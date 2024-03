L’Università Telematica Pegaso viene scelta ogni anno da oltre 100.000 studenti: viene apprezzata per la sua flessibilità e per la qualità dell’offerta formativa. L’Università online Pegaso è adatta a giovani, adulti, diversamente abili e lavoratori, che si formano nelle 92 sedi in tutta Italia.

Oltre ad accedere alle migliori tecnologie progettate per la formazione online, con Pegaso hai un network molto forte: una rete diffusa e capillare in tutto il territorio del Paese con poli didattici e sedi d’esame, oltre che numerosi contatti con il mondo del lavoro che permettono agli studenti di inserirsi subito negli ambienti ai quali saranno destinati.

Non è tutto: Pegaso è presente in numerosi paesi all’estero sia tramite Pegaso International, sia tramite Pegaso Online University. Questo apre tutta una serie di nuovi scenari lavorativi che in altre università sarebbero preclusi. Offre la possibilità di studiare a distanza ma di laurearsi con un titolo riconosciuto anche all’estero per proseguire la propria carriera oltre i confini.

Oggi l’Università Pegaso, insieme all’Università Mercatorum e all’Università San Raffaele, fa parte di Multiversity, il più grande gruppo in Italia nel settore Digital Education.

Per avere maggiori informazioni su come laurearti online all’UniPegaso continua a leggere la guida: nei prossimi paragrafi ti diremo tutto ciò che c’è da sapere!

In questa guida:

Offerta formativa Unipegaso: lauree triennali e magistrali

L’Università online Pegaso propone una vasta offerta formativa che comprende corsi di laurea di primo e secondo livello riconosciuti a livello accademico e apprezzati in tutta Italia perché coprono a tutti gli effetti le esigenze educative dello studente universitario ordinario. Uno dei maggiori punti di forza consiste nel fatto che i corsi di laurea Pegaso sono costantemente aggiornati per formare le figure professionali più richieste dal mercato del lavoro, in modo da seguire gli andamenti in ambito economico-aziendale, giuridico, umanistico, scientifico, biomedico e psicopedagogico.

Con l’arricchimento dei nuovi corsi Pegaso, riportiamo di seguito una tabella con l’elenco di tutte le possibilità che vengono offerte:

Se sei alla ricerca di una laurea triennale o magistrale, devi considerare che, come abbiamo visto, le facoltà Unipegaso sono:

Alla laurea breve si accede solo con diploma di maturità o titolo valido, alla magistrale solo con il titolo di laurea triennale. Puoi fare un trasferimento di università tra una laurea e l’altra (ma anche nel pieno del percorso formativo) grazie alla procedura di riconoscimento crediti di Pegaso. Ogni esame che sosterrai nel corso della tua carriera universitaria, infatti, in base al grado di difficoltà e alle ore impiegate per prepararlo, ti consentirà di ottenere un certo numero di crediti. I crediti sono gli stessi e sono riconosciuti sia delle università online che da quelle tradizionali.

Master Unipegaso di primo e secondo livello

Unipegaso presenta anche più di 100 Master Online , divisi tra master di primo livello (per accedere ai quali è sufficiente la laurea triennale) e master di secondo livello (in questo caso è richiesta la magistrale).

Ecco elenco completo dei Master Unipegaso 2024:

Valore laurea e riconoscimento MIUR

L’Università Privata Unipegaso, è considerata una delle migliori università italiane ed è a tutti gli effetti una delle Università Telematiche riconosciute dal Miur. Puoi frequentare un’università tradizionale o una online ma al termine del percorso il titolo accademico avrà lo stesso valore legale.

Potrai partecipare a concorsi pubblici o privati ed essere assunto senza problemi in azienda, con il vantaggio che l’università telematica ti permette di dare avvio alla tua carriera con anticipo rispetto a chi studia in una qualsiasi università frontale. Puoi lavorare e studiare contemporaneamente ed entrare in contatto con le aziende che ti interessano già mentre studi. Il Miur ogni anno monitora poi tutti gli atenei al fine di garantire la qualità nell’offerta formativa italiana.

Ogni anno Unipegaso, come tutti gli altri, è sottoposta a valutazione dall’Anvur, ente pubblico vigilato dal Miur, che si occupa di assegnare un punteggio ad ogni ateneo per stilare poi una graduatoria sulla base delle facoltà, del corpo docenti e di tutti quegli aspetti che rendono migliore o peggiore un’università. L’ultimo giudizio dell’Anvur sulla Pegaso corrisponde a un ottimo “Ctel – Soddisfacente”.

