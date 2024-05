Amici, stasera finale in diretta: anticipazioni e dove vederla

Amici 2024: stasera la finale

Amici 24 si conclude stasera. Sabato 18 maggio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale del talent show di Maria De Filippi, dove verrà proclamato il vincitore di questa edizione. I sei finalisti in gara sono Dustin, Holden, Marisol, Mida, Petit e Sarah. Chi tra loro riuscirà a trionfare? La finalissima, come di consueto, sarà trasmessa in diretta e il vincitore sarà deciso dal televoto del pubblico. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della serata: dagli allievi favoriti alle sfide, fino al regolamento. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le anticipazioni

La finalissima di Amici 24 è ormai alle porte. Dopo il colpo di scena nella semifinale che ha “salvato” entrambi gli allievi in ballottaggio, sei concorrenti si contenderanno la vittoria nell’ultimo atto del talent show di Maria De Filippi. Ognuno di loro sogna di aggiudicarsi la 23esima edizione del programma e unirsi ai vincitori del passato come Mattia Zenzola, Giulia Stabile, Irama, Emma Marrone e Alessandra Amoroso nell’albo d’oro della trasmissione. Non dimentichiamo però che anche il secondo posto può riservare grandi successi, come dimostrano le carriere di Annalisa e, più recentemente, di Angelina Mango.

Chi sarà il prossimo a trionfare?Alla finale di Amici 23 parteciperanno Dustin, Holden, Petit e Marisol del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre Mida e Sarah, salvati al ballottaggio, rappresenteranno la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono rimasti senza allievi). Secondo le quotazioni dei bookmaker, Petit è ancora il favorito numero uno, ma i sondaggi suggeriscono che l’ascesa di Sarah nel Serale potrebbe portare a un clamoroso trionfo. È quasi certo che, ancora una volta, saranno i cantanti a vincere: Marisol, invece, sembra avere la vittoria assicurata nella categoria ballo.

Regolamento e televoto

Come da tradizione, la finalissima di Amici sarà trasmessa in diretta e sarà il pubblico a decretare il vincitore della serata. Secondo quanto rivelato da Witty TV, i sei finalisti si sfideranno in diverse manche, giudicate esclusivamente dal televoto. Il pubblico potrà votare durante le “sessioni di televoto” – ossia dal momento dell’apertura a quello della chiusura del televoto – tramite SMS ai numeri 4770001 e 4770000, sul sito web di Witty TV, attraverso le app Mediaset Infinity e Witty TV, oppure utilizzando una smart TV abilitata.

Quando e dove vedere la finale di Amici

La finale di Amici 24 serale andrà in onda stasera su Canale 5, con inizio in prima serata alle 21:35. Sarà possibile seguire la diretta e rivedere l’evento on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia tramite app che sul sito ufficiale.