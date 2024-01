Rientrare a scuola dopo le vacanze di Natale: 5 consigli utili

COME STUDIARE BENE DOPO LE VACANZE. Rientrare a scuola delle vacanze è sempre un trauma per tutti, ma il rientro dalle vacanze di Natale spesso è il più faticoso dell’anno scolastico. Complici i tanti giorni di festa e le varie abbuffate, concentrarsi sullo studio non sarà così facile.

Leggi anche: Tema svolto sulle Vacanze di Natale

METODO DI STUDIO: COME STUDIARE DOPO LE VACANZE

Ecco 5 consigli per ritrovare la concentrazione e restare focalizzati sullo studio dopo le vacanze di Natale.

Organizzare studio e impegni – Pensa ai tuoi impegni scolastici, interrogazioni imminenti, verifiche programmate, simulazioni per la maturità, ecc… e organizza un piano di studio ben preciso. Stabilisci degli obbiettivi e prova a importi tempi di studio quotidiani da rispettare.

– Pensa ai tuoi impegni scolastici, interrogazioni imminenti, verifiche programmate, simulazioni per la maturità, ecc… e organizza un piano di studio ben preciso. Stabilisci degli obbiettivi e prova a importi tempi di studio quotidiani da rispettare. Ripassare – Riprendi tutti gli argomenti principali spiegati dai prof nelle due settimane precedenti all’inizio delle vacanze. Fai in modo di non essere impreparato in nessuna materia. Potrai affrontare serenamente test e interrogazioni.

– Riprendi tutti gli argomenti principali spiegati dai prof nelle due settimane precedenti all’inizio delle vacanze. Fai in modo di non essere impreparato in nessuna materia. Potrai affrontare serenamente test e interrogazioni. Gruppi di studio – Organizza gruppi di studio per un ripasso globale. Decidete tra voi compagni gli argomenti da ripassare insieme, ognuno di voi potrebbe illustrare agli altri l’argomento, nei suoi punti fondamentali. Il ripasso sarà sicuramente più piacevole se fatto insieme agli amici di sempre.

– Organizza gruppi di studio per un ripasso globale. Decidete tra voi compagni gli argomenti da ripassare insieme, ognuno di voi potrebbe illustrare agli altri l’argomento, nei suoi punti fondamentali. Il ripasso sarà sicuramente più piacevole se fatto insieme agli amici di sempre. Focus: impegni importanti – L’ultima cosa che vorresti fare, lo sappiamo, è pensare alla scuola. Ma cerca di riprendere il focus sulle cose importanti e rimetterti sulla retta via. Prima il dovere e poi il piacere.

– L’ultima cosa che vorresti fare, lo sappiamo, è pensare alla scuola. Ma cerca di riprendere il focus sulle cose importanti e rimetterti sulla retta via. Prima il dovere e poi il piacere. Non rimandare – Non lasciarti montagne di compiti su cui sbattere la testa ogni settimana. Impara a gestire gli impegni, ed evita le chiuse. Rimandare è solo fonte di stress e la mancanza di sonno può solo far peggiorare i tuoi voti.

Bentornati ragazzi, be happy and stay focused!