Università Pegaso: costi, convenzioni e borse di studio

I costi dell’Università Pegaso oscillano da un minimo di € 1.700 a un massimo di € 3.400, a seconda del corso scelto e delle convenzioni dedicate ad alcune categorie di studenti.

Alla retta annuale bisogna aggiungere:

282€ come contributo per Servizi allo Studente

150€ per sostenere l’esame in una sede diversa da quella di Napoli

170€ per il rilascio della pergamena Diploma di Laurea

350€ per la domanda di ammissione alla prova finale di laurea

Quindi quanto costa una laurea con Pegaso? I costi della triennale Unipegaso variano tra i 1.700 € e i € 3.400, a cui vanno aggiunti i costi elencati sopra. Per quanto riguarda i corsi a ciclo unico il costo è lo stesso. Quando procedi al pagamento e viene regolarizzata l’iscrizione puoi accedere alla piattaforma di e-learning per iniziare a formarti.

Il costo per Laurea Magistrale Unipegaso, di durata biennale, oscilla tra i € 1.700 e i € 3.400, anche in questo caso bisogna considerare i costi aggiuntivi. I costi dei Master Unipegaso variano tra i € 450 a € 3.000. Ad essi occorre aggiungere l’imposta di bollo per l’iscrizione, che varia dai 50 ai 116 euro, ma anche nel caso dei master esistono delle agevolazioni a cui accedere.

I pagamenti possono essere rateizzati secondo un piano che viene proposto e integrato dalla segreteria e che è diverso in caso di laurea triennale, magistrale o master. Il pagamento deve essere fatto tramite bonifico bancario eseguito direttamente dal corsista.

Anche se non ci sono agevolazioni Isee Pegaso, ce ne sono diverse altre rivolte a più categorie di persone, come quella dedicata agli studenti diversamente abili. Viene calcolata in base alla percentuale di invalidità.

Se sei uno studente con disabilità temporanea o permanente avrai a disposizione degli ausili che sono volti a migliorare la tua condizione di studio. Naturalmente per beneficiare dell’esonero parziale lo studente diversamente abile deve allegare alla domanda di iscrizione il certificato originale attestante la percentuale d’invalidità.

Unipegaso mette poi a disposizione ogni anno delle borse di studio. L’Ateneo aderisce al programma Erasmus +, che permette di studiare in mobilità all’interno della Comunità Europea. Il periodo può variare da 1 a 12 mesi e l’importo della borsa è diverso a seconda del Paese.

Per quanto riguarda le convenzioni Pegaso è difficile tracciarne un elenco esatto: gli enti che permettono di diminuire considerevolmente e in alcuni casi addirittura dimezzare la rata, sono oltre 1.400 e comprendono ONLUS, Terzo settore, Associazioni Nazionali dei Lavoratori, sindacati, Società Cooperative, Associazioni culturali, Associazioni Sportive e Fondazioni.

Tra le più longeve ci sono quelle con lo Stato Maggiore della Difesa, rivolte al personale militare e di servizio. Se fai parte di Esercito, Carabinieri o Marina puoi iscriverti pagando la retta solo 1.500 euro. La medesima agevolazione è valida anche per il personale congedato (in pensione), ed è estesa anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli), insomma le variabili sono tantissime.

C’è anche un programma dedicato alle giovani mamme (programma per le donne in gravidanza) o ai dipendenti pubblici, il quale rientra nell’accordo PA 110 e Lode e consente di frequentare corsi di laurea con una retta scontata del 50%.

Opinioni e recensioni su Unipegaso

Le opinioni sull’Università Pegaso sono tra le migliori. Vengono considerate positivamente non solo la qualità delle lezioni, ritenuta molto alta, ma anche la struttura stessa della piattaforma, la segreteria e la possibilità di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro.

Gli studenti delle recensioni Pegaso si dicono convinti di aver fatto la scelta giusta perché, oltre a rilasciare un titolo valido quanto quello di una qualsiasi università frontale, si sentono molto seguiti. Gli studenti dichiarano di trovarsi bene o molto bene in facoltà grazie alla piattaforma telematica, oltre che alla disponibilità manifestata da tutto il corpo docente.

Nelle recensioni sull’università Pegaso, questa viene in definitiva giudicata perfetta anche per le verifiche, che non sono mai né troppo facili, né troppo difficili. Le uniche opinioni negative Pegaso vengono espresse rispetto ai costi e le spese.

