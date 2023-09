Bonus trasporti 2023, click day il 1° ottobre: ecco come funziona

Bonus trasporti 2023: dal 1° ottobre sarà possibile richiedere il contributo di 60 euro per i trasporti pubblici. Le richieste dovranno essere inoltrate con le modalità già note utilizzate per richiederlo in passato. Il bonus traporti è un contributo di 60 euro riservato a chi ha il reddito inferiore a 20mila euro ed utilizzabile per comprare abbonamenti per mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, il bonus trasporti è nominativo, può essere richiesto anche online per comprare abbonamenti mensili o annuali.

Cos’è il bonus trasporti

Il bonus trasporti è nato con il Dl Aiuti nel 2022 ed è stato rifinanziato all’inizio di quest’anno nel Dl Trasperenza prezzi carburante con altri 100 milioni. Dà diritto a uno sconto di 60 euro sul prezzo degli abbonamenti di viaggio del trasporto pubblico locale e di quello ferroviario nazionale.

Nella riunione del 25 settembre sono stati fissati i nuovi fondi che ammontano a 12 milioni di euro.

Bonus trasporti 2023: come richiederlo

Per richiedere il bonus trasporti 2023 le modalità sono semplici e uguali alla volta precedete: Dunque bisognerà:

Collegarsi al sito bonustrasporti. lavoro. gov. it;

Accedere con SPID o CIE;

Indicare il codice fiscale del beneficiario;

Spuntare la casella per l’ISEE;

Inoltrare la domanda;

Nel mese di settembre i fondi sono finiti in meno di un’ora, quindi per chi è veramente interessato, bisognerà collegarsi in tempo per riuscire a garantirsi il contributo di 60 euro.

Le aziende coinvolte

Sul sito del ministero è disponibile una lista delle aziende che hanno aderito all’iniziativa e per la quale è possibile richiedere l’abbonamento tramite il bonus. Aziende che rientrano in questa iniziativa del Governo Meloni sono ATAC Roma, ATM Milan, Autoguidovie e Busitalia. Inoltre, rientra anche Trenitalia che ha emesso 374.260 bonus.

Bonus attualmente attivi

Tuttavia, oltre al bonus trasporti, sono attivi altri bonus principalmente per gli studenti. Tra i bonus più richiesti c’è il bonus psicologo, bonus 1.000 euro per reddito e merito, carta del merito, 600 euro per matricole e universitari, bonus per studenti universitari e il bonus libri 2023-24.

Ognuno dei bonus sopracitato è differente e per richiederlo ha bisogno di soddisfare determinati requisiti, dunque è opportuno consultare i diversi bandi prima di fare domanda.