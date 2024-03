Disponibile solo da pochi anni nell’offerta formativa delle Università Telematiche riconosciute dal MIUR, Scienze Biologiche Online è un corso di laurea in rapida crescita e con apertura diretta sul mondo del lavoro: anche a seguito della pandemia, gli sbocchi post-laurea in campo biologico non mancano e il tasso di occupazione nel settore di riferimento è di conseguenza molto alto.

La laurea in scienze biologiche on line è anche una valida alternativa agli aspiranti medici che non hanno superato il test d’ingresso: prima si andava all’estero (in paesi senza accesso limitato al corso) o ci si iscriveva presso un ateneo tradizionale anche lontano da casa, ora – invece – tanti degli esami di Scienze biologiche online permettono il riconoscimento dei CFU (Crediti Formativi Universitari) utili per l’accesso al secondo di anno di Medicina e Chirurgia.

La laurea telematica in scienze biologiche in Italia appartiene alla classe di Scienze Biologiche (L-13) ed è triennale, mentre Biologia è un corso di laurea magistrale ma – come vedremo in seguito – non esiste nella modalità online.

Scienze biologiche a distanza prevede una serie di lezioni da casa in modalità e-learning e laboratori e tirocini in presenza. Tra i vantaggi di un corso di studi di questo tipo ci sono la possibilità di sostenere gli esami senza obbligo di propedeuticità, l’alto numero di appelli annuali disponibili e l’assistenza continua da parte di tutor personali.

La laurea in scienze biologiche online si pone l’obiettivo di formare figure professionali in ambito scientifico come analisti biologi in campo biomolecolare e biotecnologico (biologi, biochimici, biotecnologi alimentari), analisti biologi nel settore ambientale ed igienico (biologi, botanici, zoologi, ecologi) e analisti biologo in ambito microbiologico, tossicologico, farmacologico e genetico (biologi, farmacologi, microbiologi).

Corsi di Laurea in Scienze Biologiche Online: le opzioni disponibili

Le opzioni disponibili per quanto riguarda il corso di Laurea in Scienze biologiche online sono:

Il Corso di Scienze Biologiche online permette di acquisire competenze sulle conoscenze relative alla tutela dell’uomo, dell’ambiente che lo circonda e delle produzioni biologiche. Approfondisce i vari settori delle Scienze biologiche concentrandosi sulle metodologie di indagine biologica e sulle tecniche di analisi e controllo e abituando al lavoro di gruppo o in autonomia.

Il Corso di Scienze della Nutrizione si focalizza su salute e alimentazione all’interno di una società moderna e su come la loro correlazione influisca su un invecchiamento sano. Oltre alle conoscenze necessarie ad un’appropriata alimentazione, si studierà anche l’utilizzo degli integratori e dei cibi funzionali attraverso meccanismi biochimici e fisiologici della digestione e l’alimentazione a livello legislativo e sanitario.

La laurea in Scienze biologiche on line è riconosciuta dal MIUR per cui rilascerà un titolo di laurea con pari valore legale rispetto ad un’università tradizionale: con una laurea online in Scienze Biologiche sarà possibile partecipare ai concorsi pubblici e con una laurea online in Biologia si potrà accedere all’esame di stato per l’abilitazione alla professione.

Veniamo ora agli sbocchi professionali che seguiranno il triennio di studi. Tramite la laurea on line in Scienze biologiche, il laureato avrà acquisito piena padronanza degli strumenti analitici e delle tecniche di analisi ed elaborazione dei dati, per cui le attività professionali cui avrà accesso tramite un corso di Scienze biologiche online riguarderanno principalmente le attività di promozione e sviluppo dell’innovazione scientifica e tecnologica e la progettazione delle tecnologie.

È possibile, inoltre, ambire a ricoprire diversi ruoli negli istituti di ricerca, pubblici e privati, nella sanità, nella pubblica amministrazione, nel campo della diagnostica dei beni culturali e in quello della valutazione igienico-sanitaria e dell’impatto ambientale.

La laurea magistrale in Scienze della Nutrizione permette di candidarsi per impieghi presso aziende alimentari, dietetiche e farmaceutiche o nel nel campo di nuove tecnologie alimentari. Anche in questo caso, porte aperte nell’ambito della sanità sia pubblica che privata.

Continua la lettura per sapere tutto sul corso di Scienze biologiche online: nei prossimi paragrafi parleremo dei corsi di laurea erogati nelle università telematiche, dei costi e della dislocazione geografica delle sedi dei principali atenei.

Laurea Triennale in Scienze Biologiche online: i corsi disponibili

Se vuoi laurearti nella triennale di Scienze Biologiche online, come detto in precedenza, al momento hai solo una scelta:

Il corso di laurea triennale in Scienze biologiche online erogato dall’Università Telematica eCampus è riconosciuto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e monitorato dall’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), il che è sinonimo di affidabilità, serietà nell’impostazione didattica e qualità della formazione.

La particolarità di questa tipo di Laurea triennale in Scienze biologiche on line è che è pensata nell’ottica funzionale alla successiva ammissione ad una facoltà di Medicina: già dal primo anno accademico, infatti, è possibile sostenere tanti esami che permettono il riconoscimento dei CFU tra i due percorsi di studio (ad esempio Fisiologia, Biochimica, Biologia generale e Anatomia umana) e non c’è propedeuticità, per cui puoi accumulare più crediti possibili.

Il corso che propone eCampus ha una struttura che comprende attività di base in campo matematico-statistico, fisico e chimico-biochimico e propone un mix tra fondamenti teorici e strumenti tecnico-operativi relativi alla biologia dei microrganismi, delle specie vegetali, animali e dell’uomo a livello morfologico-anatomico e fisio/funzionale.

Nel triennio previsto dall’ordinamento, oltre alla parte teorica in via telematica, il corso prevede esercitazioni pratiche, laboratori e tirocini in presenza per un totale di almeno 20 CFU.

La solida base della preparazione online ottenuta presso la facoltà di Scienze Biologiche offerta da eCampus sarà poi approfondita in una facoltà di Medicina e Chirurgia oppure con una magistrale di Biologia (presso un’università frontale o in modalità online come i corsi dell’Università Telematica San Raffaele o dell’Università Unicamillus) che offre la possibilità di diventare biologo nutrizionista.

Le competenze fornite ai laureati in questo tipo di corso consentiranno loro di affermarsi in diversi settori lavorativi, dall’analisi biologica e ambientale a quella tossicologica, fino settore del controllo qualità all’interno di aziende del ramo agro-alimentare.

Tra le posizioni lavorative facilmente accessibili ci sono anche impieghi presso enti che si occupano di ricerca, monitoraggio e controllo di progetti per la conservazione e il ripristino della biodiversità.

Dopo aver analizzato l’offerta della laurea triennale, passiamo ora alle lauree specialistiche di Scienze biologiche e agli sbocchi lavorativi dopo il biennio previsto dal corso di secondo livello.

Laurea Magistrale in Scienze Biologiche Online: le specialistiche disponibili

Scienze biologiche online ha esordito nell’anno 2018/2019: i primi laureati della triennale sono arrivati nel 2021 ed è perciò possibile che presto ci saranno novità per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale in Scienze biologiche online.

Al momento, però, non esiste un corso di laurea magistrale Biologia online, per cui lo studente che voglia completare il percorso magistrale di Scienze Biologiche online ha due alternative davanti a sé: continuare con l’iscrizione in Biologia presso una facoltà tradizionale con il riconoscimento dei CFU già accumulati oppure proseguire con un corso di laurea magistrale online in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61) erogato dalla Università Unicamillus oppure dall’Università Telematica San Raffaele.

Completato il biennio formativo e superato il relativo esame di stato, lo studente potrà procedere all’iscrizione alla sezione A dell’albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi e coltivare il sogno di diventare un biologo nutrizionista.

Il nutrizionista è un esperto dell’alimentazione e della nutrizione che sarà in grado di elaborare diete e percorsi nutrizionali sia per soggetti sani che vogliano migliorare il proprio stile di vita che per persone affette da patologie. Questa professione può essere svolta in proprio oppure tramite Asl e strutture ospedaliere.

