Festa dei 100 giorni alla maturità saltata: troppi studenti sul pullman

Stop a un bus troppo carico da Senigallia a Riccione

Negli ultimi anni è diventata usanza tra gli studenti che si avvicinano alla maturità organizzare eventi o feste in occasione dei 100 giorni mancanti al momento fatidico degli esami. Non si sono sottratti alla tradizione un gruppo ingente di studenti proveniente da Senigallia, i quali hanno preso un bus per raggiungere Riccione, meta dei tanto agognati festeggiamenti.

Purtroppo per loro, non sono riusciti ad arrivare sul posto, in quanto la Polizia Locale ha fermato l’autobus contando ben 86 ragazzi quando la capienza massima del mezzo era di 52 posti a sedere.

I minuziosi controlli della Polizia Locale

Quanto appena espresso, non è stato un caso isolato. Infatti, le Forze dell’Ordine già avevano ipotizzato la possibilità che diversi studenti provenienti dalle regioni limitrofe avrebbero “invaso” la Riviera Romagnola.

Con tale premessa sono scattati maggiori controlli che hanno costretto la Polizia Locale a bloccare numerosi bus con un sovraccarico di passeggeri, tutti indirizzati a voler festeggiare i soli 100 giorni mancanti alla maturità.

Fonti locali raccontano di oltre 30 bus fermati e pesantemente sanzionati per aver accettato di caricare troppe persone sui mezzi di trasporto, arrivando anche a diverse decine oltre il limite consentito.

Controlli dovuti in nome della sicurezza

Questa situazione è certamente pericolosa e totalmente contraria alle norme di sicurezza che ciascun autista e compagnia di trasporti dovrebbero rispettare.

In seguito all’intervento delle Forze dell’Ordine, sono stati molti i maturandi che non hanno potuto festeggiare come prevede la ricorrenza, essendo stati rispediti al loro luogo di provenienza. Sono stati individuati diversi studenti “irregolari” che hanno dovuto rinviare la festa dei 100 giorni alla maturità.

Il lavoro della Polizia Locale ha contribuito a rendere più sicuro il trasporto pubblico di persone. Infatti, pochi giorni dopo, sulla Riviera Romagnola vi erano altri eventi festosi, ma nessun autobus è stato colto con passeggeri in “over booking”.