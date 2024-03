Chiusura scuole per il ponte del 25 aprile: le date per ogni regione

La Festa della Liberazione: una “pausa” primaverile per gli studenti

Il 25 aprile è una giornata importante per l’Italia, da sempre presa in considerazione dal mondo del lavoro e dalle scuole. Per questo, nel giorno della Festa della Liberazione le scuole italiane chiudono, ma quest’anno gli alunni e i professori potranno passare a casa qualche giorno in più. Infatti, il 25 aprile sarà di giovedì, quindi molti istituti prevederanno un ponte di quattro giorni. In queste giornate gli alunni, gli insegnanti, il personale ATA e le loro famiglie potranno organizzare un lungo weekend fuori porta, sfruttando anche l’arrivo della primavera e un miglioramento del meteo, una settimana prima delle festività pasquali. Ecco quali saranno le regioni italiane che chiuderanno le scuole il ponte del 25 aprile 2024.

In quali regioni si farà il ponte del 25 aprile?

In vista della Festa della Liberazione, molte regioni italiane chiuderanno le proprie scuole, direttamente da giovedì 25 aprile fino a domenica 28 aprile, prevedendo il rientro in classe ufficiale lunedì 29 aprile 2024. Quasi tutte le regioni programmeranno il ponte del 25 aprile, ma alcune potranno decidere di non avvalersi di un calendario ufficiale, agendo in piena autonomia per la chiusura dei plessi scolastici. E’ bene specificare che gli istituti potranno modificare il calendario in modo autonomo, rispettando però la quantità minima delle giornate in cui ci saranno le lezioni scolastiche da garantire durante l’anno (secondo la Legge nazionale e regionale in vigore).

Quindi, le scuole che sono attive dal lunedì al venerdì e gli istituti aperti anche al sabato, potranno in autonomia decidere di rimanere chiusi direttamente da giovedì a sabato per godere del ponte della Festa della Liberazione.

Il calendario scolastico delle regioni per il 25 aprile

Ecco le date delle regioni italiane che hanno previsto la chiusura delle scuole per il ponte del 25 aprile.

Ponte del 25 aprile nella Provincia autonoma di Bolzano : da giovedì 25 aprile 2024 a venerdì 26 aprile 2024 compreso.

: da compreso. Ponte del 25 aprile in Valle d’Aosta : da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso.

: da compreso. Ponte della Festa della Liberazione in Veneto : da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso.

: da compreso. Ponte della Festa della Liberazione in Piemonte : da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso.

: da compreso. Ponte del 25 aprile nelle Marche : da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso.

: da compreso. Ponte della Festa della Liberazione in Calabria : da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso.

: da compreso. Ponte del 25 aprile in Campania: da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso.

Nelle altre regioni italiane saranno previsti gli stessi calendari o eventuali variazioni in base alla tipologia di scuola.