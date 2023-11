25 novembre: oggi è la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne

Ogni anno, il 25 novembre, il mondo celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. Oggi in Italia si terranno numerosi cortei e manifestazioni, molti dei quali in ricordo dell’ultima giovane vittima, Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato solo una settimana fa. Scopriamo il significato di questa giornata e gli eventi in programma in tutta Italia.

La scelta della data: le sorelle Mirabal

La data del 25 novembre è stata ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999, ma perché è stato scelto proprio questo giorno? Per commemorare il coraggio, la vita e l’attivismo delle tre sorelle Mirabal, note come “mariposas”, che durante la dittatura del generale Rafael Trujilo in Repubblica Dominicana si impegnarono attivamente nell’attivismo politico e denunciarono gli orrori commessi del regime.

Il 25 novembre 1960, le tre sorelle furono torturate e uccise dai sicari di Trujilo, e i loro corpi vennero gettati in un dirupo per simulare un incidente a cui nessuno credette. La loro morte provocò un’ondata di orrore e indignazione a livello nazionale e internazionale, contribuendo a mettere le basi per la fine del regime di Trujilo. In memoria di Patria, Maria Teresa e Minerva, ogni 25 novembre inizia un periodo di 16 giorni dedicato all’attivismo contro la violenza di genere, che termina il 10 dicembre con la Giornata Internazionale dei diritti Umani.

I simboli della violenza contro le donne: scarpe e panchine rosse

I simboli più diffusi contro la violenza sulle donne sono le scarpe e le panchine rosse. La tradizione delle scarpe ha avuto origine a Ciudad Juárez, città messicana segnata da un numero particolarmente elevato di femminicidi: qui nel 2009, l’artista Elina Chauvet ha posizionato 33 paia di scarpe rosse per ricordare le donne vittime di violenza, inclusa sua sorella. Da quel momento il colore rosso è stato adottato come simbolo più ampio contro la violenza di genere e le panchine rosse sono diventate un luogo in cui riflettere e dire no alla violenza, soprattutto in ambito domestico.

La situazione in Italia

I dati del Viminale sul periodo dal 1° gennaio al 12 novembre 2023 sono abbastanza allarmanti: 102 donne uccise, delle quali 82 in ambito affettivo/familiare; di queste 82, ben 53 sono state vittime del partner o dell’ex-partner. Questi numeri evidenziano come la violenza sulle donne sia un problema culturale, derivato da una mentalità che affonda le radici nel cuore della società.

Quest’anno tutta Italia scenderà in piazza per ricordare anche Giulia Cecchettin, l’ennesima vittima di un femminicidio che ha duramente colpito la coscienza di tutto il Paese.

Le manifestazioni in programma oggi

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, da nord a sud sono in programma cortei ed eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere misure urgenti a tutela delle donne. Oltre ai due eventi nazionali di Roma e Messina, le principali iniziative presenti in Italia sono: