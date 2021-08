Esami universitari: quello che dovete sapere

Gli esami non finiscono mai! Questa è una di quelle frasi che non vorremmo mai pronunciare, o sentir pronunciare, eppure per chi studia gli esami sono il pane quotidiano. Iniziano dalle scuole medie, oggi denominate scuole secondarie di primo grado, in cui alla fine dei tre anni gli studenti devono sostenere gli esami per confermare le conoscenze e dimostrare di poter passare al ciclo successivo. Oggi, però, ci concentriamo sugli esami universitari e vogliamo scoprire insieme a voi quanto durano. Pronti? Andiamo!

Esami universitari: quanto durano

La vita degli studenti universitari si divide tra periodi intensi di corsi intervallati da settimane in cui le attività didattiche vengono sospese per lasciare spazio agli esami; ma quanto durano? Siamo convinti che molti studenti ci risponderebbero che durano un’eternità se contiamo lo stato di ansia e stress che si vive nei periodi di esami. Chi ha fatto l’università, o chi la sta ancora facendo, conosce perfettamente la sensazione che si prova la notte prima degli esami quando non si riesce a dormire perché la nostra mente elabora, elabora e continua ad elaborare su quali domande possano essere poste dai professori. Gli esami universitari durano qualche settimana e, durante l’anno accademico, vi possono essere 3 o 4 sessioni se si includono quelle straordinarie che, di solito, durano meno rispetto a quelle ordinarie.

Esami universitari: come prepararsi

Gli esami universitari che costituiscono un corso di laurea sono divisi in periodi, vi sono periodi in cui vengono attivati più corsi e altri in cui ve ne sono in quantità inferiore. Quando arriva la sessione di esami, però, si devono fare delle scelte e valutare bene come muoversi. Se si è avuta la possibilità di seguire tutte le lezioni non sarà difficile proporsi a tutti gli appelli disponibili, in caso contrario si deve scegliere quelli di cui si è più sicuri, che si è riusciti a seguire e in cui ci si sente preparati. La cosa importante è non farsi prendere dall’ansia, seguire i corsi e cercare di studiare giorno per giorno senza tralasciare niente.

