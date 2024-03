L’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza è una tra le più celebri Università Online perché agganciata ad un ateneo fisico di fama internazionale, oltre a essere una delle prime a essere stata riconosciuta dal MIUR, istituita con il D.M. 7 maggio 2004 con la denominazione originaria Università telematica TEL.M.A.

L’università telematica Unitelma ha un’offerta formativa molto varia ed è apprezzata dagli studenti per la solidità del suo progetto e la competenza del suo corpo docenti che vengono condivisi anche con il noto ateneo romano de La Sapienza.

L’Ateneo svolge attività formative e didattiche in campo giuridico ed economico e propone corsi di approfondimento che inseriscono velocemente ed efficacemente i suoi iscritti nel mercato del lavoro.

In questa guida ti daremo tutte le informazioni più importanti atte a decidere se questo sia o meno l’ateneo online più giusto per te. Al termine della guida troverai un form da compilare inserendo i tuoi dati personali potrai essere tempestivamente ricontattato da un nostro consulente che saprà risolvere i tuoi dubbi e aiutarti gratuitamente nella pratica di immatricolazione.

In questa guida:

Offerta formativa Unitelma: lauree triennali e magistrali

L’offerta formativa Unitelma è molto varia e offre tantissime opportunità agli studenti in grado di coglierle. Per comodità in questa griglia ti abbiamo elencato tutti i corsi di laurea Unitelma a cui puoi accedere:

Tieni a mente che si può accedere alla laurea triennale solo in possesso di diploma di maturità o titolo straniero analogo e alla laurea magistrale solo con la laurea breve. Ci si può iscrivere a Unitelma e poi passare a un ateneo frontale e viceversa semplicemente mettendosi in contatto con la segreteria e richiedendo il riconoscimento dei CFU. Ogni cfu corrisponde a 25 ore di studio ed è questo il sistema universale che permette poi di rendere validi gli esami passando da un’università all’altra senza doverli sostenere nuovamente.

Le facoltà Unitelma si dividono in 5 aree tematiche, all’interno di ogni categoria ci sono diversi indirizzi, triennali, magistrali e quinquennali:

Area Informatica

Area Economica

Area Giuridica

Area Archeologica

Area psicologica

Oltre alle lauree Unitelma, si possono frequentare master di primo e secondo livello (di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo), corsi di formazione e corsi singoli.

Master Unitelma Sapienza di primo e secondo livello

L’Università degli Studi Unitelma Sapienza comprende anche più di 50 Master Online , divisi tra master di primo livello (per accedere ai quali è sufficiente la laurea triennale) e master di secondo livello (in questo caso è richiesta la magistrale).

Ecco elenco completo dei Master Unitelma Sapienza 2024:

Come abbiamo scoperto insieme l’offerta formativa è davvero ampia e variegata e offre tantissime possibilità in diversi ambiti di studio. Per qualsiasi dubbio resta valido l’invito a compilare il form che trovi a fondo pagina.

Valore laurea e riconoscimento MIUR

La laurea di Unitelma è riconosciuta dal Miur. Fa parte di una delle 11 università telematiche autorizzate a rilasciare titoli che hanno un effettivo valore legale, tanto da dare accesso a concorso pubblici e all’inserimento in qualsiasi tipo di azienda italiana o straniera. Ciò la qualifica a tutti gli effetti come una qualsiasi università tradizionale.

L’Università Unitelma Sapienza è monitorata dall’Anvur, un ente pubblico che ogni anno assegna agli atenei pubblici o privati una votazione in base all’organizzazione e all’offerta didattica. Nel 2021, Unitelma ha ottenuto da parte dell’Anvur l’ottimo giudizio “Ctel – SODDISFACENTE”.

La laurea Unitelma vale all’estero nell’ambito dell’Unione Europea e di quei Paesi con cui l’Italia ha speso rapporti bilaterali, esattamente come tutti i titoli rilasciati università online e non. In alcuni casi potrebbe essere richiesto al laureato, qualora debba lavorare all’estero di integrare il piano di studi altri esami singoli, in questo caso tieni a mente che anche questo servizio viene erogato da Unitelma.

Nel prossimo paragrafo parleremo dei costi dell’Università Unitelma per capire se è un ateneo accessibile per noi, a fondo pagina, come sempre, il form per le domande e le informazioni aggiuntive.

Quanto costa Unitelma Sapienza: costi, convenzioni, borse di studio

I costi di Unitelma Sapienza possono oscillare tra i 1.600 € e i 2.300 €. Una variazione così ampia dipende da moltissimi fattori, ora capiremo insieme quali. Il costo di base della laurea breve è 2.100 € all’anno (scomponibili in due rate, da 650 € e 1.450 €), quello della laurea magistrale è di 2.300 € (scomponibili in due rate da 650 e 1.650 €).

Non è tutto: i corsi singoli Unitelma costano 250 €, ma se ne devi fare diversi si abbassa a 200 €. Nei costi vanno considerati i materiali didattici, le slides, l’iscrizione e l’immatricolazione. Oltre al costo di base, tuttavia, bisogna considerare anche altre tasse come quella Regionale che nel Lazio ammonta a 140€. Devi pagarla in unica soluzione all’atto di iscrizione (ogni anno). Dovrai poi tenere la ricevuta e presentarla qualora ti fosse richiesto. Dovrai anche considerare un costo di 300 € per il conseguimento titolo e rilascio della pergamena, in caso di laurea o master.

I prezzi potrebbero comunque subire delle variazioni ogni anno per cui il consiglio è quello di monitorare il sito e tenersi aggiornati sulle novità.

Non è disponibile il pagamento tramite bollettino postale ma può essere effettuato in banca o online. I costi Unitelma sono così variabili anche perché è possibile accedere ad alcune convenzioni tali da permettere un abbattimento della retta. Ogni caso è diverso per cui ti consiglio di rivolgerti ad un nostro consulente in modo da garantirti un’offerta personalizzata, fatta su misura per te. Ecco una lista delle convenzioni Unitelma attualmente attive:

Ci sono offerte dedicate a:

Enti pubblici e privati (sindacati, enti locali, associazioni di categoria, etc.): 1.600€ (650€ + 950€) per la laurea triennale, 1.800€ (650€ + 1.150€) per la laurea magistrale;

(sindacati, enti locali, associazioni di categoria, etc.): 1.600€ (650€ + 950€) per la laurea triennale, 1.800€ (650€ + 1.150€) per la laurea magistrale; Under 26 : per tutti i tipi di laurea 850 € (650 € + 200 €); devi avere età uguale o inferiore ai 25 anni al momento dell’immatricolazione. Puoi pagare in due tranches: quando ti immatricoli € 650,00 e la seconda di € 200,00 entro 90 giorni.

: per tutti i tipi di laurea 850 € (650 € + 200 €); devi avere età uguale o inferiore ai 25 anni al momento dell’immatricolazione. Puoi pagare in due tranches: quando ti immatricoli € 650,00 e la seconda di € 200,00 entro 90 giorni. Dipendenti La Sapienza : sia per laurea breve che specialistica 850€ (650€ + 200€).

: sia per laurea breve che specialistica 850€ (650€ + 200€). Ex studenti La Sapienza: sia per la triennale che per la magistrale 850€ (650€ + 200€); puoi pagare in due rate: la prima all’atto dell’immatricolazione, pari ad € 650,00; la seconda, pari a € 200,00 dopo 90 giorni.

Se sei uno studente talentuoso puoi accedere anche al programma di borse di studio Unitelma Sapienza. Anche le borse di studio, come le convenzioni, cambiano ogni anno per cui il consiglio è quello di cercare di tenersi sempre aggiornati.

Esistono anche borse di studio dedicate ai master online: insomma le possibilità sono davvero tantissime. Se vuoi saperne di più o conoscere quelle che verranno erogate per il prossimo anno compila il form al termine dell’articolo e mettiti subito in contatto con noi.

Unitelma Sapienza: recensioni e opinioni

Unitelma Sapienza è una fra le università telematiche più amate in Italia, molta della sua fama dipende dalla sorellanza con lo storico ateneo romano con cui condivide la qualità della didattica e del corpo docenti. Ricordiamo che gli iscritti nell’anno accademico 2019/2020 sono stati 2.121 che hanno partecipato attivamente alle attività riversando poi online tantissime recensioni e opinioni positive sull’Unitelma.

Le recensioni su Unitelma Sapienza sono dunque molto positive, gli studenti ne apprezzano il livello superiore alla media e l’ecletticità degli insegnamenti che la inseriscono a pieno titolo tra le migliori sul mercato.

Unitelma sui forum online viene menzionata come un’università che non solo forma gli studenti ma che li mette già in contatto con il mondo del lavoro attraverso stage e attività formative. Inoltre, questa laurea è facilmente spendibile presso le aziende, perché viene associata al nome de La Sapienza. Gli studenti apprezzano anche la possibilità di partecipare al programma Erasmus+, di cui Unitelma è partner.

Le opinioni su Unitelma Sapienza da parte degli studenti la descrivono come non eccessivamente facile o difficile. Bisogna impegnarsi e studiare per raggiungere gli obiettivi che si desiderano ma non ci sono molti studenti fuori corso, questo a dimostrazione del fatto che ottenere il titolo non è assolutamente impossibile. Non vengono espressi in alcun modo commenti negativi tra le recensioni e opinioni dedicate all’Università Unitelma.

Se hai bisogno di informazioni aggiuntive scrivici in qualsiasi momento!

Lezioni e piattaforma e-learning

L’accesso ai corsi di Unitelma è interamente online e le lezioni vengono erogate sulla piattaforma di e-learning. L’obiettivo è quello di fornire agli studenti più strumenti didattici dalle videolezioni alle aule virtuali per permettergli di avere una formazione completa e strutturata per l’inserimento nel mondo del lavoro.

I documenti e il materiale sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7: puoi studiare da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento del giorno e della notte, mentre non ti occupi della tua famiglia o sei in pausa dal lavoro. Per l’accesso ai corsi ti basta una connessione a internet, un pc, un tablet e uno smartphone.

Gli insegnanti si mettono poi a disposizione di tutti per approfondire gli insegnamenti e risolvere dubbi o rispondere alle domande. Ci sono anche dei tutor che ti permettono di avere un contatto diretto con qualcuno che possa accompagnarti nel tuo percorso risolvendo diatribe burocratiche o confusioni logistiche. Tutta l’attività può svolgersi online o anche in una delle sedi disponibili dell’ateneo.

Gli esami presso Unitelma Sapienza

Gli esami di Unitelma Sapienza si svolgono in presenza in una delle sedi dell’ateneo dislocate sul territorio italiano. Le prenotazioni degli esami si fanno online sulla piattaforma, accedendo all’area personale. Potrai riservarti un posto all’esame solo se sarai in regola con i pagamenti e avrai seguito le lezioni per quello specifico corso.

Non esiste un numero massimo di esami che si possono effettuare dipende tutto dall’impegno e dal metodo di studio del singolo iscritto (l’unico limite è quello di 75 CFU all’anno). Le sessioni d’esame Unitelma sono davvero moltissime (quasi una al mese), puoi controllare con largo anticipo le date accedendo direttamente al portale.

La modalità delle prove viene decisa dai docenti, a seconda della materia: quindi gli esami Unitelma possono essere a crocette, ma anche a risposta aperta oppure orali. In base alla modalità scelta, quindi, gli esami Unitelma sono più facili o più difficili? Assolutamente no, perché anche se gli esami a crocette, ad esempio, richiedono un minore approfondimento nella risposta presuppongono comunque una preparazione molto precisa.

Non si può parlare di prove facili in generale, la relativa difficoltà degli esami Unitelma dipende sempre dagli studenti: c’è chi preferisce gli esami a crocette e chi invece si trova meglio con le prove orali.

La valutazione finale dell’esame poi, dipenderà da due fattori:

i risultati delle prove intermedie svolte durante l’anno;

i risultati della prova finale.

Nel prossimo paragrafo approfondiremo la questione delle iscrizioni ai corsi di laurea Unitelma. Essendo un processo molto difficile, ti consigliamo di scorrere l’articolo e compilare il form al termine della guida per ricevere un’assistenza diretta e personalizzata da parte di uno dei nostri consulenti.

Iscrizioni: come e quando iscriversi

L’iscrizione a Unitelma Sapienza si svolge quasi interamente online, bisogna cliccare su “Domanda di Iscrizione” e compilare i campi vuoti inserendo i dati anagrafici. Una volta effettuato questo passaggio riceverai una mail con le credenziali di accesso personali che ti consentiranno di accedere alla piattaforma. A questo punto dovrai concludere il procedimento compilando alcuni moduli e procedendo al pagamento.

In una fascia di tempo compresa tra le 48 e le 72 ore l’ateneo confermerà poi l’avvenuta immatricolazione Unitelma. Ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno e senza costi aggiuntivi, richiedendo, qualora necessario, il riconoscimento dei Crediti Formativi su documentazione ufficiale in modo da non perdere gli esami già sostenuti.

La consegna di tale documentazione è piuttosto complessa e si possono facilmente commettere errori di ingenuità pertanto è consigliabile richiedere assistenza gratuita perché vengano riconosciuti i CFU, compilando il form a fondo pagina e mettendosi in contatto con i nostri esperti. Sapranno dirigerti e aiutarti per farti ottenere il massimo in poco tempo.

Le sedi di Unitelma Sapienza in Italia

L’Università degli Studi Unitelma Sapienza ha la sede principale a Roma, dove si trova anche la Sapienza, in zona Policlinico (Piazza Sassari 4).

Esistono anche altre sedi dislocate nelle principali città italiane. Ecco l’elenco completo delle sedi d’esame Unitelma Sapienza:

