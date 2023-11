Arrestato a scuola mentre stava rubando i soldi per le gite

Per la serie “tutto è bene quel che finisce bene”, un giovane tunisino è stato arrestato domenica mattina mentre stava cercando di sottrarre denaro dall’istituto Montessori di via Damiano Chiesa a Castellanza. Fortunatamente senza riuscirvi, dato che il denaro era quello destinato alle gite scolastiche dei giovani studenti. Avvisati grazie alla tempestiva segnalazione di un istituto di vigilanza che aveva notato attività sospette all’interno della scuola, i carabinieri sono giunti sul posto appena in tempo per fermare il ladro ed evitare che scappasse con il bottino.

Arrestato a scuola mentre stava tentando di rubare i soldi per le gite

La notizia è stata riportata da Varese News. Il giovane fermato, con alle spalle diversi precedenti, si era intrufolato a scuola nel giorno di chiusura, presumibilmente ritenendo di riuscire a farla franca senza troppe difficoltà. Il plesso, che abitualmente ospita il nido, la casa dei bambini, la scuola primaria e la secondaria di secondo grado, era infatti deserto.

I suoi movimenti, però, non sono passati inosservati: l’istituto di vigilanza ha notato un che di sospetto dentro la scuola, facendo scattare una comunicazione alla stazione dei Carabinieri. Questi ultimi, giunti tempestivamente sul posto, sono riusciti a braccare il malvivente prima che riuscisse a scappare. Trovatosi senza via d’uscita, non ha potuto fare altro che arrendersi. Ha quindi restituito i soldi alla scuola, facendo salve le future gite scolastiche dei bambini.

