X Factor 2023: quando inizia? Tutte le anticipazioni dalla conferenza stampa

X Factor 2023: quando inizia?

Da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW torna X Factor. La musica torna la vera protagonista grazie alle Audizioni che si sono svolte presso l’Allianz Cloud di Milano. Dopo le Audition ci saranno i Bootcamp e poi faranno ritorno gli Home Visit – fino ad arrivare ai 12 finalisti che parteciperanno ai Live, in diretta a partire dal 26 ottobre. Nella mattinata di martedì 12 settembre 2023 si è svolta la conferenza stampa di presentazione del talent show a cui però non ha potuto presenziare Francesca Michielin a causa dei suoi problemi di salute.

X Factor 2023: le tappe

X Factor 2023, show Sky Original prodotto da Fremantle, parte con le Audition (14, 21 e 28 settembre, sempre su Sky e NOW), in cui gli artisti presenteranno il proprio progetto musicale con la speranza di ottenere come sempre almeno 3 sì per poter continuare il percorso, arriveranno i Bootcamp (5 e 12 ottobre). In questa fase i quattro al tavolo, per la prima volta nella storia di X Factor, sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che dà modo ai coach di comporre personalmente la propria squadra senza distinzioni tra solisti e gruppo: i giudici rivedranno le performance dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di scegliere 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta. A questo punto, il 19 ottobre, ogni giudice ritroverà i propri artisti arrivati fin qui nelle Home Visit e avverrà la scelta dei 12 concorrenti ufficiali in gara nei Live Show di #XF2023 in partenza il 26 ottobre.

X Factor 2023: la conferenza stampa

“Abbiamo litigato spesso su momenti di egocentrismo. Ci ho lavorato tanto tempo anche io sul mio. All’ego si associano insulti e offese che però non possono essere collegate alle parole. O domina l’ego o dominano le parole. In un mondo di opinioni facili non ho una opinione su tutto, quindi preferisco stare zitta ed ascoltare“, ha dichiarato Ambra Angiolini. “Spero ricominci per me un periodo di pubblicazione perché il coach durante il percorso di training del concorrente spera di plasmarlo ed è quello che al pubblico piace o non piace. Il coach dovrebbe essere produttore anche fuori. Fedez è maturato e molto professionale. Ci sono delle cose di lui che mi piacciono molto perché è un punto di riferimento nel professionismo televisivo. Non c’è rivalità“, ha aggiunto Morgan. “Con Morgan nessuna rivalità, solo quella sana come con tutti gli altri giudici“, gli ha fatto eco Federico. “Dal mio punto di vista c’è sempre la ricerca di brani che mi colpiscano. A me piace emozionarmi per un brano. So che sono un po’ all’antica“, ha concluso Dargen D’Amico.

Ph. Virgina Bettoja (da ufficio stampa)