Sembra che l’informativa sia poco chiara e che l’università in relazione alla media nazionale sia cara. I pagamenti vengono ritenuti eccessivi per ottenere le certificazioni (studio, frequenza e altro). L’ateneo comunque si dimostra sempre disponibile nello rispondere agli studenti e approfondire quanto viene ritenuto poco chiaro.

Lezioni e piattaforma e-learning

Unipegaso è famosa in Italia per la qualità della sua offerta formativa, ma anche per la sua organizzazione. Gli iscritti hanno a disposizione videolezioni e materiale didattico online 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Puoi mettere in pausa le lezioni e riprendere quando vuoi. Gli appunti vengono raccolti in comode dispense e puoi metterti in contatto in qualsiasi momento con il docente per chiedere delucidazioni. Non esistono orari per le videolezioni Pegaso, non c’è un tempo giusto per studiare.

Gli esami presso Unipegaso

Gli esami Unipegaso vengono generalmente considerati molto validi. Per sostenere tutte le prove devi essere in regola con i pagamenti e assicurarti che non serva sostenere prima altri esami propedeutici. Non solo: per iscriverti devi avere visualizzato almeno l’80% delle videolezioni che compongono il materiale didattico; la percentuale viene registrata direttamente dalla piattaforma.

Questo permette di essere sempre preparati e, infatti, gli studenti Pegaso che finiscono fuori corso sono davvero pochi. Non esistono esami facili o difficili ma bisogna applicarsi per portare a termine la prova. È obbligatorio aver svolto e superato i test di preparazione relativi ai singoli insegnamenti proposti e aver svolto e superato le esercitazioni previste.

Non esiste un numero massimo di esami da poter sostenere: gli studenti possono laurearsi nei loro tempi. Le date degli appelli, invece, in cui possono essere discussi gli esami dei corsi di laurea sono visitabili nella piattaforma e prenotarsi è semplicissimo.

Gli esami Unipegaso possono essere sia scritti che orali. Gli esami in modalità orale possono essere svolti solo presso la sede centrale di Napoli, mentre in tutte le altre sedi gli esami si svolgono in modalità scritta.

Gli esami scritti Unipegaso consistono in un Test a risposta multipla (a crocette) composto da 30 domande, da risolvere in massimo 30 minuti.

La tesi Pegaso viene discussa dopo aver stabilito l’argomento insieme al relatore, davanti ad una commissione con l’assegnazione di un punteggio pari a quello che viene comunemente attribuito in una qualsiasi università tradizionale.

Iscrizioni: come e quando iscriversi

Se ti stai chiedendo quando iscriverti a Unipegaso, la risposta è semplice: tutto l’anno. Puoi iscriverti in qualsiasi momento senza more o costi aggiuntivi. Ci si può iscrivere solo se si è in possesso di un Diploma di Scuola Superiore Secondaria di II grado o di altro titolo conseguito all’estero ma riconosciuto in Italia nel caso della laurea breve o di laurea triennale nel caso di quella specialistica. All’interno di Pegaso trovi facoltà senza test d’ingresso e a numero aperto, come in tutte le università telematiche.

La procedura di iscrizione alla Unipegaso è molto facile: si può fare online, o in modalità cartacea, o in sede o presso uno qualsiasi dei poli formativi e didattici (E-learning Center Point, ECP).

Le credenziali che verranno assegnate serviranno poi allo studente durante tutto il corso dei suoi studi. Verranno chiesti i dati personali, per cui è importante avere tutti i documenti a portata di mano. All’interno della facoltà scelta poi si dovrà decidere il corso di studio e capire se si tratta di una laurea triennale o magistrale.

La domanda dovrà essere unita ai documenti che seguono:

tessera TEAM

documento di riconoscimento

copia titolo di studio o autocertificazione

copia del pagamento

Fatta tutta la procedura, dovrai attendere una mail di conferma e poi con le stesse credenziali create potrai accedere alla piattaforma e-learning per iniziare a formarti.

Le sedi in Italia di Unipegaso

Le sedi dell’Università Telematica Pegaso sono più di 90 e sono dislocate in alcuni dei più prestigiosi palazzi e complessi monumentali delle città in cui è presente; in tutta Italia.

La sede di rappresentanza si trova a Napoli in Piazza Trieste e Trento al numero 48. La sede amministrativa si trova nel Centro Direzionale Isola F2, sempre a Napoli. La sede d’esame a Napoli, invece, si trova a San Giorgio a Cremano (Corso Roma – Campania). Esistono altre sedi a Agrigento, Bergamo, Biella, Roma, Milano, Torino, Avezzano, solo per citarne alcune.

Ecco l’elenco completo delle sedi Unipegaso in Italia:

