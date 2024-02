Liceo del Made in Italy: solo 420 studenti iscritti all'indirizzo liceale

Liceo del Made in Italy: i dati

Il 10 febbraio 2024 si sono chiuse ufficialmente le iscrizioni online al Liceo del Made in Italy, un indirizzo liceale stabilito e fortemente voluto dal Governo vigente, comandato da Giorgia Meloni.

Nell’ultimo periodo, molteplici scuole italiane hanno lavorato molto per poter permettere ai futuri studenti delle superiori di iscriversi al Liceo del Made in Italy: i dati pubblicati confermano che saranno 420 gli studenti che frequenteranno l’anno scolastico 2024/2025 al Liceo del Made in Italy, registrando una percentuale del 12%. La statistica pubblicata, per ora, si può considerare piuttosto bassa, tuttavia si tratta di un inizio che potrebbe in futuro ampliare i numeri delle iscrizioni all’indirizzo stesso.

Quali scuole preferiscono frequentare i ragazzi delle superiori?

Tuttavia, è interessante analizzare quali istituti scolastici interessano maggiormente i futuri alunni delle scuole superiori. I ragazzi e le ragazze preferiscono ancora una volta i licei rispetto alle altre tipologie di scuole, registrando una statistica del 55% di richieste di iscrizioni agli indirizzi liceali. Inoltre, si è verificato un aumento delle domande agli istituti tecnici del 32% e a quelli professionali del 13%, rispetto alle statistiche delle settimane precedenti.

Le dichiarazioni di Giuseppe Valditara

Il Ministro del MIM, Giuseppe Valditara, in merito al numero di iscrizioni pubblicate per il Liceo del Made in Italy, ha dichiarato:

“I dati delle iscrizioni alla filiera 4+2 e al liceo Made in Italy dimostrano che c’è una crescente domanda da parte delle famiglie di percorsi di studio che siano fortemente innovativi e orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, confermando l’efficacia delle politiche adottate e il loro impatto positivo sull’orientamento degli studenti”.

Il Ministro, con questo suo commento, ha fatto riferimento inoltre alla crescita delle domande del 25% degli istituti tecnici e professionali con 4+2 anni previsti di frequentazione, con un totale di 2.093 iscrizioni.

Il Governo e l’intero sistema scolastico spera che in futuro un gran numero di studenti sia interessato al nuovo indirizzo liceale italiano, sperando inoltre ci sia un costruttivo sviluppo della scuola, della didattica e anche delle discipline che verranno trattate all’interno del Liceo del Made in Italy. Lo scopo del “nuovo” istituto superiore, sarà quello di formare ragazzi più consapevoli delle potenzialità e risorse del Paese, insegnando solide basi scientifiche, letterarie ed economiche.