San Raffaele: costi, convenzioni, borse di studio

I costi dell’Università Telematica San Raffaele oscillano tra €1.700 e €3.400, a seconda se ci si iscrive con la retta standard o tramite una delle tante agevolazioni disponibili.

Il costo della retta annuale però non è il solo: bisogna aggiungere quello della tassa regionale obbligatoria per il diritto allo studio, che per la Regione Lazio corrisponde a € 140,00. Tutti gli studenti iscritti a qualsiasi ateneo pubblico o privato sono tenuti al pagamento di questa tassa.

Alla San Raffaele la tassa per il diritto allo studio va versata all’atto dell’iscrizione/immatricolazione per gli studenti neoiscritti e all’atto del versamento della prima (o unica) rata per gli studenti degli anni successivi al primo.

L’importo corrispondente alla retta potrà essere versato in un’unica soluzione all’atto dell’immatricolazione/iscrizione, oppure suddiviso in 8 rate.

Se il tuo obiettivo è quello di iscriverti a un corso singolo, e non a uno specifico corso di laurea, dovresti sapere che il pagamento sarà di € 500,00 in soluzione unica. I costi dell’Università Telematica San Raffaele possono essere abbattuti accedendo per diritto a una delle convenzioni messe a disposizione dall’ateneo.

Le convenzioni che permettono di iscriversi con una retta agevolata sono tantissime e in costante aggiornamento. Proprio per questo motivo consigliamo a tutti di contattare lo Sportello Orientamento per poter valutare assieme ad un professionista di settore eventuali agevolazioni e riduzioni attive.

Le convenzioni e le borse di studio messe a disposizione da San Raffaele servono per abbattere i prezzi e permettere a tutti di accedere al percorso formativo. Tra le diverse agevolazioni presenti, citiamo quella dedicata agli appartenenti alle Forze armate e Forze dell’ordine (e ai familiari), i quali possono usufruire della retta a 2.000 euro invece di 3.400 all’anno. Abbiamo poi la convenzione Futuro Sicuro, per gli immatricolati tra i 17 e i 21 anni; anche in questo caso la retta in convenzione corrisponde a 2.000 euro all’anno.

Tra le altre categorie che possono usufruire delle convenzioni San Raffaele troviamo anche coloro con una disabilità oltre il 45% e coloro con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), che pagano rispettivamente la retta 1.500 e 1.700 euro all’anno. C’è poi l’accordo PA 110 e Lode, che permette ai dipendenti PA iscritti alla San Raffaele di usufruire di una riduzione della retta del 50%.

I costi della San Raffaele risultano in definitiva molto contenuti rispetto a quelli dell’università frontale in cui oltre alla rata bisognerà considerare l’acquisto di libri e manuali, spostamenti, alloggi.

Vedi anche: Costi Università Online: quanto costa la laurea telematica

Nel prossimo paragrafo affronteremo la questione delle recensioni sull’Università San Raffaele, raccontando da vicino le esperienze degli studenti già iscritti riportate sui forum o sui social network.

Al termine di questa guida, poi, troverai un form da compilare inserendo i tuoi dati personali per essere ricontattato a titolo gratuito e senza impegno da uno dei nostri consulenti.

Università Telematica San Raffaele: opinioni e recensioni

Nei forum online si riscontrano ottime recensioni sull’Università Telematica San Raffaele. Gli studenti che l’hanno frequentata la ritengono una buona università, così come le aziende che poi si trovano a selezionare del personale che si è formato in questo ateneo online.

Oltre ad avere una valida offerta formativa, ha anche una buona offerta di master e stage, oltre a vantare un accordo con l’Università di Tor Vergata, che la qualifica ancora meglio sul mercato.

Scavando tra le recensioni sull’Università San Raffaele Roma non emergono commenti negativi. Gli studenti si dicono soddisfatti della qualità della didattica e il metodo di studio che gli permette di raggiungere l’obiettivo senza smettere di lavorare o curare i propri progetti personali. La soddisfazione risulta massimo e anche gli esami non risultano né eccessivamente facili, né eccessivamente difficili.

Nel prossimo paragrafo analizzeremo la struttura delle lezioni per capire come funziona la modalità e-learning San Raffaele. Ricordati che puoi scorrere fino al termine della guida e compilare il form a fondo pagina che ti apre un contatto diretto e gratuito su questo e su tutti gli altri atenei online riconosciuti dal Miur; lo scopo è quello di conoscerti personalmente e proporti un’offerta cucita su di te risolvendo i tuoi dubbi senza farti perdere ulteriormente tempo.

Lezioni e piattaforma e-learning

All’università telematica San Raffaele di Roma le lezioni si svolgono interamente online. Avrai a disposizione delle video e audiolezioni, delle slides e degli appunti, oltre a una lista consigliata di testi su cui studiare.

Ci sono anche aule e laboratori virtuali in modo da poter interagire e rimanere a stretto contatto con il professore, interrogarlo su aspetti poco chiari e farsi guidare in vista dell’esame. I docenti San Raffaele potranno metterti alla prova con esercizi collaborativi e video seminari in modo da darti la possibilità di capire e calibrare la tua preparazione in vista dell’esame.

Saranno disponibili anche servizi di help desk per aprire un ulteriore finestra di dialogo con gli iscritti. Tutte le attività che vengono proposte in fase di preparazione sono gratuite, incluse nel costo della retta annuale, così come anche il materiale didattico.

Il grande vantaggio di frequentare un ateneo online è proprio questo: non ci sono costi aggiuntivi per quello che è a tutti gli effetti un diritto dello studente (studiare). Gratuito anche il servizio di tutoring che permette anche agli studenti più timidi che non si relazionano con i docenti di avere risposte dirette sull’ateneo e sul corso di studi.

Nel prossimo paragrafo parleremo di come si svolgono gli esami alla San Raffaele, resta disponibile a fondo guida comunque un form per fare tutte le domande che vuoi su questo o sugli altri atenei online riconosciuti dal Miur.

Gli esami presso l’Università Telematica San Raffaele

Gli esami dell’Università San Raffaele di Roma si svolgono in presenza ma si prenotano online dal portale nella sezione dedicata alla Segreteria. Per sostenere qualsiasi tipo di prova bisogna essere in regola con i pagamenti. Se tutto risulta regolare, quando fai la prenotazione ti arriva poi una mail di conferma.

All’Università Telematica San Raffaele gli esami possono essere sia scritti che orali. Gli esami in modalità orale possono essere svolti solo presso le sedi di Roma e Milano, mentre in tutte le altre sedi gli esami si svolgono in modalità scritta.

Gli esami scritti San Raffaele consistono in un Test a risposta multipla (a crocette) composto da 31 domande, da risolvere in massimo 30 minuti.

Sono previste 5 sessioni d’esame ogni anno (gen/feb, apr/mag, giu/lug, sett/ott, nov/dic). Non c’è un limite di esami che si possono sostenere per sessione alla San Raffaele: tutto dipende dall’impegno dello studente.

Per quanto riguarda invece la discussione della tesi, ci sono momenti specifici durante l’anno che si trovano sul sito dell’ateneo online. Nel prossimo paragrafo cercheremo di capire come procedere all’iscrizione San Raffaele ma essendo una pratica piuttosto complessa ti consigliamo di compilare il form al termine dell’articolo per ricevere supporto gratuito da un nostro esperto.

Leggi anche: Esami delle Università Telematiche, come funzionano

Iscrizioni: come e quando iscriversi

All’Università Telematica San Raffaele le iscrizioni sono aperte tutto l’anno: puoi immatricolarti quando vuoi senza costi aggiuntivi. Le date di apertura e chiusura di tutte le pratiche vengono stabilite dall’Ateneo annualmente.

La procedura d’iscrizione all’Università San Raffaele di Roma si svolge comunque online: i documenti devono essere presentati in formato PDF. Ecco di cosa avrai bisogno:

Documento di riconoscimento valido fronte/retro

Codice Fiscale fronte/retro

Fototessera scansionata

Contratto con l’università firmato per l’accettazione firmata in tutte le sue pagine per accettazione;

autocertificazione del titolo di Diploma di Scuola Media Superiore (per i corsi di laurea brevi) o della laurea (per le magistrali);

Ricevuta del pagamento della tassa regionale che nel Lazio ammonta a 140 Euro;

Se prima frequentavi un altro corso di laurea o facoltà dovrai presentare la rinuncia agli studi;

Gli studenti dei corsi di laurea magistrali devono presentare un via libera all’iscrizione;

Se vuoi frequentare Scienze Motorie e Scienze Motorie curriculum calcio devi fornire un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica di 1° livello rilasciato da un medico specialista in Medicina dello Sport.

Potrebbe esserti comunque chiesto di portare a termine un test di verifica delle conoscenze in ingresso per colmare eventuali lacune già maturate nel corso degli anni.

Vedi anche: Come iscriversi a un’università telematica

Il processo di iscrizione per alcuni potrebbe risultare particolarmente complicato quindi ti consigliamo di chiedere aiuto compilando il box che trovi al termine della guida. Intanto nel prossimo paragrafo studieremo la collocazione delle sedi dell’Università Telematica San Raffaele per capire se ce n’è una particolarmente vicina a te.

Le sedi di San Raffaele in Italia

L’Università telematica San Raffaele ha diverse sedi in tutta Italia: quella principale si trova a Roma, dove si trova anche il campus che dà la possibilità agli studenti che frequentano le lezioni online di vivere una vera e propria esperienza in ateneo.

Ecco un elenco di tutte le sedi:

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Se vuoi procedere con l’iscrizione all’Università Telematica San Raffaele ti consiglio di compilare il form che segue: uno dei nostri esperti si metterà a tua disposizione a titolo gratuito e senza impegno. Ti chiamerà, risponderà alle tue domande e poi procederete mettendo insieme tutti i tasselli del tuo futuro.