Un’altra possibilità per i laureati magistrali è quella dell’insegnamento nella scuola secondaria, ma – in generale – con una laurea magistrale in Biologia gli sbocchi lavorativi aumentano sia nella quantità di posti disponibili che nella remunerazione delle professioni.

Vengono sempre più richieste, infatti, figure competenti nel campo dell’attività di promozione e sviluppo dell’innovazione scientifica e tecnologica, nella gestione e progettazione delle tecnologie, negli ambiti correlati con le discipline biologiche, negli istituti di ricerca, pubblici e privati, nei settori dell’industria, nel settore delle metodologie bioinformatiche o nella diffusione e divulgazione scientifica.

Tanti dei laureati della magistrale lavoreranno nei laboratori di analisi biologiche e microbiologiche, di controllo biologico e di qualità dei prodotti di origine biologica oppure alla progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente ad aspetti biologici. Possibili, infine, anche attività di tipo editoriale legate al mondo scientifico.

Università Telematiche Biologia: le facoltà online

Per quanto riguarda l’università di Scienze Biologiche online dobbiamo concentrarci sull’università di Scienze Biologiche di eCampus mentre per Scienze della Nutrizione parleremo dell’Università Unicamillus e dell’Università Telematica San Raffaele.

Chiunque voglia iscriversi a Scienze Biologiche online, quindi, deve passare obbligatoriamente da eCampus, ma questo non vuol dire che non si tratti di un’ottima scelta. Anzi. L’università privata eCampus, infatti, è tra le più conosciute e tra le più variegate sotto il punto di vista dell’offerta didattica a distanza. Conta circa 50.000 iscritti (ma il numero è in costante crescita) ed ha un approccio fortemente improntato all’innovazione tecnologica.

La facoltà di Scienze Biologiche on line strutturata da eCampus permette un approccio dinamico con le materie in ambito biologico, con particolare riferimento alle tecniche di analisi biologiche e strumentali ad ampio spettro.

I laureati in un’università telematica di Scienze biologiche possono lavorare in proprio oppure in gruppi multidisciplinari in diversi ambiti di applicazione (biochimico e biomolecolare, industriale, agro-alimentare e biotecnologico, ad esempio). Inoltre, potranno cercare di inserirsi in ruoli attinenti all’analisi, al controllo e alla gestione in tutti quei settori pubblici e privati in cui rientrano le competenze biologiche, oppure svolgere ruoli professionali nel campo della comunicazione scientifica e dell’editoria in ambito biologico e biomedico.

Terminato il triennio della laurea di primo livello in Scienze Biologiche, è previsto il superamento di un Esame di stato e – in caso di esito positivo – l’iscrizione alla sezione B dell’Albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi (Biologo junior).

L’Università Unicamillus, invece, è un ateneo molto giovane e moderno, essendo nato nel 2017, ma in pochi anni è riuscita a crearsi un’ottima reputazione in ambito formativo, in particolar modo con riferimento al settore sanitario.

Pur non essendo una vera e propria “Telematica”, Unicamillus ha attivato in e-learning il corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana, offrendo la possibilità agli studenti di seguire in modalità online e sostenere gli esami presso le proprie sedi, dislocate nei capoluoghi di ogni regione.

Passando, infine, all’Università Telematica San Raffaele, parliamo di un’università istituita con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 maggio 2006 e di un Ateneo non statale legalmente riconosciuto.

L’apprendimento è in modalità e-learning, con lezioni disponibili online H24 e integrazione del materiale didattico con slide e altri supporti, più seminari e laboratori. Gli esami da sostenere al termine di ogni insegnamento sono svolti in presenza e rappresentano l’unico momento in cui lo studente dovrà fisicamente recarsi presso l’Ateneo.

Laurea online in Scienze Biologiche: quanto costa?

