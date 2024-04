Tutte le Facoltà Universitarie: elenco, indirizzi e guida alla scelta

Orientamento Universitario: tutte le facoltà universitarie presenti in Italia

Vuoi iscriverti all’università ma hai ancora le idee confuse e non hai proprio idea di cosa fare? Non ti preoccupare, è normale: le facoltà in Italia sono numerose, così come i vari indirizzi universitari, perciò orientarsi nella scelta può non essere facile! Specifichiamo che in realtà, dal 2010, le facoltà formalmente non esistono più perché sono state sostituite dai dipartimenti universitari in seguito alla riforma Gelmini. Tuttavia, nel lessico comune si continua a parlare di facoltà universitarie (visto anche che a livello di offerta didattica e servizi non cambia niente per gli studenti). Quindi, se stai cercando una lista di tutte le facoltà universitarie esistenti nelle università italiane sei nel posto giusto: in quest’articolo ti illustreremo l’elenco completo delle facoltà italiane in modo da schiarirti le idee e indirizzarti nella scelta.

Oltre alla lista di tutte le facoltà universitarie tradizionali, nella guida troverai anche le aree di studio degli istituti AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale).

In questa guida:

Tutte le Facoltà Universitarie: elenco aggiornato

Le facoltà comprendono percorsi di studio, triennali o magistrali, afferenti ad aree disciplinari simili: ognuna ha una propria offerta formativa con corsi di laurea specifici, tra i quali dovrai scegliere quello che intendi frequentare. Ecco l’elenco delle facoltà universitarie, costantemente aggiornato:

Facoltà di Agraria

Iniziamo il nostro elenco di facoltà con Agraria, che è articolata secondo la formula 3+2 e al suo termine si potrà lavorare nel settore agricolo o agroalimentare, ma anche per enti pubblici e organizzazioni internazionali come la FAO. Per approfondire le conoscenze in ambito enogastronomico, puoi studiare anche presso la Facoltà di Scienze Gastronomiche e conseguire una laurea L-Gastr.

All’interno dell’offerta formativa delle università telematiche riconosciute dal MIUR sono disponibili i corsi di laurea online in Agraria, ideali per chi lavora e non ha tempo di frequentare fisicamente le lezioni.

Facoltà di Antropologia

La facoltà di Antropologia permette di padroneggiare le discipline demoetnoantropologiche, in modo tale che i laureati del corso possano comprendere in maniera approfondita le dinamiche che intercorrono nelle società multietniche, con particolare attenzione alle differenze e alle somiglianze tra le culture.

Facoltà di Archeologia

Ami le materie umanistiche, l’arte e tutto ciò che ha a che fare con il mondo antico? La facoltà di Archeologia fa al caso tuo. Attraverso scavi, analisi di manufatti, strutture, insediamenti e altri reperti, gli archeologi ricostruiscono le modalità di vita, le culture, le economie e le interazioni sociali delle popolazioni antiche.

Un’altra buona notizia è che è possibile trovarla anche negli atenei telematici con i corsi di laurea online in Archeologia.

Facoltà di Architettura

La facoltà di Architettura è ad accesso programmato e ha una durata di 5 anni. Gli esami vertono su discipline di base e caratterizzanti, inoltre durante il corso di laurea si potranno frequentare diversi laboratori. Le materie principali che si studiano sono Costruzioni, Estetica, Disegno, Progettazione e Matematica.

Facoltà di Arte e Restauro

Questa disciplina consente di ottenere una formazione specialistica per diventare restauratore di Beni Culturali, con l’obiettivo di preservarne l’integrità storica e artistica per le future generazioni. Include il restauro di dipinti, sculture, manufatti archeologici, architettura e libri antichi.

Facoltà di Arti Multimediali

L’arte ti affascina tanto quanto la tecnologia? Puoi intraprendere un corso di Laurea in Arti Multimediali. Una disciplina che combina diverse forme di espressione artistica come video, audio, animazione, grafica e tecnologie digitali per creare opere innovative e interattive; e che fornisce opportunità nella produzione cinematografica e televisiva, nell’industria dei videogiochi, pubblicità, design interattivo, e nell’insegnamento nelle accademie d’arte e università.

