ARF: grande successo per la tre giorni dedicata al fumetto

Dal 24 al 26 maggio, la Città dell’Altra Economia di Roma ha ospitato una delle manifestazioni più attese nel panorama del fumetto italiano: ARF – Il Festival del Fumetto. Quest’anno, l’evento – giunto alla sua decima edizione – ha registrato una partecipazione straordinaria, attirando appassionati da ogni angolo del Paese e consolidando la sua posizione come punto di riferimento per gli amanti del fumetto.

Il programma del festival è stato ricchissimo, caratterizzato dalla presenza di numerosi ospiti illustri che hanno contribuito a rendere indimenticabile questa edizione. Tra i nomi più attesi, spiccava quello di Dave McKean, celebre per il suo lavoro innovativo e visionario nel mondo del fumetto e dell’illustrazione. La sua presenza ha attirato numerosissimi appassionati, tutti desiderosi di incontrare un maestro del genere.

Accanto a McKean, il festival ha visto la partecipazione di altre figure di spicco come Baru, Lâm Hoàng Trúc, Silvio Camboni, Vittorio Giardino e Rita Petruccioli. Questi artisti hanno offerto incontri e sessioni di autografi, condividendo le loro esperienze e tecniche con un pubblico entusiasta e curioso. Sara Pichelli, nota per il suo lavoro su “Ultimate Spider-Man”, e Lorenzo Ceccotti, conosciuto anche come LRNZ, hanno portato la loro visione contemporanea del fumetto, contribuendo a un dialogo intergenerazionale tra autori e lettori.

Non sono mancati momenti di confronto con altri autori affermati del panorama italiano come Hurricane, Iris Biasio e Ambra Pazzani. Inoltre, la presenza di personalità del mondo dello spettacolo come Vinicio Marchioni, Luca Ravenna, Margherita Vicario, Aurora Leone, Stefano Rapone, Francesco Lettieri e Giorgio Testi ha arricchito ulteriormente l’offerta culturale del festival, creando un ponte tra il fumetto e altre forme di arte e intrattenimento.

Oltre agli eventi diurni ha riscosso grande successo anche l’ARF Party, evento serale del festival, grazie anche alla partecipazione del collettivo BMR e allo straordinario contributo coreografico di “Capitan Zanzibar”, già vincitore del premio Balletty al Treviso Comic Book Festival.

I Premi del Festival

ARF non è solo una vetrina di talenti, ma anche un’importante occasione per riconoscere e premiare i migliori esponenti del fumetto contemporaneo. Quest’anno sono stati assegnati due prestigiosi riconoscimenti:

Il Premio Bartoli 2024 , dedicato alla migliore promessa del fumetto italiano, è stato vinto da SantaMatita . Questo premio rappresenta un trampolino di lancio per quei giovani artisti che, con il loro talento e la loro creatività, stanno plasmando il futuro del fumetto in Italia. Oltre al premio in denaro, SantaMatita avrà l’occasione di poter allestire una mostra con le sue opere, sia durante l’ARF Festival di Roma 2025 che in occasione del nuovo festival “GEN – dalla parte del Fumetto” che si svolgerà a Genova il prossimo settembre.

, dedicato alla migliore promessa del fumetto italiano, è stato vinto da . Questo premio rappresenta un trampolino di lancio per quei giovani artisti che, con il loro talento e la loro creatività, stanno plasmando il futuro del fumetto in Italia. Oltre al premio in denaro, SantaMatita avrà l’occasione di poter allestire una mostra con le sue opere, sia durante l’ARF Festival di Roma 2025 che in occasione del nuovo festival “GEN – dalla parte del Fumetto” che si svolgerà a Genova il prossimo settembre. Il Premio PressUP 2024, destinato agli autori che si autoproducono, è stato invece assegnato a Trincea Ibiza. Questo riconoscimento celebra l’intraprendenza e l’originalità di artisti che scelgono di percorrere la strada dell’autoproduzione, spesso affrontando sfide significative ma mantenendo una totale libertà creativa.

Il Festival del Fumetto raddoppia!

Durante la kermesse di Roma, inoltre, è arrivato un annuncio che ha reso molto felici tutti gli appassionati: ARF Festival raddoppia con “GEN – dalla parte del Fumetto”.

Questo nuovo appuntamento si terrà a Genova, nei Giardini Luzzati – Spazio Comune, il 13, 14 e 15 settembre 2024. GEN rappresenta una nuova opportunità per gli appassionati di fumetti di incontrarsi, condividere la loro passione e scoprire nuovi artisti e storie.

Non resta quindi che segnare sul calendario le date del nuovo festival GEN a Genova e attendere con impazienza la prossima edizione di ARF a Roma. Nel frattempo, il ricordo di questi giorni intensi e appassionanti continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che hanno partecipato, confermando il fumetto come un’arte in continua evoluzione e capace di unire persone di tutte le età e provenienze.

(foto in copertina by RUFA)