I costi della laurea online in Scienze Biologiche online oscillano da un minimo di € 1.700 ad un massimo di € 5.900 all’anno. A questa cifra bisogna aggiungere generalmente i costi di segreteria e quelli della tassa regionale, ma la spesa complessiva può essere notevolmente ridotta con convenzioni e borse di studio.

Nel dettaglio:

Oltre alla retta annuale di base (che è un costo fisso e quindi non dipendente dall’ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente), la laurea online in Scienze Biologiche online potrebbe avere costi extra che dipendono essenzialmente dalle scelte fatte dall’iscritto durante il corso di studi: ad esempio, se si necessita di lezioni frontali con un tutor di riferimento o di pernottamento (in modalità pensione o mezza pensione) presso il campus, queste sono voci da considerare a parte e possono incidere sulla spesa complessiva.

Facendo rapidamente i conti, tuttavia, sarà facile capire come un corso di studi online in Scienze biologiche abbia costi ridotti rispetto ad un classico percorso universitario. Si stima che la spesa media mensile di uno studente fuori sede sia di circa € 1.000, cifra sulla quale pesa (e non poco) il costo di affitto di una stanza in zona universitaria (posto letto o camera che sia): studiare da casa significa perciò risparmiare sulla voce più esosa (quella dell’alloggio), senza considerare l’abbattimento dei costi per i trasferimenti dalla propria abitazione all’università (e viceversa) e per l’acquisto del materiale didattico, che tutte le università online mettono gratuitamente a disposizione, 24 ore su 24.

Niente più corse alla ricerca di dispense introvabili o spese da sostenere per la preparazione di un qualsiasi esame su specifici libri di testo: tutto ciò che c’è da sapere o da approfondire è sempre disponibile sulla piattaforma di e-learning.

Qual è la migliore Università Telematica di Scienze biologiche online?

La migliore università telematica biologia è l’Università Telematica eCampus, l’unica ad offrire un corso triennale di questo tipo tra i 60 disponibili nel suo portfolio didattico.

Questo Ateneo ha sedi in tutta Italia, mentre la sede centrale è situata a Novedrate, in provincia di Como, e riscuote molto successo presso gli studenti per la sua modalità di esame (generalmente test a risposta chiusa, che creano meno pressione rispetto a domande a risposta aperta o esami orali) e per la presenza di un campus immerso nel verde: il campus è frequentato nei giorni degli esami e in quelli a ridosso della discussione della tesi di laurea, ma anche nei giorni di lezione se si dovesse preferire la modalità in presenza, ed è un punto di aggregazione che permette di rivivere l’atmosfera di un’università tradizionale.

eCampus gode di ottima reputazione per quanto riguarda l’interattività delle lezioni e il VLE (Virtual Learning Environment, Ambiente Virtuale d’Apprendimento) e per quanto riguarda il dialogo con i docenti. Tramite l’App dell’Università è possibile entrare in contatto con gli altri iscritti, creando così una grande community virtuale.

Se, invece, stiamo cercando una laurea magistrale, l’Università Unicamillus rappresenta un’ottima soluzione. Nonostante i pochi anni di vita, infatti, l’ateneo può vantare già un numero elevato di iscritti, ai quali garantisce la possibilità di poter conseguire un titolo valido a tutti gli effetti. Unicamillus garantisce un’offerta formativa di alta qualità e servizi efficienti: la segreteria è sempre disponibile a rilasciare ogni tipo di informazione indirizzando gli studenti anche grazie all’impegno di un nutrito gruppo di tutor.

Anche l’Università Telematica eCampus si fa apprezzare dagli studenti per la sua dimensione di Ateneo grande, ma attento alle esigenze del singolo studente: permette, infatti, una forte flessibilità nella gestione del tempo per chi ha un lavoro o delle esigenze personali da portare avanti. Le lezioni hanno un calendario gestibile e ci sono molti appelli d’esame.

Ma dove sono collocate le sedi delle principali facoltà online di Scienze Biologiche? Lo scopriremo continuando nella lettura del prossimo paragrafo, in un viaggio attraverso le principali città della nostra Penisola.

Scienze biologiche online nelle principali città italiane

Le principali città italiane nelle quali è disponibile frequentare il corso di Scienze Biologiche online sono quelle nelle quali la facoltà telematica dell’Università eCampus è presente con poli e strutture convenzionate: quindi Roma, Torino, Milano e Napoli.

Generalmente è richiesta presenza fisica durante gli esami e per le 300 ore di durata nel tirocinio curriculare (richiesto al terzo anno) per acquisire competenze di tipo pratico dovute alle caratteristiche della materia di studio in oggetto.

Nel paragrafo successivo, vedremo comunque nel dettaglio gli indirizzi specifici delle facoltà telematiche di Scienze Biologiche.

Biologia Online a Roma: sedi e atenei online

Scienze Biologiche online a Roma è disponibile solo all’interno dell’Università Telematica eCampus. L’indirizzo dell’università privata a Roma è: via Matera, 18. Qui si svolgeranno tutti gli esami in presenza nella Capitale.

Biologia Online a Milano: sedi e atenei online

Per Scienze Biologiche online a Milano si fa riferimento alla sede locale di eCampus, situata in via privata Chioggia al numero 4. A questo indirizzo, si trova il polo presso cui si sostengono gli esami in presenza.



Biologia Online a Torino: sedi e atenei online

Scienze Biologiche online a Torino è situata presso la Galleria S. Federico al numero 16/C. A questo stesso indirizzo si svolgono gli esami in presenza.

Biologia Online a Napoli: sedi e atenei online



Scienze Biologiche online a Napoli si trova in piazza G. Bovio al numero 22, indirizzo della sede campana di eCampus. Qui si svolgono anche gli esami in presenza.

Sai quanto costa, dove si trova e come si compone un corso di Scienze Biologiche. Ora non ti resta che leggere perché scegliere un corso online.

Perché scegliere un’università online in Scienze Biologiche?

A questo punto della guida, ti sarai già fatto un’idea precisa sul perché sempre più persone abbiano deciso di studiare iscrivendosi ad uno dei corsi di laurea online. Ma vediamo tutti i vantaggi nel dettaglio, a partire dalla possibilità di gestire con la massima flessibilità il proprio piano di studi.

Scegliere di studiare online permette di dedicarsi alla propria carriera universitaria in qualsiasi momento libero (7 giorni su 7, 24 ore su 24) e da qualunque luogo: basterà avere con sé un dispositivo con connessione ad Internet (un semplice cellulare che abbiamo tutti in tasca, ad esempio) per accedere alla piattaforma didattica e consultare tutto il materiale di cui abbiamo bisogno (slide, videolezioni, testi virtuali). Se hai già un impiego, la scelta non sarà più tra lavorare o laurearsi, ma le due attività potranno viaggiare a braccetto. A differenza di quel che accade nelle università frontali, le iscrizioni sono sempre aperte e non ci sono test d’ingresso da sostenere: insomma, potresti addirittura decidere di immatricolarti oggi stesso e potresti farlo senza costi aggiuntivi.

Abbiamo già parlato poi della notevole riduzione dei costi cui si va incontro studiando da casa ed evitando, quindi, spese di affitto, bollette e vita da universitario fuori sede. Un vantaggio non da poco se tieni conto del fatto che per conseguire una laurea di primo livello avrai bisogno di almeno tre anni. Hai paura che la distanza fisica dall’Ateneo possa in qualche modo ritardare il tuo percorso accademico? Qualsiasi momento di difficoltà può essere superato col supporto di un tutor dedicato solo a te per una preparazione mirata e valida.

Nel caso specifico di Scienze Biologiche online, poi, bisogna considerare anche altri tipi di vantaggi come, ad esempio, la possibilità di sostenere esami senza obbligo di propedeuticità, quella di potersi iscrivere a ben sette appelli all’anno e quella di poter usufruire di laboratori tematici e tirocini direttamente nella tua regione.

Ricorda che il sostegno dei tutor non è valido solo durante la preparazione dell’esame, ma anche durante l’iter burocratico e amministrativo in vista di un possibile trasferimento.