Facoltà di Beni Culturali

La facoltà di Beni Culturali segue la formula del 3+2, e all’interno si studiano principalmente civiltà antiche, storia, diritto, letteratura e arte.

Per chi già lavora o per chi comunque non ha modo di frequentare fisicamente le lezioni, consigliamo di valutare la soluzione offerta dai corsi di laurea online in Beni Culturali erogati dalle università telematiche.

Facoltà di Biologia

Tra le varie facoltà universitarie troviamo la facoltà di Biologia, la quale, in quanto Scienza della vita, consente ai propri studenti di approfondire tutti gli aspetti riguardanti gli organismi viventi unicellulari e pluricellulari. La didattica del corso di studi prevede sia discipline formative di base, sia discipline caratterizzanti.

Se hai difficoltà a frequentare un corso di laurea in presenza, puoi sempre prendere in considerazione la laurea online in Scienze Biologiche.

Facoltà di Biotecnologie

Per diventare tecnico di laboratorio medico di analisi, biologo o agrotecnico, la facoltà di biotecnologie è quella giusta. Una facoltà molto interdisciplinare, che combina principi di biologia, chimica, fisica, ingegneria e informatica per affrontare sfide in settori come la medicina, l’agricoltura, l’industria e l’ambiente. La formula è 3+2, e l’ingresso è quasi sempre a numero chiuso con un test d’ingresso ostativo.

Facoltà di Chimica

Per approfondire tutto ciò che riguarda la struttura, la composizione e le trasformazioni della materia, la facoltà di Chimica è perfetta. Le materie dei suoi corsi di laurea vertono sia sulle discipline scientifiche e matematiche di base, sia su materie specifiche come Chimica Analitica, Chimica Fisica, Chimica Generale, Chimica Organica.

Facoltà di Cinema e Teatro

Hai il pallino della recitazione? Puoi studiare per diventare attore di Cinema o Teatro: storia del cinema e del teatro, tecniche di produzione e di regia, scrittura scenica e cinematografica; e metti in pratica le tue abilità attraverso progetti pratici e produzioni teatrali. Inoltre, le facoltà universitarie di Cinema e Teatro fungono spesso da ponte tra il mondo accademico e l’industria, offrendo agli studenti occasioni di stage, collaborazioni con professionisti del settore e opportunità di networking che possono essere fondamentali per avviare una carriera nel campo artistico.

Facoltà di Criminologia

Tra le facoltà universitarie che stanno suscitando interesse crescente, la facoltà di Criminologia ti permette di studiare a fondo i comportamenti criminali, chi li compie e perché. Si tratta del percorso universitario ideale per chi vuole diventare Criminologo.

A chi non ha modo di frequentare le lezioni in presenza consigliamo di valutare la soluzione offerta dai corsi di laurea online in Criminologia degli atenei telematici.

Facoltà di Dams

Il corso di studi DAMS è interdisciplinare e offre agli studenti una vasta panoramica delle forme artistiche e spettacolari, abbracciando cinema, teatro, musica, danza, arti visive e multimediali, e fornendo le basi per una comprensione approfondita dei processi culturali, storici, e sociali legati al mondo dell’arte e dello spettacolo.

Facoltà di Data Science

Elaborare e incrociare una grande quantità di dati per ottenere modelli di business ti suona allettante? Allora puoi decisamente iscriverti alla facoltà universitaria di Data Science, dove imparerai a utilizzare tutti gli strumenti tipici del Data Scientist, e a combinare elementi di statistica, informatica, matematica e conoscenza del dominio specifico per interpretare e risolvere complessi problemi analitici.

Facoltà di Danza

Ambito dedicato a tutti coloro intenzionati a perfezionarsi in una delle discipline della Danza. Gli studenti dei corsi di Laurea in danza hanno infatti l’opportunità di immergersi in una varietà di stili di danza, che vanno dalla danza classica alla danza contemporanea, dal jazz alla danza etnica e culturale. Le facoltà di Danza offrono inoltre corsi che approfondiscono la comprensione della storia della danza, della teoria del movimento e dell’anatomia.

Facoltà di Design

La facoltà di Design prevede l’insegnamento delle arti e delle scienze applicate al fine di migliorare estetica, ergonomia, funzionalità e/o usabilità, produzione e commerciabilità di un prodotto.

All’interno dell’offerta formativa delle università telematiche sono disponibili anche corsi di laurea online in Moda e Design, con lezioni da seguire sulla piattaforma e-learning attiva 24/7.

Facoltà di Dietistica

Se ti piace l’idea di lavorare nell’ambito della nutrizione, la facoltà di Dietistica fa al caso tuo: la laurea triennale è abilitante e ti consente di esercitare subito la professione di dietista, elaborando e attuando diete in accordo con il parere del medico. In generale, gli studenti acquisiscono competenze nella valutazione dello stato nutrizionale, nella pianificazione di interventi dietetici e nella gestione di servizi alimentari in contesti sanitari, comunitari e sportivi.

Facoltà di Economia

È il percorso ideale per chi è interessato a materie come economia, matematica, finanza, marketing e diritto. Alcune università utilizzano la dicitura facoltà di Economia Aziendale, Facoltà di Economia e Management o Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.

All’interno dell’offerta formativa delle università telematiche sono disponibili i corsi di laurea online in Economia, ideali per chi lavora e non ha tempo di frequentare fisicamente le lezioni.

Facoltà di Farmacia

Della durata di 5 anni, al termine della facoltà di Farmacia si può intraprendere la professione di farmacista, previa iscrizione all’Albo, o operare in diversi altri ambiti legati ai farmaci e alla loro gestione, quali industrie farmaceutiche, ricerca scientifica, enti regolatori.

Facoltà di Fashion Design

Un corso di laurea in Fashion Design è perfetto per chi vuole acquisire competenze teorico-pratiche per ricoprire uno dei ruoli della filiera tessile, della moda o del costume. Attraverso corsi che coprono temi come disegno, modellazione, tessuti, confezione, tecnologie digitali e sostenibilità, vengono acquisite le competenze necessarie per creare collezioni originali e innovative. Al tempo stesso, si esplora la storia della moda, le tendenze contemporanee, il marketing e la gestione dell’azienda moda.

Facoltà di Filosofia

Grazie alla laurea in Filosofia, è possibile trovare degli sbocchi occupazionali in più ambiti di quanto si pensi comunemente: ad esempio, i laureati potranno diventare insegnanti, lavorare nell’amministrazione pubblica, nella comunicazione, nelle risorse umane, nella ricerca e sviluppo in ambito medico e tecnologico.

Dove studiare Filosofia? Si può fare sia negli atenei classici, sia negli atenei telematici con i corsi di laurea online in Filosofia.

Facoltà di Fisica

La facoltà di Fisica consente di apprendere e di padroneggiare con competenza tutti gli aspetti della Fisica classica e moderna, dalla scala subatomica a quella cosmica, attraverso lezioni teoriche, esercitazioni e pratiche laboratoriali. Gli studenti di fisica esplorano i concetti di materia, energia, spazio e tempo, cercando di comprendere i fenomeni naturali in termini di principi fisici universali; i principali sbocchi lavorativi sono nella ricerca, nell’industria, e nell’insegnamento.

Facoltà di Fisioterapia

La facoltà di Fisioterapia consente ai laureati di curare persone con problemi di articolazione, o aiutarle nella riabilitazione dopo una caduta. Attraverso un approccio olistico e multidisciplinare, i fisioterapisti lavorano per migliorare la qualità della vita dei pazienti, promuovendo la salute e il benessere fisico. Come tutti i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, è a numero chiuso con un test d’ingresso ostativo.

Facoltà di Fotografia

Grazie a quest’area di studio puoi sviluppare un occhio critico per quanto riguarda la composizione dell’inquadratura perfetta, le tecniche fotografiche migliori, lo studio della luce e tanto altro. Oltre allo studio pratico, le facoltà di Fotografia offrono corsi che esplorano la storia della fotografia, le tendenze contemporanee, l’analisi critica delle immagini e l’etica professionale.

Facoltà di Geografia

Ti interessa capire meglio la società in cui viviamo ma da un punto di vista diverso dal solito? Allora puoi optare per il corso di laurea in Geografia per analizzare i diversi aspetti territoriali e sociali del mondo circostante, tra cui il cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse, e la pianificazione urbana e territoriale.

Facoltà di Geologia

Continuiamo la lista delle facoltà universitarie con la facoltà di Geologia, rivolta a tutti coloro che intendono acquisire una solida formazione scientifica insieme alla specializzazione sulle Scienze Geologiche. I laureati in Geologia potranno occuparsi della composizione e della gestione del territorio.

Facoltà di Giurisprudenza

Per diventare avvocato, diventare notaio, o diventare magistrato, quello che fa per te è la facoltà di Giurisprudenza, il cui corso di laurea dura 5 anni.

Questa facoltà è presente negli atenei fisici e nelle università telematiche, le quali offrono dei corsi di laurea online in Giurisprudenza che possono rappresentare la soluzione giusta per conciliare gli impegni e laurearsi lavorando.

Facoltà di Grafica, Illustrazione e Fumetto

Quest’ambito fa per te se intendi indagare a fondo le potenzialità dei nuovi linguaggi contemporanei. Studiando un corso di Grafica, Illustrazione e Fumetto avrai l’opportunità di sperimentare una vasta gamma di tecniche e media, che vanno dall’illustrazione tradizionale al disegno digitale, dalla grafica pubblicitaria alla creazione di fumetti.

Facoltà di Graphic Design

Il corso di studi in Graphic Design insegna come portare a termine un prodotto grafico e/o fotografico, cartaceo o digitale, video/web. Con accesso a software e attrezzature all’avanguardia, ci si prepara per una carriera dinamica come grafici, designer grafici, visual designer, e altro ancora.

Facoltà di Igiene Dentale

Tra i diversi indirizzi universitari delle Professioni Sanitarie, figura anche la facoltà di Igiene Dentale. La laurea triennale è abilitante e consente di esercitare subito la professione di igienista dentale, nella quale ci si occupa della prevenzione e della terapia di patologie del cavo orale.

Facoltà di Infermieristica

Chi consegue la laurea triennale presso la facoltà di Infermieristica è direttamente abilitato alla professione, e quindi potrà dedicarsi al controllo e al mantenimento della salute nei propri pazienti in una varietà di contesti sanitari: ospedali e cliniche, comunità e assistenza domiciliare, programmi di salute pubblica, ricerca e insegnamento.

Facoltà di Informatica

Se ami tutto ciò che riguarda i computer, la tecnologia e la matematica, abbiamo una buona notizia per te: puoi approfondire questi aspetti nella facoltà di Informatica. Un settore tra l’altro particolarmente dinamico con lo sviluppo sempre più pervasivo dell’Intelligenza Artificiale.

Facoltà di Ingegneria

L’offerta formativa della facoltà di ingegneria è vastissima, in quanto numerosissime sono le discipline che fanno riferimento a quest’area.

Si tratta di una facoltà presente sia negli atenei frontali, che nelle università telematiche con i corsi di laurea online in Ingegneria.

Facoltà di Ingegneria Aerospaziale

Vuoi mettere in pratica le avventure spaziali sognate durante l’infanzia? Allora devi iscriverti alla facoltà di Ingegneria Aerospaziale, dove imparerai a progettare, produrre e gestire aeromobili e veicoli spaziali; combinando principi di ingegneria meccanica, elettronica ed informatica per risolvere problemi relativi al volo nell’atmosfera terrestre e nello spazio.

Facoltà di Ingegneria Biomedica

La facoltà di Ingegneria Biomedica applica le discipline ingegneristiche alle aree medico-biologiche. Include bioingegneria, dispositivi medici, imaging biomedico, biomeccanica, e ingegneria dei tessuti. Questo connubio consente ai laureati di dedicarsi alla progettazione di dispositivi e sistemi medicali in campo ospedaliero o industriale.

Facoltà di Ingegneria Civile

A proposito di specializzazioni di Ingegneria, tra i vari indirizzi universitari di questa disciplina troviamo anche la facoltà di Ingegneria Civile: gli studenti del corso acquisiranno competenze teoriche e pratiche che gli consentiranno di progettare con competenza edifici, ponti, acquedotti eccetera.

Facoltà di Ingegneria Edile

Come Architettura, anche la facoltà di Ingegneria Edile è a numero chiuso e ha una durata di 5 anni. Disciplina focalizzata sulla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di edifici e infrastrutture, assicurando sicurezza, sostenibilità e efficienza. Coinvolge l’analisi strutturale, la meccanica del suolo, i materiali da costruzione, e la gestione del progetto edilizio. Se vuoi diventare architetto o ingegnere, fa decisamente per te.

Facoltà di Ingegneria Elettrica

La facoltà in questione applica le discipline ingegneristiche all’area elettrica, in modo che i laureati del corso possano dedicarsi con competenza alla produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Include sistemi di potenza, elettronica, controlli automatici, telecomunicazioni e elaborazione dei segnali.

Facoltà di Ingegneria Elettronica

Un’altra delle facoltà universitarie di Ingegneria è la facoltà di Ingegneria Elettronica, nella quale le materie studiate sono funzionali alla progettazione e realizzazione di componenti, circuiti, apparati e sistemi elettronici che permettono l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione.

Facoltà di Ingegneria Gestionale

Se aspiri a diventare project manager, una delle professione più richieste dal mondo del lavoro, allora puoi iscriverti alla facoltà di Ingegneria Gestionale. Tra le facoltà universitarie più interdisciplinari, integra principi di ingegneria, economia e scienze gestionali per ottimizzare i processi produttivi, migliorare la qualità, aumentare l’efficienza e ridurre i costi nelle organizzazioni.

Facoltà di Ingegneria Industriale

All’interno della facoltà di Ingegneria Industriale, presente anche nelle università online, si studiano soprattutto Fisica Ambientale Applicata, Fisica Industriale Applicata, Bioingegneria Industriale, Disegno Industriale, Impianti Industriali, Macchine a Fluido, Meccanica Applicata, Metallurgia, Fondamenti Chimici per le Tecnologie, Scienza dei Materiali e Tecnologie di fabbricazione.

Facoltà di Ingegneria Informatica

La facoltà di Ingegneria Informatica verte sullo studio e sulla ricerca riguardante tecnologie e dispositivi, sensori, circuiti integrati a radiofrequenza, sistemi wireless, ingegneria del software, sistemi e reti di telecomunicazione.

Si tratta di un percorso presente sia negli atenei frontali, sia negli atenei telematici con i corsi di laurea online in Ingegneria Informatica.

Facoltà di Ingegneria Meccanica

Tra i numerosi indirizzi universitari di Ingegneria troviamo anche la facoltà di Ingegneria Meccanica, tra le discipline più ampie e versatili. Del resto, consente di conseguire conoscenze metodologiche e tecniche ad ampio spettro nell’ambito dell’ingegneria industriale. Nello specifico, studia la progettazione, l’analisi, la fabbricazione e la manutenzione di sistemi meccanici.

Facoltà di Interior Design

Non sai se studiare Architettura o Design? Combina le due passioni specializzandoti con una laurea in Interior Design. Attraverso una combinazione di studio pratico e teorico, gli studenti imparano a concepire e creare ambienti che siano funzionali, esteticamente piacevoli e in linea con le esigenze dei clienti.

Facoltà di Lettere

Vuoi diventare insegnante? Ami le materie umanistiche come storia, latino, italiano? Allora la facoltà di Lettere e Filosofia potrebbe fare al caso tuo.

Se vuoi studiare da casa senza dover andare costantemente in sede per seguire le lezioni, puoi trovare i corsi di laurea online in Lettere nelle università telematiche.

Facoltà di Lingue

Se le lingue straniere sono il tuo forte, la facoltà di Lingue e Letterature Straniere apre diversi sbocchi lavorativi che vanno dall’interprete all’insegnante di lingua.

È possibile trovare questo percorso anche nelle università telematiche con i corsi di laurea online in Lingue.

Facoltà di Logopedia

Il corso di laurea in Logopedia è a numero chiuso e triennale. Gli studenti, una volta conseguita la laurea, saranno in grado di dedicarsi alla prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi della comunicazione, del linguaggio, della parola, della voce e della deglutizione, in persone di tutte le età.

Facoltà di Matematica

La facoltà di matematica intende fornire le conoscenze basilari relative alla matematica moderna, nonché le conoscenze relative ai suoi aspetti metodologici e applicativi, abbracciando aree come algebra, geometria, calcolo, statistica, e logica. I laureati saranno in grado di applicare le competenze apprese a problemi teorici e concreti.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Nell’elenco delle facoltà universitarie non può mancare la facoltà di Medicina e Chirurgia, la quale si configura come laurea magistrale a ciclo unico al cui termine è previsto un ulteriore percorso di specializzazione. Combina conoscenze scientifiche, competenze cliniche e approccio umanistico per assistere i pazienti. L’accesso è a numero chiuso.

Facoltà di Medicina Veterinaria

Se ami gli animali e vorresti curarli, la facoltà di veterinaria, a numero chiuso, ti permetterà di specializzarti in questa professione. Include la cura di animali domestici, animali da fattoria e fauna selvatica, con un focus su salute pubblica, zoonosi e benessere animale. Le opportunità lavorative includono sia cliniche veterinarie che ricerca e industria alimentare e farmaceutica.

Facoltà di Moda

Per tutte quelle persone che sono appassionate alla creazione di accessori e di abiti, la facoltà di moda è un’opzione decisamente interessante, che prevede lo studio della progettazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento, accessori e tendenze stilistiche.

Facoltà di Musica

Se sei un patito delle note, puoi considerare l’idea di specializzarti con un corso di laurea in Musica. Attraverso una combinazione di lezioni pratiche e teoriche, gli aspiranti musicisti possono affinare le proprie abilità strumentali, vocali e composizionali.

Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria

Se il tuo sogno è diventare dentista, puoi sostenere il test d’ingresso per accedere al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, dalla durata di 6 anni. Tra le principali materie di studio: odontoiatria conservativa, ortodonzia, chirurgia orale, parodontologia, endodonzia e protesi dentarie.

Facoltà di Ostetricia

Il corso di laurea in Ostetricia, della durata di tre anni e a numero chiuso, insegna agli studenti ad assistere le pazienti durante la gravidanza, il parto e il puerperio. Include la gestione della salute materna, il monitoraggio fetale, la conduzione del parto, e la prevenzione e trattamento delle complicanze.

Facoltà di Pittura e Decorazione

Qui gli studenti sperimenteranno le arti visive, dalle più tradizionali a quelle contemporanee. Con l’accesso a studi d’arte ben attrezzati e insegnanti esperti, nei corsi di laurea in Pittura e Decorazione gli artisti emergenti sono preparati per una carriera come pittori, decoratori d’interni, artisti visivi o insegnanti d’arte.

Facoltà di Professioni Sanitarie

I corsi di laurea in Professioni sanitarie sono 22, tra cui Ostetricia, Infermieristica, Fisioterapia, Logopedia, Igiene dentale. Per potervi accedere bisogna superare un test d’ingresso a numero chiuso.

Facoltà di Progettazione e Design

Chi si specializza in con un corso di laurea in Progettazione e Design svilupperà le proprie competenze progettuali e attitudini creative, preparandosi ad una carriera come designer industriali, designer di interni, progettisti digitali o consulenti di design. Oltre alla pratica del design, le facoltà di Progettazione e Design offrono corsi che esplorano la storia del design, le tendenze contemporanee, l’analisi critica e l’impatto sociale del design.

Facoltà di Psicologia

Vuoi diventare psicologo? Allora la facoltà di Psicologia fa al caso tuo! In alcuni casi viene chiamata anche Facoltà di Psicologia e Scienze Cognitive.

All’interno dell’offerta formativa delle università telematiche sono disponibili i corsi di laurea online in Psicologia, i quali sono riconosciuti dal MIUR e permettono quindi di esercitare la professione di psicologo.

Facoltà di Scienze Ambientali e Naturali

Le scienze naturali ti appassionano? Vorresti lavorare in questo campo? Allora dovresti proprio frequentare la facoltà in Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Copre ecologia, geologia, biologia, chimica ambientale, gestione delle risorse naturali e politiche ambientali.

Facoltà di Scienze dell’Amministrazione

La facoltà di Scienze dell’Amministrazione ha come obiettivo la formazione giuridica, economica, politico-istituzionale, organizzativa e della sicurezza nel campo delle amministrazioni pubbliche, nazionali ed internazionali, e in quello delle organizzazioni complesse.

Per chi già lavora o in generale avrebbe difficoltà a frequentare le lezioni frontali, consigliamo i corsi di laurea online in Scienze dell’Amministrazione offerti dalle università telematiche.

Facoltà di Scienze della Comunicazione

Se vuoi lavorare nell’ambito della comunicazione e della pubblicità online e non, in ambito pubblico o privato, è il percorso giusto per te.

A chi vorrebbe studiare e lavorare insieme, consigliamo di valutare la soluzione offerta dai corsi di laurea online in Scienze della Comunicazione delle Università Telematiche.

Facoltà di Scienze della Difesa e della Sicurezza

La Facoltà di Scienze della Difesa e della Sicurezza si dedica allo studio e all’analisi delle questioni legate alla sicurezza nazionale e internazionale, alla difesa, alla strategia militare, alla gestione dei conflitti, alla politica di sicurezza, e alla prevenzione del terrorismo. Questo ambito di studi interdisciplinare combina approcci teorici e pratici per preparare gli studenti a comprendere complessivamente le sfide di sicurezza contemporanee e a sviluppare strategie efficaci per affrontarle..

Facoltà di Scienze della Formazione

La facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione è rivolta a tutte quelle persone che vogliono apprendere le conoscenze e competenze attinenti al campo pedagogico e metodologico-didattico, con un focus anche in ambito filosofico, antropologico, psicologico e sociologico.

I corsi di laurea online in Scienze dell’Educazione offerti dalle Università Telematiche rappresentano un’ottima soluzione per chi ha interesse in questa disciplina ma non può frequentare le lezioni in presenza.

Facoltà di Scienze Motorie

Se vuoi lavorare nel settore delle attività motorie e sportive, questa facoltà fa per te. Studierai anatomia, fisiologia, biomeccanica, psicologia e nutrizione applicate all’attività fisica.

Se hai molti impegni e intendi ottimizzare i tempi, puoi sempre seguire i corsi di laurea online in Scienze Motorie offerti dalle Università Telematiche.

Facoltà di Scienze della Nutrizione

Vuoi diventare nutrizionista? Allora il primo passo da fare è iscriverti alla facoltà di Scienze della Nutrizione!

I corsi di laurea online in Scienze della Nutrizione delle Università Telematiche sono riconosciuti dal MIUR, perciò consentono di accedere all’iter per lavorare come biologo nutrizionista.

Facoltà di Scienze Politiche

Economia, diritto, storia e politica: ecco le principali materie che si studiano nella facoltà di Scienze Politiche. L’obiettivo? Lavorare nelle organizzazioni internazionali o nelle amministrazioni pubbliche.

All’interno dell’offerta formativa delle università telematiche, inoltre, sono disponibili i corsi di laurea online in Scienze Politiche, ideali per gli studenti lavoratori, gli studenti disabili o per tutti coloro che non hanno modo di frequentare un ateneo in presenza.

Facoltà di Scienze dei Trasporti

Ti piacerebbe lavorare nelle imprese aeronautiche o nell’ambito aeroportuale, stradale e ferroviario? Perfetto, puoi frequentare una di queste facoltà di Scienze dei Trasporti.

In alternativa, puoi valutare il corso di laurea online in Scienze e Tecnologie dei Trasporti: si tratta dell’unico percorso di studi online di questo genere presente in Italia.

Facoltà di Scienze del Turismo

Se ti piacerebbe diventare guida, animatore, o diventare accompagnatore turistico, abbiamo una buona notizia per te: lo puoi fare conseguendo come primo step una laurea in Scienze del Turismo.

E se ti piace anche l’idea di studiare in modalità flessibile, puoi optare per la laurea online in Scienze del Turismo.

Facoltà di Scultura

Specializzandoti in una facoltà di Scultura imparerai le tecniche dell’arte scultorea in tutte le sue forme e in tutti i suoi materiali. Gli studenti di Scultura hanno l’opportunità di lavorare con una varietà di materiali, tra cui argilla, gesso, metallo, legno e materiali sintetici. Oltre allo studio pratico, le facoltà di Scultura offrono corsi che esplorano la storia della scultura, le tendenze contemporanee e l’analisi critica delle opere d’arte tridimensionali.

Facoltà di Servizio Sociale

La laurea in Servizio Sociale forma professionisti che vogliono diventare assistenti sociali. Un campo professionale dedicato al sostegno di individui, famiglie e comunità per affrontare e superare difficoltà sociali, economiche e personali. Le opportunità di carriera sono soprattutto in enti pubblici, organizzazioni non profit, ospedali, scuole, servizi per l’infanzia e la famiglia, assistenza agli anziani, e programmi di sostegno comunitario.

Facoltà di Sociologia

Studiare la società, i comportamenti umani nella comunità e il loro evolversi è quello che vorresti fare da grande? Allora puoi considerare un percorso in Sociologia.

Per tutti coloro che hanno poco tempo e tanti impegni, consigliamo i corsi di laurea online in Sociologia, presenti negli atenei telematici riconosciuti dal MIUR.

Facoltà di Statistica

Ti vedi bene ad analizzare campioni e a fare indagini? Considera allora una laurea in Scienze Statistiche. Una disciplina che utilizza metodi matematici per inferire tendenze da campioni di dati, supportando la decisione in vari campi come la medicina, l’economia, l’ingegneria, le scienze sociali e la ricerca scientifica.

Facoltà di Storia

Se studiare i cambiamenti e i grandi eventi che hanno investito la società nel corso del tempo ti ha sempre affascinato, dovresti proprio iscriverti alla facoltà di Storia: in questo modo potrai affrontare con metodo e spirito critico tutti i fenomeni storici. Con opportunità lavorative che spaziano dall’insegnamento, alla ricerca, a musei e patrimonio culturale, archivistica, giornalismo, consulenza storica per media e produzioni cinematografiche, e organizzazioni governative.

Facoltà di Urbanistica

Completa il nostro elenco delle facoltà universitarie la facoltà di Urbanistica. Studiare Urbanistica consente di capire come gestire e migliorare lo spazio in cui abitano e lavorano le persone, con una grande attenzione ai criteri di sostenibilità a livello ambientale. Si occupa dell’organizzazione del territorio, del traffico, delle aree verdi, e dell’abitazione, integrando aspetti sociali, economici e ambientali.