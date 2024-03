L’Università Internazionale Uninettuno nasce con il decreto ministeriale del 15 aprile 2005, grazie al quale viene ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell’Università. Uninettuno può rilasciare titoli accademici accreditati sia in Italia che in Europa, oltre che in tutti quei Paesi con cui sono stati stretti rapporti bilaterali, esattamente come tutte le università online riconosciute dal Miur.

Sin dal principio questa Università Telematica riscuote molto successo grazie alla sua didattica innovativa e alla profondità dell’offerta in termini di corsi e facoltà. Molto quotata Economia che viene apprezzata per il suo corpo docente.

Sulle recensioni che si trovano online hanno importante riscontro anche i master organizzati in partnership con le Università straniere e che vengono erogati in modalità telematica sulla piattaforma e-learning dell’università.

In questa guida ci concentreremo su tutti gli aspetti più rilevanti legati all’Uninettuno a partire dal prossimo paragrafo in cui discuteremo dell’offerta formativa. In fondo alla guida troverai un form in cui inserire dubbi e domande. Verrai ricontattato tempestivamente da un nostro esperto che a titolo gratuito risolverà tutte le criticità.

In questa guida:

Offerta formativa Uninettuno: lauree triennali e magistrali

L’università Telematica Internazionale Uninettuno ti dà la possibilità di avere un’offerta formativa dedicata e messa a punto per te.

Se vuoi consultare l’elenco completo dei corsi di laurea Uninettuno, puoi fare riferimento a questa tabella:

Qualsiasi tipo di facoltà deciderai poi di frequentare potrai contare su una piattaforma e-learning tra le migliori sul mercato. La Uninettuno ha vinto anche l’International E-Learning Award, prestigioso premio dedicato proprio a chi fa formazione usando questo veicolo.

Oltre ai corsi di laurea e ai master Uninettuno, si possono anche frequentare dei corsi di aggiornamento Professionali per migliorare le proprie conoscenze professionali e cercare di fare carriera velocemente. L’UTIU propone anche i Mooc, dei corsi online aperti su larga scala, basati sullo studio di video tutorial di molti docenti italiani e internazionali in diverse lingue, disponibili su vari supporti come smartphone e tablet. Ci sono forum tematici, chat di discussione e gruppi per relazionarsi con chi come te sta affrontando le stesse difficoltà.

I corsi singoli, invece, servono per ottenere crediti per frequentare a un corso di laurea e sostenere l’esame finale relativo al singolo insegnamento a cui si è interessati facente parte del piano di studi del corso o per la partecipazione o specifici concorsi.

UTIU propone inoltre corsi di lingua erogati attraverso alcune tra le migliori scuole e associazioni che già erogano corsi di lingua straniera che ti permettono di conseguire una certificazione atta a lavorare all’estero.

Infine, ma non meno interessanti, sono i Corsi singoli di Aggiornamento Professionale online che occorrono per gli scatti di carriera e sono dedicati a Avvocati, Insegnanti, a chi si occupa di Privacy e gestione dei dati Personali Online di cui c’è molta richiesta nel mondo del lavoro.

Master Uninettuno di primo e secondo livello

Oltre ai corsi di laurea, l’offerta formativa Uninettuno comprende anche più di 10 Master Online.

Ecco elenco completo dei Master Uninettuno:

Valore laurea e riconoscimento MIUR

La laurea Uninettuno è riconosciuta dal MIUR e questo permette agli studenti che la conseguono di poter partecipare a concorsi pubblici e privati e partecipare a tutte le selezioni in grandi e piccole aziende.

I corsi sono anche monitorati dall’ANVUR, un organo che vigila su tutti gli atenei telematici (e non) assegnando delle valutazioni annuali in base all’offerta formativa e ai servizi offerti (segreteria studenti e segreteria amministrativa, per fare un esempio).

UTIU ha ottenuto dall’ANVUR un voto pari a il voto 6,70, ovvero Pienamente soddisfacente, qualificandosi, quindi, come una delle migliori università online. Le facoltà più apprezzate, sono state: Scienze della comunicazione, Economia, Ingegneria e Psicologia.

Nel prossimo paragrafo affronteremo la questione dei costi per fare in modo di informarti al meglio su quanto ti occorra per frequentare questo genere di ateneo. Tieni presente che il prezzo finale potrà essere poi ridotto grazie all’accesso ad una serie di convenzioni stipulate dall’università stessa.

Quanto costa Uninettuno: costi, convenzioni, borse di studio

I costi Uninettuno per quanto riguarda la laurea triennale oscillano tra i €1.900 e i €2.000. La laurea magistrale UTIU oscilla tra i € 2.100 e i € 2.200, sia per il primo che per il secondo anno del biennio di studi.

Il prezzo è fisso e va pagato all’inizio di ogni triennio per poter sostenere gli esami, ma può essere rateizzato. Oltre alla retta, tuttavia, bisognerà considerare €140 per la tassa Regionale, l’importo è fisso per tutte le università del Lazio (anche quelle frontali) ma non è rateizzabile.

Se decidi di pagare in un’unica soluzione avrai uno sconto di 100 Euro. I master Uninettuno hanno dei costi che oscillano tra i 1.800 e i 7.500 euro. Durano abitualmente 1500 ore ripartite in un anno accademico che danno diritto a 60 CFU; in alcuni casi si protraggono per 18 mesi. Infine per quanto riguarda i corsi singoli i prezzi UTIU è di € 400, € 750 per due insegnamenti e € 1.000 per tre insegnamenti. Puoi iscriverti a quanti più corsi desideri.

Al costo complessivo dovrai poi aggiungere anche le seguenti voci:

il costo della tassa di laurea (una tantum) – € 250

il costo dell’eventuale trasferimento ad altro Ateneo – € 250

il diritto fisso per la rinuncia agli studi – € 300

Uninettuno, come molte università, riconosce l’esonero totale dalle tasse universitarie agli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap come da decreto legislativo n.68 del 29 marzo 2012, art.9 comma 2, ai sensi dell’articolo 3, comma1, della legge del 5 febbraio 1992, n.104 e agli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

Ogni anno, poi, mette in palio delle borse di studio per studenti meritevoli: l’obiettivo è quello di puntare sull’interscambio e sull’accoglienza. Infine Uninettuno mette a disposizione degli studenti un vasto elenco di convenzioni che permettono di abbattere dal 10 al 25% del costo complessivo totale. Tra le convenzioni UTIU più interessanti ci sono: Forze dell’Ordine, Cral e Ferrovie. Per saperne di più contattaci compilando il box che trovi al termine della guida e che sarà il biglietto da visita per risolvere tutti i tuoi dubbi.

Opinioni e recensioni Uninettuno

Uninettuno nel complesso viene considerata una buona università. In base alle opinioni Uninettuno di studenti lasciate online, nei forum, si evince che l’offerta formativa è considerata tra le migliori sul mercato, specialmente quella della facoltà di Economia.

Molto amati anche i corsi singoli e i master organizzati in partnership con Università Straniere. Stesso discorso per la didattica e la piattaforma digitalmente avanzata di e-learning. A Roma si contano circa 12.000 iscritti con una comunità di studenti provenienti da varie parti del mondo. In generale, in questi anni l’Università Telematica Internazionale Uninettuno ha avuto un considerevole aumento degli iscritti (pari al 25%). Nell’anno accademico 2019/2020 hanno scelto questo percorso 15.109 studenti, divisi tra 8953 uomini e 6156 donne provenienti da 176 paesi del mondo.

Le recensioni degli studenti UTIU ne parlano come di uno spazio attento alle loro esigenze dove formarsi e puntare alla carriera. Non viene definita né troppo facile né troppo difficile, ma anzi Uninettuno viene qualificata come equilibrata e accessibile a tutti.

Anche l’Università Telematica Internazionale Uninettuno non è esente da critiche. Le opinioni negative su Uninettuno si riferiscono principalmente al carico di lavoro da alcuni considerato eccessivo trattandosi di un’università telematica. Anche le videolezioni hanno subito un giudizio simile: essendo la qualità di audio e video non sempre al top.

Lezioni e piattaforma e-learning

Le lezioni di UTIU sono disponibili sulla piattaforma di e-learning 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli studenti possono dedicarsi al loro corso di laurea quando desiderano: hanno bisogno solo di una connessione a internet, di uno smartphone, di un pc o di un tablet. Gli insegnanti e i tutor affiancheranno i ragazzi nel loro percorso, assistendoli qualora avessero dubbi o perplessità.

Gli esami andranno, invece, sostenuti dal vivo in una delle sedi UTIU sul territorio italiano. Il materiale didattico, videolezioni, libri, cd saranno sempre disponibili online per chiunque abbia il desiderio di approfondire gli insegnamenti dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Le iscrizioni sono aperte in ogni momento dell’anno. Una volta sistemata la propria situazione burocratica, si avranno a disposizione:

Il piano di studi;

La guida all’esame;

Un’agenda utile per i promemoria e necessaria per prendere appunti;

Un’area personale dedicata;

Una biblioteca Intelligente e una videoteca;

Il laboratorio virtuale con moltissimi esercizi per mettersi alla prova;

Un Tutoring Online attraverso Forum, Classi Interattive e Aule Virtuali 3D per non sentire la mancanza completa di un ateneo fisico;

Il tracciamento delle attività dello studente per essere sempre informati sul proprio percorso.

Potrai seguire solo due discipline per ogni sessione accademica (come poi avviene negli Atenei tradizionali). Se superi l’esame potrai poi iscriverti a un nuovo corso. Le adesioni vengono registrate fino a 30 giorni dopo la data di inizio di erogazione da parte del docente. Uninettuno, infine, presenta tutte facoltà a numero aperto senza test d’ingresso ostativi.

Gli esami presso Uninettuno

Gli esami Uninettuno si svolgono presso le numerose sedi dell’ateneo presenti nel territorio italiano, nonché all’estero. Per poter essere ammesso a sostenere l’esame bisognerà essere in regola con i pagamenti e aver seguito tutte le lezioni, oltre ad aver sostenuto le prove intermedie per ogni singolo insegnamento. Le prove possono essere scritte o orali, a crocette o a risposta multipla, a discrezione del docente.

Gli esami Uninettuno sono facili? Come in tutte le università, telematiche e non, gli studenti devono prendere sul serio il momento delle valutazioni, e Uninettuno non fa eccezione.

Se si svolgono online bisogna effettuare la procedura di riconoscimento con videochiamata privata e poi procedere con l’orale. Se decidessi di rifiutare il voto, potrai sostenerlo di nuovo facendo riferimento alle date degli Appelli nella sezione Calendario UTIU. Nel prossimo paragrafo spiegheremo come procedere con l’iscrizione; resta inteso che per qualsiasi dubbio o problema i nostri consulenti sono a tua disposizione.

Iscrizioni: come e quando iscriversi

Le iscrizioni presso l’Università Internazionale Uninettuno sono aperte tutto l’anno: puoi segnarti quando vuoi senza costi aggiuntivi. L’università telematica, infatti, a differenza di quella tradizionale non ha sessioni specifiche dedicate all’immatricolazione.

Le pratiche burocratiche sono piuttosto articolate, il consiglio è quindi di rivolgersi sempre a un esperto in modo da non commettere errori che ci costerebbero soldi e tempo. Sono molte infatti le convenzioni di Uninettuno che ci permetterebbero di abbattere i costi (e magari non conosciamo), così come risulta complessa la pratica di riconoscimento CFU se si proviene da diverso ateneo italiano o straniero.

Per iscriverti adun corso di laurea triennale Uninettuno avrai bisogno di un diploma di maturità valido o titolo estero equivalente; per l’ammissione alla laurea magistrale, invece, basterà un titolo di laurea breve o di altro titolo equipollente ottenuto all’estero e riconosciuto in Italia.

L’immatricolazione avviene completamente online e avrai bisogno di:

Copia della tessera sanitaria o di un tesserino con il codice fiscale; Copia di un documento d’identità L’autocertificazione del diploma delle Scuole Secondarie Superiori se ti vuoi iscrivere a un corso di laurea triennale e della laurea breve per la magistrale Copia del bonifico del pagamento dell’iscrizione.

Le sedi di Utiu in Italia

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno ha numerose sedi sul territorio italiano: quella centrale dove si svolgono anche le funzioni di segreteria amministrativa si trova a Roma.

Ecco l’elenco completo delle sedi Uninettuno in Italia:

