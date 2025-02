10 febbraio: riassunto per il ricordo delle vittime delle foibe

Il 10 febbraio si celebra in tutta Italia la giornata del ricordo in memoria delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata del 1945. Questa data è ormai entrata nel calendario delle celebrazioni annuali, eppure è stata istituita solo di recente. Era il 2004 quando il Governo Italiano decise di dedicare una giornata a questa pagina ancora poco conosciuta della storia italiana recente. Quasi 350 mila connazionali costretti ad abbandonare le terre dell’Adriatico di orientale Istria-Fiume-Dalmazia per sfuggire alle forze jugoslave, che avrebbero poi annesso quel lembo d’Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Migliaia finirono “infoibati”, uccisi e gettati nelle grotte carsiche che in Venezia Giulia sono chiamate appunto “Foibe”.

GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE FOIBE: PER NON DIMENTICARE

A partire dal 2004, dunque, anche nelle scuole il 10 febbraio è diventata una data importantissima. Il MIM, in occasione del “Giorno del Ricordo” istituito dal Parlamento italiano nel 2004, ogni anno intende favorirne la celebrazione in tutti gli istituti di ogni ordine e grado. In genere il Ministero invita i dirigenti scolastici e i docenti ad avere una particolare attenzione e sensibilità nel programmare e realizzare, nella giornata del 10 febbraio, iniziative didattiche finalizzate all’approfondimento e alla riflessione. Nell’ambito dell’approfondimento delle tematiche relative al “Giorno del Ricordo” vengono affrontati i temi dell’integrazione, dell’accoglienza e della lotta al razzismo, qualsiasi sia la natura. Far conoscere ai giovani o rinnovare la memoria di questa atroce pagina della storia del Novecento che ha coinvolto la popolazione istriana vuol dire, infatti, insegnare alle nuove generazioni il senso del razzismo, della discriminazione, della negazione dei diritti elementari delle persone sulla sola base dell’appartenenza etnica, politica, di gruppo o di religione o semplicemente territoriale.

RICORDO DELLE FOIBE: RIASSUNTO E MATERIALE PER UNA RICERCA

Se anche nella tua scuola i professori hanno deciso di ricordare questa triste pagina della storia italiana qui trovi tutto quello che devi sapere per affrontare un tema o una ricerca sulla giornata della memoria in ricordo delle vittime delle foibe.10

