Anniversario del primo video caricato su YouTube: "Me at the zoo"

Una data rilevante per il web: 23 aprile 2005, il primo video su YouTube

Sono passati quasi vent’anni dal primo video postato su una delle piattaforme più celebri, ossia YouTube. Proprio oggi, il 23 aprile 2024, è l’anniversario del video di Jawed Karim, co-fondatore della piattaforma digitale, intitolato “Me at the zoo“. Ebbene, questo video è stato solo il primo di una lunga serie di contenuti multimediali sulla famosa app, dando il via a un lungo percorso e sviluppo di un “universo” digitale fuori dagli schemi. Codesto “mondo virtuale” è considerato ancora oggi una delle fonti di intrattenimento e fruizione di contenuti più importanti in tutto il mondo.

Le caratteristiche del primo video su YouTube

Il video di riferimento di Jawed Karim è passato alla storia come un contenuto virale. Poiché è caratterizzato da una bassa qualità dei frame, passando per essere uno dei “video più amatoriali” mai realizzati, il contenuto non voleva in alcun modo stupire con grandi effetti speciali. Le immagini senza una messa a fuoco ben precisa, la confusione e le molteplici “risate” in sottofondo rendono il contenuto multimediale di Jawed unico e raro. Ad oggi, il video ha 318 milioni di visualizzazioni, un vero e proprio record di views.

I video “più particolari” di YouTube

YouTube è una delle piattaforme digitali più rilevanti e celebri del web. Il significato della parola è molto allusivo, poiché la parole “tube” in inglese significa “tubo”. Infatti, YouTube viene considerato un enorme contenitore a “forma di tubo”, in cui sono caricati milioni di contenuti multimediali, che ogni utente può vedere in qualsiasi momento della giornata.

Inoltre, “tube” può significare anche “televisore” in molti contesti, quindi la piattaforma è indirettamente una grande tv moderna, immediata e innovativa.

Alcuni tra i video più iconici e più visualizzati è il contemporaneo “Baby Shark Dance“, uno dei contenuti multimediali più visti dal 2016 e con il maggior numero di visualizzazioni, ad oggi ben 14 miliardi di views. Gli altri video più seguiti sono il videoclip “Despacito” di Luis Fonsi e il video per bambini “Johnny Johnny Yes Papa“, caricato da LooLoo Kids.

Inoltre, c’è anche un contenuto digitale “Made in Italy” da ricordare, anch’esso il primo caricato da un italiano sulla piattaforma. Il video si intitola “Frog” ed è stato postato per la prima volta da Marco Camisani il 15 giugno 2005. Questa è stata sicuramente un’altra importante e significativa occasione digitale per quanto riguarda il web in Italia.