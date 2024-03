La prima laurea di Scienze motorie online è stata istituita nel 2009 all’interno del panorama delle Università Telematiche Riconosciute dal MIUR e da allora vede un trend di iscritti in forte crescita, grazie alle numerose possibilità lavorative che offre e alla flessibile organizzazione di corsi telematici.

Una laurea telematica in Scienze motorie si basa sullo studio delle attività motorie umane in chiave tecnico-sportiva (teorie e metodi delle diverse attività sportive), educativa (educazione motoria in tutte le sue fasi di sviluppo), preventiva (rispetto alle malattie derivanti da vita sedentaria o stili di vita non corretti) e manageriale (mirata, cioè, a formare professionalmente il futuro manager). Le aree di interesse di Scienze motorie online spaziano quindi dalla biomedica, alla psicopedagogia, fino all’economia.

Riguardo agli sbocchi lavorativi dopo o durante il conseguimento della laurea in Scienze motorie online, ci sono numerosi posti di lavoro in ambito sportivo: nel settore pubblico (ad esempio nel ruolo di insegnante di educazione fisica) e nel settore privato come personal trainer, preparatore atletico, allenatore, manager di organizzazioni sportive o dirigente.

Ti piacciono gli sport e stai valutando di iscriverti ad un corso di Scienze motorie a distanza? Continua nella lettura per scoprire il percorso ideale per te.

Chi vuole iscriversi al corso di Laurea in Scienze Motorie online ha attualmente a disposizione le seguenti opzioni:

Laurea Triennale in Scienze Motorie online: i corsi disponibili



I corsi disponibili di laurea triennale in Scienze Motorie online della classe L-22 sono:

Nel corso di Laurea Triennale Online in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22) dell’Università Telematica eCampus si acquisiscono gli strumenti per muoversi nel campo del recupero delle attività motorie e nel miglioramento delle performance sportive attraverso il potenziamento motorio.

L’indirizzo di Laurea Triennale Online in Sport e Football Management – eCampus (L-22) porterà all’acquisizione di conoscenze di carattere economico, manageriale e gestionale, ma anche legale, storico e culturale.

Il curriculum di Laurea Triennale Online in Scienze Motorie (L-22) dell’Università Telematica San Raffaele si concentra sul funzionamento degli atti motori e sull’attività del corpo umano a 360° ed è volto alla formazione di insegnanti ed esperti in scienze motorie.

La particolarità del corso di Laurea Triennale Online in Scienze Motorie – Indirizzo Calcio di San Raffaele (L-22) è, invece, che si tratta del primo corso di laurea online sul calcio in Italia proposto insieme all’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Gode inoltre del patrocinio di Coni, FIGC, Serie A, LNPB, Lega Pro, LNO, AIAC e AIA (Associazione Italiana Arbitri). Valore aggiunto del corso di laurea è il filo diretto con le associazioni con le quali gli studenti aspirano ad affermarsi professionalmente.

Come per le precedenti facoltà online di Scienze Motorie, la frequentazione del corso di Laurea Triennale Online in Scienze Motorie (L-22) dell’Università Telematica Pegaso analizza le diverse tecniche di allenamento tenendo conto degli aspetti biomedici e psicologici.

Sempre Unipegaso mette a disposizione anche un corso di Laurea Triennale Online in Scienze Motorie – Indirizzo Bio Sanitario – (L-22) che, come suggerisce lo stesso nome, si concentra sull’aspetto sanitario, dando una base di formazione nel campo dell’educazione e nella prevenzione ai rischi della salute e nell’organizzazione di attività motorie legate alle diverse fasce di età (dall’evolutiva all’anziana).

Di stampo manageriale la Laurea Triennale Online in Scienze Motorie, Pratica e Gestione delle Attività Sportive offerto dall’Università Telematica IUL è un percorso online in cui si acquisiscono competenze professionali a 360°, con accento sulla formazione di profili in grado di operare nelle aziende sportive.

Tutti i corsi di laurea sinora descritti permettono di lavorare e affermarsi in campo sportivo, da un punto di vista tecnico (istruttori di discipline sportive) e organizzativo-dirigenziale (organizzatori di eventi e di strutture sportive, osservatori sportivi e tecnici).

Dopo aver dato uno sguardo alle lauree triennali, passiamo al prossimo paragrafo per scoprire quali sono i corsi di laurea magistrale online in Scienze Motorie.

Laurea Magistrale in Scienze Motorie Online: le specialistiche disponibili

I corsi di laurea magistrale in Scienze Motorie online sono i seguenti:

L’Università Telematica eCampus, con la sua Laurea Magistrale Online in Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute della classe LM-67, propone un percorso che è il continuum della laurea triennale in scienze motorie: ha la durata di due anni e si basa sull’analisi delle attività motorie preventive, oltre che sulla promozione della salute.

Scegliendo la Laurea Magistrale Online in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate proposta da San Raffaele, lo studente si metterà alla prova nei campi dell’educazione motoria preventiva e adattativa. Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di modulare programmi di allenamento personalizzati in base alle specifiche esigenze (riabilitazione, trattamento dei soggetti con difficoltà motorie o affetti da patologie).

La laurea magistrale della classe LM-47 in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie di UniFortunato forma esperti nella gestione delle attività motorie e sportive, fornendo competenze nel campo legale, economico, psico-sociologico e tecnologico. Il corso prepara gli studenti a sviluppare strategie innovative per la gestione efficiente di strutture sportive, includendo tirocini in palestre, centri sportivi e simili.

Per chiudere, nel corso di Laurea Magistrale Online in Management dello Sport e delle Attività Motorie di Unipegaso si analizza la gestione delle imprese e delle associazioni sportive a livello economico ed ha una corsia preferenziale che porta al mondo del lavoro, in virtù dei collegamenti con marketing, ricerca e sviluppo.

Il bagaglio acquisito dopo una magistrale di Scienze motorie online permetterà di diventare esperti nella formulazione di allenamenti performanti in base alle esigenze fisiche dell’individuo, di seguire dal punto di vista motorio soggetti con patologie o disabilità e valutare le migliori metodologie per un coretto sviluppo fisico mirato al mantenimento del benessere.

Laurea online in Scienze Motorie: quanto costa?

I costi di una laurea online in Scienze motorie variano da un minimo di € 1.700 a un massimo di € 3.900, a seconda delle peculiarità del corso che decideremo di scegliere e agli eventuali servizi opzionali (lezioni one-to-one, frontali o via telematica, con un tutor; corsi personalizzati o alloggio presso campus eventualmente messi a disposizione per studenti provenienti da altre città).

Nello specifico, i costi per la laurea di Scienze Motorie Online sono:

San Raffaele : da € 1.700

: da € 1.700 eCampus : da € 2.600

: da € 2.600 IUL : € 2.500

: € 2.500 Unipegaso : da € 1.700

: da € 1.700 Unifortunato: da € 3.000

Alla tassa di iscrizione (che è una voce fissa per ciascun Ateneo e quindi non valutata in base all’indice ISEE), bisogna aggiungere la tassa regionale ed eventuali diritti di segreteria necessari all’immatricolazione, ma si deve anche tener conto del fatto che tutte le università telematiche offrono convenzioni con enti e associazioni locali che permettono di conseguire la laurea dei nostri sogni a tariffe vantaggiose.

Qual è la migliore Università Telematica con Scienze Motorie?

A questo punto della lettura, avrai tutti gli elementi per valutare concretamente quale possa essere per te la migliore università online con scienze motorie. La risposta, infatti, è strettamente personale, ma le recensioni e le opinioni di studenti con le tue stesse ambizioni possono aiutarti a scegliere la migliore università telematica per le tue esigenze.

Parti dal presupposto che tutte le università online di cui abbiamo parlato sono riconosciute dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e sono valutate positivamente dall’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario): questi sono requisiti di affidabilità che ti assicurano una laurea di valore legale equipollente ad un diploma di laurea ottenuto presso un’università tradizionale. Ma andiamo più nel dettaglio.

Gli studenti dell’Università Telematica San Raffaele si sono detti pianamente soddisfatti della qualità dell’insegnamento e della disponibilità dei professori. La piattaforma di e-learning per la condivisione delle lezioni è estremamente semplice da utilizzare e permette di ottimizzare i tempi di studio durante una pausa dal lavoro o tra un impegno e l’altro. Buoni anche i dati relativi all’inserimento nel mondo del lavoro.

Proseguendo con la panoramica, l’università online di Scienze Motorie eCampus ha guadagnato la fiducia de “Il Sole 24 ore” con il riconoscimento di prima università online in Italia con metodologia e-learning, per l’esattezza VLE (Virtual Learning Environment, cioè un Ambiente Virtuale di Apprendimento).

Continuiamo poi con l’Università Telematica IUL: il suo corso di Scienze motorie online ha raccolto opinioni molto buone da parte degli studenti in merito ad affidabilità e competenza dei docenti e reperibilità della didattica online. Grazie al sistema Moodle, software e-learning di facile utilizzo, c’è interazione diretta sia tra studente e docente che tra studenti stessi, solida anche la preparazione offerta in ottica lavorativa.

La qualità del servizio di formazione a distanza è sicuramente tra i punti di forza dell’Università Telematica Pegaso, del quale bisogna sottolineare anche la capillare diffusione di sedi lungo tutta la Penisola che fanno di Unipegaso una facoltà a portata di mano. La maggior parte degli iscritti lascia feedback positivi per quanto concerne il rapporto con i tutor e la professionalità del corpo docenti.

L’Università Telematica Unifortunato sa gestire attentamente le esigenze degli studenti grazie alle dimensioni ridotte dell’ateneo. Tra gli aspetti positivi più lodati dagli studenti troviamo la qualità della piattaforma online, dei materiali didattici e la disponibilità del personale e dei tutor.

A seguire, scopriremo dove sono distribuite le principali sedi delle università online di Scienze motorie.

Scienze motorie online nelle principali città italiane

La diffusione capillare delle università telematiche con facoltà di Scienze Motorie Online fa sì che ci siano diverse sedi nelle principali città italiane. A scegliere lo studio online sono studenti che non possono frequentare costantemente le lezioni (studenti lavoratori, per esempio, o studenti alle prese con altri tipi di impegni), va sottolineato però che la maggior parte degli esami finali e delle sedute di laurea, richiede presenza fisica presso l’Ateneo. Se la sede centrale è distante dalla propria città di residenza, è sempre possibile recarsi nelle sedi distaccate e nei centri convenzionati.

Scienze motorie Online a Roma: sedi e atenei online

Le università telematiche in Scienze Motorie online a Roma sono:

Scienze motorie Online a Milano: sedi e atenei online

Le università telematiche in Scienze Motorie online a Milano sono:

Scienze motorie Online a Torino: sedi e atenei online

Le università telematiche in Scienze Motorie online a Torino sono:

Scienze Motorie Online a Napoli: sedi e atenei online

Le università telematiche in Scienze Motorie online a Napoli sono:

