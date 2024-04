Il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) si trova spesso al centro di dinamiche scolastiche complesse e in rapido cambiamento. Per rispondere efficacemente a queste sfide e migliorare la propria posizione nelle graduatorie, numerosi corsi di formazione riconosciuti dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) vengono offerti dalle università telematiche e da EIPASS (European Informatics Passport).

Questi corsi ATA riconosciuti dal Miur sono progettati non solo per arricchire le competenze professionali dei partecipanti, ma anche per incrementare significativamente il loro punteggio nelle graduatorie ATA, apportando così benefici diretti alla loro carriera nel settore educativo. Attraverso un approccio flessibile e accessibile, le certificazioni per personale ATA si pongono come una risorsa preziosa per tutti coloro che aspirano a progredire nel contesto scolastico attuale.

In questa guida:

Corsi per Personale ATA riconosciuti dal Miur: le opzioni disponibili

Tra i corsi per personale ATA online per conseguire delle certificazioni informatiche, troviamo quelli erogati dagli enti Rimer, Eirsaf ed EIPASS. Specifichiamo che è possibile conseguire le certificazioni Rimer ed Eirsaf presso l’Università Telematica eCampus. Ma andiamo a vedere meglio in cosa consistono:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Come scegliere il corso per personale ATA adatto alle tue esigenze? Compilando il form che trovi in pagina: in questo modo un nostro esperto ti ricontatterà al più presto per fornirti una consulenza gratuita e su misura per te.

Corsi Riconosciuti dal Miur per ATA: le caratteristiche

Vediamo più da vicino in cosa consistono i corsi per il punteggio ATA del paragrafo precedente, iniziando con le certificazioni EIPASS:

EIPASS Personale ATA – Questo certificato è specificamente progettato per il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) nelle scuole, attestando le competenze digitali necessarie per gestire amministrazione, documentazione e comunicazione scolastica efficacemente.

EIPASS 7 Moduli User – L’EIPASS 7 Moduli User è una certificazione che verifica le competenze informatiche di base attraverso sette moduli diversi, includendo l’uso di software di office, internet, e sicurezza informatica. È ideale per chi cerca di dimostrare una conoscenza generale dell’informatica.

EIPASS Basic – L’EIPASS Basic è una certificazione di ingresso che fornisce le conoscenze fondamentali necessarie per utilizzare il computer e i principali software di produttività personale. È adatta a chi inizia da zero o ha bisogno di formalizzare le proprie competenze di base.

EIPASS Progressive – EIPASS Progressive è una certificazione che permette agli utenti di avanzare gradualmente attraverso moduli di apprendimento incrementali, costruendo sulle conoscenze di base verso competenze più complesse. Questo percorso è pensato per chi desidera espandere le proprie competenze informatiche in modo strutturato.

EIPASS IT Security – L’EIPASS IT Security copre i fondamenti della sicurezza informatica, inclusi la protezione dei dati personali, la sicurezza di reti e sistemi, e le migliori pratiche per prevenire attacchi informatici. È cruciale per chi lavora in ambienti dove la protezione delle informazioni è prioritaria.

AICA – ICDL – L’ICDL, precedentemente noto come ECDL (European Computer Driving License), è un certificato riconosciuto a livello internazionale che attesta le competenze informatiche di base. Gestito in Italia da AICA, il programma include moduli su elaborazione testi, fogli di calcolo, presentazioni, e navigazione internet.

PEKIT Expert – La certificazione PEKIT Expert si focalizza sul riconoscimento delle competenze avanzate nell’uso dei software per ufficio, inclusi i pacchetti più complessi e le funzionalità avanzate di programmi come Microsoft Office. È destinata a professionisti che necessitano di competenze informatiche superiori.

Eirsaf Coding – La certificazione Eirsaf Coding è progettata per valutare le competenze di programmazione. Questo certificato dimostra la capacità di scrivere codice funzionale e comprendere algoritmi di base, essenziali per professioni in ambito tecnologico.

Eirsaf Full 4.0 – Eirsaf Full 4.0 è un certificato che copre una vasta gamma di tecnologie digitali avanzate pertinenti alla quarta rivoluzione industriale, come l’Internet delle Cose (IoT), l’intelligenza artificiale (AI) e la robotica. Questa certificazione è ideale per chi vuole inserirsi in settori altamente tecnologici.

Non sai quale corso per il personale ATA scegliere tra questi elencati? Contatta gratuitamente un nostro esperto compilando il form in pagina: in questo modo riceverai presto una consulenza su misura per te.

Corsi per personale ATA online: i vantaggi

Seguire dei corsi per aumentare il punteggio ATA può offrire diversi vantaggi significativi:

Flessibilità: i corsi per le graduatorie ATA online permettono di studiare e completare gli esami secondo il proprio ritmo e programma. Questo è ideale per chi ha impegni lavorativi o personali che rendono difficile frequentare corsi in aula tradizionali. Accessibilità: le risorse didattiche e gli esami possono essere accessibili da qualsiasi luogo con una connessione internet. Questo elimina la necessità di viaggiare verso centri di formazione specifici, risparmiando tempo e denaro. Ampia gamma di risorse: le piattaforme di certificazione online offrono una vasta gamma di materiali didattici, come video, lezioni interattive e quiz di autovalutazione, che possono aiutare a comprendere meglio i contenuti del corso. Costo-efficienza: le certificazioni ATA online sono meno costose rispetto alle opzioni in aula, poiché riducono i costi legati a spazi fisici e materiali didattici stampati. Inoltre, l’assenza di spostamenti riduce ulteriormente i costi generali. Riconoscimento internazionale: molti certificazioni, come l’ICDL, sono riconosciuti a livello internazionale o comunque europeo, il che può aprire opportunità di lavoro in diversi paesi e contesti professionali. Miglioramento continuo: le piattaforme online aggiornano spesso i loro corsi per riflettere le ultime tendenze e tecnologie, garantendo così che l’apprendimento sia sempre attuale e rilevante.

Corsi per personale ATA: punteggio in graduatoria

Esistono diverse graduatorie per il personale ATA, accessibili con diploma di maturità. Le graduatorie di circolo e d’istituto riguardano supplenze e assunzioni a tempo determinato, suddivise in tre fasce:

Prima fascia: include i candidati delle graduatorie provinciali permanenti, con esperienza di 24 mesi. Seconda fascia: comprende membri delle graduatorie provinciali ad esaurimento per diversi profili professionali (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, tecnico, ecc.). Terza fascia: formata da candidati tramite concorsi del MIUR ogni tre anni, per titolati.

Inoltre, ci sono elenchi provinciali per assunzioni fisse e supplenze temporanee.

Per migliorare il punteggio nelle graduatorie, valgono i seguenti titoli e certificazioni:

Assistente Amministrativo : 0,6 punti per certificazioni digitali; 2 punti per la laurea; 6-10 punti per il diploma di maturità.

: 0,6 punti per certificazioni digitali; 2 punti per la laurea; 6-10 punti per il diploma di maturità. Collaboratore Scolastico : 0,3 punti per certificazioni digitali.

: 0,3 punti per certificazioni digitali. Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere : 0,3-0,6 punti per certificazioni digitali per l’Assistente Tecnico; 2 punti per la laurea.

: 0,3-0,6 punti per certificazioni digitali per l’Assistente Tecnico; 2 punti per la laurea. Addetto alle Aziende Agrarie e Guardarobiere: 0,3 punti per certificazioni digitali.

Il punteggio può aumentare tramite corsi specifici o ottenimento di lauree, per esempio attraverso università telematiche, che offrono flessibilità di studio e iscrizioni aperte tutto l’anno. L’aggiornamento per la Terza Fascia ATA è previsto per quest’anno, suggerendo di ottenere certificazioni informatiche per migliorare il punteggio.

Corsi ATA riconosciuti dal Miur: quanto costano?

I corsi riconosciuti dal Miur per ATA presentano un costo che varia da circa 120 a 244 euro. Questi prezzi possono differire a seconda dell’ente che offre il corso, della durata e dei contenuti specifici trattati.

Alcuni enti, come le università telematiche, offrono condizioni agevolate che possono ridurre o annullare il costo per i partecipanti. Inoltre, esistono possibilità di ottenere supporto finanziario attraverso borse di studio o altre forme di aiuto economico per la formazione professionale del personale ATA.

Pur non essendo corsi ATA gratuiti, rappresentano comunque un investimento accessibile per il miglioramento professionale, che può anche contribuire a migliorare la posizione nelle graduatorie di settore.