In Italia il corso di laurea on line in Scienze della Comunicazione viene erogato tanto dagli atenei tradizionali quanto dalle Università Telematiche Riconosciute dal MIUR: entrambi rilasciano titoli accademici equipollenti e ugualmente spendibili nei termini e nei campi previsti dalla legge.

Anche l’offerta formativa è equiparata: Vi sono infatti due cicli di studio disponibili: quello triennale o di primo livello, indirizzato a neodiplomati, e quello magistrale o specialistico, che dura due anni e al quale si può accedere se in possesso di un diploma di laurea di primo livello.

Se pensi che Scienze della Comunicazione a distanza possa essere il corso di studi giusto per investire sul tuo futuro leggi con attenzione questa guida e seleziona il corso più adatto alle tue esigenze e alle tue caratteristiche.

In questa guida:

Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione Online: le opzioni disponibili

Chi sta pensando di iscriversi a un corso di laurea telematica in Scienze della Comunicazione ha attualmente a disposizione le seguenti opzioni:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

È bene precisare che attualmente una sola università telematica eroga un corso di laurea magistrale online in Scienze della Comunicazione. Entreremo maggiormente nel dettaglio di questi aspetti nella sezione dedicata alle lauree magistrali, poiché le soluzioni per chi intende proseguire gli studi di Scienze della Comunicazione online non mancano di certo. Dopo il conseguimento della laurea triennale, è infatti possibile seguire uno dei seguenti percorsi:

Iscriversi a un corso di laurea magistrale in un’università tradizionale

Iscriversi a un corso di laurea magistrale di altra facoltà

Iscriversi a un master di I livello in Comunicazione

Entrare nel mondo del lavoro

Per conoscere nel dettaglio i programmi didattici, i percorsi accademici e gli sbocchi professionali dei corsi in Scienze della Comunicazione online compila il form che trovi a fine pagina e contatta senza alcun impegno i nostri esperti.

Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione online: i corsi disponibili

Chi sta pensando di frequentare un corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione online ha a disposizione varie opzioni. Le Università che erogano il corso inoltre consentono di poter scegliere tra vari indirizzi interni allo stesso corso, a conferma della ricchezza di contenuti e possibili sbocchi professionali della disciplina. Vediamo insieme un elenco di tutti i corsi disponibili:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

L’Università Telematica eCampus eroga il corso di laurea triennale online in scienze della comunicazione della classe L-20, con la possibilità di scegliere tra 4 percorsi distinti:

Comunicazione istituzionale e d’impresa

Digital Marketing

Digital Entertainment and gaming

Influencer

In generale il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione online, erogato dalla Facoltà di Giurisprudenza, intende formare un professionista esperto in comunicazione e informazione, con una preparazione di base multidisciplinare finalizzata alla comprensione, all’analisi e all’utilizzo degli strumenti della comunicazione moderna in tutte le sue dimensioni: pubblicità, marketing, comunicazione d’impresa, e-commerce. Lo studente che si laurea in Scienze della Comunicazione deve conoscere i linguaggi e il funzionamento dei media tradizionali, di quelli nuovi e della comunicazione d’impresa.

Il corso di laurea telematica in Comunicazione innovativa, multimediale e digitale afferente alla classe di corso (L-20) in Scienze della Comunicazione erogato dall’Università Telematica IUL ha l’obiettivo generale di formare laureati in possesso di un’adeguata padronanza delle basi scientifiche e dei concetti essenziali delle discipline umane e sociali connesse ad una specifica competenza nell’area della comunicazione, dei media, delle tecnologie e delle culture digitali, dei sistemi di informazione e dell’industria culturale. Il percorso formativo costituisce la base per accedere alle lauree magistrali che preparano professionalità nel campo del giornalismo, dell’industria culturale e della comunicazione digitale, dell’educazione digitale e della ricerca applicata ai media.

Anche l’Università Telematica Uninettuno eroga il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione online (L-20). Due gli indirizzi disponibili:

Istituzioni pubbliche e media digitali

Comunicazione digitale d’impresa

Il piano di studi comune dei due indirizzi si propone di affrontare la realtà dei media nella loro complessità, venendo così incontro alle esigenze dettate da una pluralità di contesti professionali. Per affrontare lo studio dei linguaggi comunicativi e delle tecnologie digitali, Uninettuno adotta strategie di confronto e di integrazione tra discipline teoriche dell’area umanistica e sociologico-massmediologica, e discipline di carattere più tecnico-operativo che consentiranno di sviluppare competenze pratiche e creative nei vari campi della comunicazione, con particolare attenzione alle nuove professioni della comunicazione digitale.

Il corso di Laurea Triennale in Comunicazione e Multimedialità (L-20) organizzato da Mercatorum si contraddistingue per una solida e ampia preparazione culturale e un’adeguata padronanza dei metodi di analisi delle informazioni e dei dati, da utilizzare anche alla luce di un contesto sociale in profonda e costante trasformazione per impulso della digitalizzazione dei processi comunicativi.

Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione Online: le specialistiche disponibili

Ecco dove è possibile seguire il corso di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione online:

Cerca e Confronta i Corsi di Laurea Corsi di Laurea: Classe: Tutte Ateneo: Tutti Costo: Tutti Comunicazione Digitale e Marketing LM-59 Mercatorum Da € 1700 a € 3400 richiedi info Piano di Studi Nessun corso trovato

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Il corso di laurea magistrale in Comunicazione Digitale e Marketing erogato dall’Università Telematica Mercatorum ha lo scopo di fornire agli studenti avanzate competenze professionali per affrontare gli attuali scenari tecnologici e comunicativi. Dal marketing digitale ai social network, dai metodi di ricerca sociale e mediale all’analisi semiotica dei prodotti culturali. Il Corso di Studi magistrale in Comunicazione Digitale e Marketing è fruibile interamente online grazie alla piattaforma e-learning fornita dall’Università Mercatorum. I laureati possono svolgere funzioni di elevata responsabilità nel campo delle imprese mediali, con specifico riferimento all’area della ideazione, produzione, diffusione e gestione di contenuti e servizi destinati sia all’off-line, sia all’on-line, ricoprendo ruoli sia di tipo organizzativo e gestionale, sia tipo creativo e progettuale.

Inoltre, un percorso affine atto al conseguimento della laurea specialistica, può essere quello riferibile alla classe di studio in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale della classe LM-38.

Il Corso di Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione internazionale (LM-38) erogato dall’Università Telematica Guglielmo Marconi fornisce elevata competenza (scritta e orale) in almeno due lingue con particolare riferimento ai discorsi e ai lessici specialistici. Il Corso mira a formare figure professionali che con funzioni di elevata responsabilità operino nell’ambito delle relazioni internazionali presso amministrazioni pubbliche o private, istituzioni internazionali e dell’Unione Europea, enti di ricerca e di studio, organizzazioni ed enti non governativi, imprese ed aziende nazionali e multinazionali, settori dell’informazione e del turismo.

In chiusura di sezione desideriamo ricordare che la Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione consente l’accesso alle classi di concorso previste per legge per l’insegnamento nelle scuole superiori.

Se desideri ottenere ulteriori informazioni sui programmi dei corsi di laurea erogati dalle Università telematiche ti invitiamo a compilare il form che trovi a fine pagina.

Laurea online in Scienze della Comunicazione: quanto costa?

Il costo della laurea online in Scienze della Comunicazione va da 1.500 a 5.900 euro. Ecco i costi suddivisi per ateneo:

eCampus : da € 2.600

: da € 2.600 Unimarconi : da € 1.500

: da € 1.500 IUL : da € 1.816

: da € 1.816 Uninettuno : da € 1.900

: da € 1.900 Mercatorum: da € 1.700

I costi per la laurea online in Scienze della Comunicazione sono da intendersi per ogni annualità e possono essere generalmente corrisposti in un’unica soluzione o a rate. La forbice di costi interna ad uno stesso corso può riguardare o meno la possibilità di accedere a sconti e agevolazioni: ogni ateneo infatti stipula delle convenzioni con enti e associazioni di categoria che possono abbassare in maniera notevole la retta annuale. Il corso può inoltre prevedere costi aggiuntivi per quanto riguarda le spese di segreteria, le tasse regionali e i bolli necessari per i certificati.

Ti invitiamo a compilare il form di fine pagina che ti consentirà di parlare coi nostri esperti e conoscere nel dettaglio i costi della Laurea in Scienze della Comunicazione online e le possibili agevolazioni cui potresti accedere.

Qual è la migliore università telematica con Scienze della Comunicazione?

Sembrerebbe una risposta scontata, ma la migliore Università online con Scienze della Comunicazione è quella che maggiormente si confà alle tue esigenze. Gli atenei telematici, grazie alla grande flessibilità del metodo didattico, sono in grado di adattarsi alle tue esigenze e di rendere il corso di studi in linea con le tue necessità e con i tuoi impegni. La presenza di docenti disponibili e tutor dedicati facilita la fase di orientamento e guida passo dopo passo il tuo percorso, evitando perdite di tempo o rallentamenti dovuti a questioni burocratiche.

Tra gli aspetti che puoi tenere in considerazione per scegliere la migliore università online vi sono senz’altro la didattica, le modalità di fruizione delle lezioni e degli esami, la presenza nel tuo territorio dell’ateneo. Altri aspetti determinanti sono dati dalla ricchezza di indirizzi per uno stesso corso e dal costo della retta.

L’Università Telematica eCampus si fa apprezzare ad esempio per l’offerta didattica che prevede ben 4 curricula diversi che ti consentiranno di scegliere la laurea online in scienze della comunicazione con un indirizzo specifico e altamente professionalizzante. Importante in eCampus anche la vasta presenza sul territorio nazionale, con numerose sedi in quasi tutte le regioni.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi viene spesso menzionata dagli ex studenti per la qualità del corso di laurea magistrale e per il rapporto qualità prezzo davvero interessante.

L’Università Telematica IUL si fa invece apprezzare soprattutto per l’esperienza formativa, che si giova della collaborazione di docenti altamente qualificati ed esperti e di una piattaforma didattica on line comoda e funzionale.

Se sei alla ricerca di una università con un’alta valutazione da parte dell’ANVUR puoi optare per l’Università Telematica Uninettuno, ateneo apprezzato per la qualità accademica e per il contatto diretto tra studenti e insegnanti.

In generale occorre dire che ognuna delle università telematiche riconosciute dal MIUR ha una serie di prerogative e caratteristiche che potrebbero essere perfette per le tue esigenze. Ti invitiamo quindi a contattare i nostri esperti attraverso il form che trovi a fine pagina e scoprire con loro il percorso formativo più adatto a te.

Scienze della Comunicazione online nelle principali città italiane

Le Università telematiche godono in generale di una diffusa rete di sedi: avere a disposizione una sede del proprio ateneo vicino a casa agevola una serie di comunicazioni e semplifica l’accesso ai servizi, ai contatti con la segreteria didattica e, quando possibile, alle sessioni d’esame.

Scienze della Comunicazione online è un corso che trova buona diffusione: non è quindi affatto difficile riuscire a trovare il corso adatto alle proprie esigenze non lontano da dove si vive. Vediamo la distribuzione nelle principali città italiane.

Scienze della Comunicazione online a Roma: sedi e atenei

Chi intende iscriversi a un corso di Scienze della Comunicazione online a Roma ha a disposizione numerose opzioni:

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Scienze della Comunicazione online a Milano: sedi e atenei

Iscriversi a Scienze della Comunicazione online a Milano consente di appoggiarsi a una discreta rete di sedi. Questo consente di sostenere gli esami in presenza.

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Scienze della Comunicazione a Torino: sedi e atenei online

Chi studia Scienze della Comunicazione online a Torino può disporre delle seguenti sedi fisiche:

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Scienze della Comunicazione online a Napoli: sedi e atenei

Chi sta pensando di iscriversi ad un corso di laurea online in scienze della comunicazione a Napoli ha a disposizione un vasto numero di sedi. Eccole nel dettaglio:

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Puoi compilare il form di fine pagina se desideri avere ulteriori informazioni.