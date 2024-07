Valditara agli insegnanti: "I docenti fanno il lavoro più bello del mondo che dà futuro ai nostri giovani"

Cosa dice Valditara in merito al ruolo degli insegnanti

Il Governo ha da sempre difeso la professione dei docenti, cercando di valorizzare il concetto di una scuola più “meritocratica”. Oggi più che mai il Ministro Giuseppe Valditara si è fatto portavoce di una tutela maggiore del ruolo degli insegnanti. A testimonianza di quanto appena fermato, sono le parole che lo stesso Ministro ha rilasciato nel corso dell’evento “Il libro possibile” in provincia di Foggia.

Il Governo “vicino agli insegnanti”

Ebbene, il Ministro del MIM ha dichiarato con forza e decisione la sua propensione alla tutela di chi, ogni giorno, ha il compito di crescere, educare e formare i ragazzi più giovani. La cultura, diventa dunque elemento fondamentale di un percorso formativo che vede la scuola come il principale fulcro.

In merito a ciò, Valditara ha dichiarato come sia la prima volta che un Governo dedichi particolari attenzioni al personale scolastico.

Nello specifico:

“E’ la prima volta che un ministro affermi con così tanta forza che lo Stato è con il personale della scuola, non intende abbandonarlo e intende lavorare per valorizzare quello che è il lavoro più bello del mondo che dà un futuro ai nostri giovani”.

Nel corso della medesima manifestazione, traspare come la scuola debba privilegiare i meriti consentendo agli studenti di poter valorizzare i propri talenti e le proprie attitudini. Altresì è importante che i ragazzi mostrino impegno nello studio e rispetto nei confronti del personale docente. In aggiunta, ecco altre dichiarazioni dello stesso Ministro:

“Che cosa vuol dire valorizzare i talenti? Che cosa vuol dire il merito?”. Quindi, ha lui stesso fornito le spiegazioni: “La scuola del merito deve dare a ogni ragazzo la possibilità di realizzare i propri talenti con l’impegno. E allora talento e impegno: questo è il merito”.

La violenza nelle scuole: un serio problema

Se fino a qualche anno fa, i problemi di violenza nelle scuole coinvolgevano soprattutto studenti con studenti, negli ultimi anni anche gli insegnanti si sono ritrovati vittime di insulti e aggressioni, da parte degli stessi alunni.

I genitori, quando erano più giovani, avevano timore di maestri e professori, i quali facevano valere la differenza dei ruoli. Oggi, viene a mancare quel “timore riverenziale” tipico di una volta, poiché il professore era visto come una figura autoritaria. Le nuove generazioni di studenti non colgono come dovrebbero il ruolo del docente, in quanto viene visto come “uno di loro”, con cui relazionarsi liberamente su tutto e sempre.

Questa visione ha contribuito a far “perdere”, in parte, quel rispetto che dovrebbe essere quel requisito minimo di un comune rapporto tra alunno e insegnante.

In diverse scuole, si verificano troppo frequentemente episodi di violenza e aggressione nei confronti dei professori, che svolgono quotidianamente il proprio lavoro. Ebbene, le istituzioni stanno cercando di arginare il fenomeno, attraverso provvedimenti e mediante un insegnamento di una cultura più rispettosa ed educativa.

Consapevole di tutto ciò, il Governo non ha perso occasione per far sentire la propria vicinanza a tutto il personale scolastico, soprattutto in occasione di episodi sopra citati.