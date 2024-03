Il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione online è tra i percorsi di studio più ambiti e ricercati tra quelli offerti dalle Università Online Riconosciute dal Miur: se stai pensando di conseguire una laurea a distanza che ti consenta di studiare da casa e ti permetta di organizzare i tuoi impegni lavorativi o familiari in assoluta libertà, leggi con attenzione questa guida.

Scienze dell’amministrazione online rientra tra i corsi di laurea di area giuridica, e si divide pertanto in due cicli di studi, quello triennale e quello specialistico-magistrale, che dura un biennio. Entrambi i corsi sono erogati in modalità telematica e pertanto possono essere seguiti a distanza.

Se sei alla ricerca di un corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione online, troverai in questa guida tutte le informazioni relative ai corsi, alle Università che li erogano, alle modalità di immatricolazione e frequenza.

Per qualunque dubbio o per ricevere ulteriori informazioni sulla laurea online in Scienze dell'amministrazione

Corsi di Laurea in Scienze dell’Amministrazione online: le opzioni disponibili

Attualmente sono disponibili molteplici corsi di laurea online in Scienze dell’Amministrazione che afferiscono alle classi di laurea L-16 e LM-63:

Il corso di Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16) dura tre anni e si caratterizza per un approccio metodologico e contenutistico del sapere trasversale di stampo culturale, scientifico e professionale. Per il conseguimento del titolo di studio è necessario ottenere 180 Crediti Formativi, che vengono accumulati con la frequenza (conteggiabile anche online, grazie ad appositi strumenti), con le attività organizzate dal corso di studi e con il passaggio della prova finale.

La laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione online (LM-63) si caratterizza per un biennio improntato ad un generale approfondimento delle aree didattiche (soprattutto del Diritto) affrontate nella classe di laurea L-16 di primo livello e per una più specifica preparazione di tipo manageriale.

Attraverso il conseguimento della laurea LM-63 è inoltre possibile accedere (previo superamento del concorso nazionale) all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche presso gli istituti superiori, tecnici o licei.

Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione online: i corsi disponibili

Se stai pensando di iscriversi a una laurea triennale online in Scienze dell’Amministrazione attualmente hai a disposizione le seguenti opzioni:

Come potete notare entrambi i corsi afferiscono alla classe di laurea L-16 si differenziano tuttavia per le materie caratterizzanti del piano di studi. Vediamo più nel dettaglio.

Il corso di laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione online (L-16) erogato dall’Università Telematica San Raffaele si caratterizza per l’integrazione di una pluralità di discipline, in particolare giuridiche, economiche ed economico-aziendali, politologiche e sociologiche e linguistiche, finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche e differenziate necessarie per lo studio delle regole di condotta sia della Pubblica Amministrazione sia delle imprese pubbliche e private.

Il corso presenta due indirizzi: uno tradizionale e l’altro “Organizzazione e Amministrazione dei Servizi Sanitari e Socio Assistenziali”, finalizzato all’acquisizione di competenze specialistiche e differenziate necessarie per lo studio delle regole di condotta delle realtà sanitarie, sia pubbliche che private, sia regionali che locali.

Il corso di laurea triennale online in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza (L-16) erogato dall’Università Telematica Unitelma Sapienza è destinato a chi desidera intraprendere una carriera gestionale e direttiva nella Pubblica Amministrazione, nelle organizzazioni pubbliche e private e in aziende del comparto sicurezza.

La triennale dispone di tre differenti indirizzi che hanno in comune un approccio multidisciplinare incentrato su tematiche riguardanti la pubblica amministrazione, la gestione, la contabilità, come Scienze dell’amministrazione, il Diritto Amministrativo, il Diritto Privato, l’Informatica, le lingue straniere. Il curriculum in Amministrazione e organizzazione però include tra le materie caratterizzanti lo studio del Diritto tributario degli enti pubblici e lo studio dei Sistemi politici comparati.

Il curriculum in Organizzazione, sicurezza e investigazioni ha invece il suo fulcro caratterizzante nello studio del Diritto internazionale e Cyber security, Sociologia della sicurezza sociale o della Criminologia.

Il curriculum in Amministrazione, professioni e organizzazioni economiche invece orienterà la nostra preparazione grazie allo studio di materie come Revisione Aziendale, Diritto di commercio internazionale, Elementi di psicologia del lavoro.

Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni online: le specialistiche disponibili

Attualmente solo un’università telematica eroga un corso di laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni online:

Il corso di laurea magistrale online LM-63 in Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie dell’Università Telematica Unitelma Sapienza ha come obiettivo la formazione di specialisti nel management pubblico con particolare riferimento all’innovazione digitale nei servizi della pubblica amministrazione e alle problematiche delle aziende sanitarie.

La magistrale è suddivisa in tre curricula. Il corso in Management ed e-government delle aziende pubbliche si propone di formare specialisti nel management pubblico, in grado di lavorare in qualsiasi organizzazione statale a livello nazionale e locale, con particolare attenzione alla capacità di gestire i processi di innovazione digitale.

Il curriculum in Management delle aziende sanitarie forma invece specialisti destinati ad assumere ruoli di responsabilità nell’ambito delle organizzazioni appartenenti al settore sanitario.

Il curriculum in Management delle autonomie territoriali infine si propone di formare specialisti destinati a rivestire ruoli di responsabilità nell’ambito delle autonomie locali (Regioni, Comuni, Aree metropolitane, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni).

Gli sbocchi lavorativi per chi consegue la laurea magistrale in Scienze dell’amministrazione online riguardano l’impiego ad alti livelli con funzioni di responsabilità e compiti organizzativi e di controllo nei comparti amministrativi degli organi statali e territoriali, degli enti pubblici e privati, delle amministrazioni statali, delle istituzioni, associazioni o fondazioni private.

Infine ricordiamo che la laurea magistrale in Scienze della pubblica amministrazione consente di accedere al concorso nazionale per l’insegnamento nelle scuole superiori di discipline come Diritto ed Economia.

Laurea online in Scienze dell’amministrazione: quanto costa?

I costi della laurea in Scienze dell’amministrazione online vanno da 1.600 a 3.400 euro. Al costo dell’immatricolazione ai corsi di Scienze dell’Amministrazione online potrebbero aggiungersi quelli riguardanti la tassa regionale per il diritto allo studio (che varia da regione a regione). Possono inoltre essere previsti dei costi di segreteria e costi legati al rilascio di certificati e titoli di studio. In generale il servizio offerto, pur differenziandosi per alcune caratteristiche tipiche di ogni Università, si attesta su uno standard elevato che unisce insegnamento, verifiche e tutoraggio alla gestione delle mansioni di segreteria.

Puoi consultare i costi delle università online, considerando la retta annua standard, nella tabella qui sotto:

Unitelma Sapienza : da € 1.600 a € 2.300

: da € 1.600 a € 2.300 San Raffaele: da € 1.700 a € 3.400

In genere occorre inoltre sottolineare che le Università telematiche consentono di rateizzare i pagamenti. Va infine ricordato che anche nelle università telematiche è garantito il diritto allo studio per individui con comprovata situazione di disabilità permanente, come stabilito dalla legge 104/92. L’ateneo San Raffaele presenta anche una convenzione a 1.500 euro l’anno per portatori di handicap con invalidità riconosciuta superiore al 45%. Unitelma invece riconosce ai portatori di handicap una convenzione che consente loro di pagare un importo di 200 euro annui.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui costi dei corsi di laurea online

Qual è la migliore Università Telematica con Scienze dell’Amministrazione?

L’Università Telematica San Raffaele e l’Università Telematica Unitelma Sapienza rappresentano due eccellenze nell’insegnamento delle Scienze Amministrative e possono essere senz’altro considerate le migliori Università Online con Scienze dell’Amministrazione.

Non è facile stabilire in senso assoluto quale sia la migliore università telematica, gli atenei online infatti hanno un livello generalmente alto della propria offerta formativa e del servizio che erogano, con segreterie didattiche e orientamento molto attenti alle esigenze degli studenti.

Occorrerà quindi stare attenti, nella ricerca della migliore università online in Scienze dell’amministrazione, ad alcuni aspetti. Sarà importante ad esempio verificare se l’Ateneo telematico possiede una sede fisica nella propria città o regione di residenza, in modo da potersi recare con facilità in casi di esami in presenza o per la discussione della tesi di laurea.

Sarà poi bene valutare si si possiedono i requisiti per accedere a sconti per determinate categorie o agevolazioni previste per legge, perché questo potrebbe ridurre in maniera apprezzabile il costo del corso di studi.

La parte didattica ovviamente, sarà pure da tenere in grande considerazione: i piani di studio possono variare, soprattutto per quanto riguarda gli insegnamenti a scelta, ed essere quindi più o meno adatti alle vostre inclinazioni. In definitiva sarà la somma di questi elementi unita alla capacità di andare incontro alle vostre esigenze a dirvi qual è, per voi, la migliore università telematica con Scienze dell’Amministrazione.

Scienze dell’Amministrazione online nelle principali città italiane

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato all’utilità di scegliere un corso di studi che abbia sedi fisiche nella propria regione o nella propria città. Le università online erogano la maggior parte del proprio servizio online ed è quindi possibile assistere alle videolezioni o partecipare a un’esercitazione o a una verifica, scaricare il materiale necessario per lo studio della materia d’esame scelta, chiedere aiuto al vostro tutor o comunicare con la segreteria didattica. Alcune facoltà però richiedono la presenza per sostenere le prove d’esame.

Le Università telematiche hanno una diffusa rete di sedi ed enti presso i quali si appoggiano per fornire ai propri studenti un numero elevato di sedi d’esame. Vediamo insieme le sedi principali.

Scienze dell’amministrazione online a Roma: sedi e atenei online

Scienze dell’amministrazione online a Roma è presente in queste sedi.

Scienze dell’amministrazione online a Milano: sedi e atenei online

Ecco dove studiare Scienze dell’amministrazione online a Milano:

Scienze dell’amministrazione online a Torino: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dell’Amministrazione online a Torino puoi contare su queste sedi:

Scienze dell’amministrazione online a Napoli: sedi e atenei online

Ecco dove studiare Scienze dell’amministrazione online a Napoli:

La nostra guida al momento finisce qui.