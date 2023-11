Bonus psicologico 2023: erogazione annuale e contributi fino a 1.500 euro

E’ stato firmato il decreto per stanziare i fondi del bonus psicologico 2023. Infatti, il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha confermato la misura di erogazione dei fondi, facendola diventare di tipo strutturale e finalmente attiva.

Il bonus psicologico, che potrà essere richiesto entro il 2023, verrà rinnovato ogni anno, con un possibile aumento delle cifre già partendo dal 2024. Il Governo, con la misura vigente, ha l’obiettivo di erogare 5 milioni di euro tra tutte le regioni italiane. Il valore della stessa quota stanziata per il bonus aumenterà di 3 milioni di euro nel 2024, arrivando così a 8 milioni di euro. La domanda per usufruire dell’incentivo statale potrà essere inoltrata fino alla fine di questo anno, ma il bonus dovrà essere impiegato entro e non oltre 270 giorni dallo stanziamento del denaro. Qualora venisse utilizzato dopo i giorni previsti dalla normativa, lo stesso bonus psicologico verrà tolto.

Lo stesso ministro Orazio Schillaci ha comunicato al quotidiano Il Corriere della Sera:

“Acquisita l’intesa con il Mef e con la Conferenza Stato-Regioni, ho firmato il decreto ministeriale per l’erogazione del bonus psicologico per l’anno 2023. Dopo la sperimentazione del bonus durante la pandemia, questo Governo ha voluto rendere strutturale questa misura. Dopotutto, la salute mentale è una priorità di sanità pubblica.”

Inoltre, il Ministro della Salute ha aggiunto:

“Lo stesso incentivo è parte di un intervento più complessivo, che stiamo cercando di portare avanti, rafforzando le strutture e i servizi di presa in carico sul territorio e a diffondere la cultura della salute mentale. Inoltre, occorre superare lo stigma e la discriminazione che continuano ad essere una barriera all’inclusione sociale.”

Attraverso questa misura strutturale, il Governo tenta di supportare tutte quelle persone che hanno bisogno di un supporto psicologico, soprattutto ponendo una attenzione particolare verso i giovani.

Requisiti e come richiedere il bonus psicologico

Chi fosse interessato a inoltrare la domanda per usufruire del bonus psicologico 2023, dovrà tenere conto del proprio reddito. Le cifre dei bonus possono variare in base al valore ISEE. Infatti, potranno richiedere l’incentivo in questione fino a un massimo di 1.500 euro, coloro i quali hanno un reddito dichiarato con un ISEE inferiore a 15.000 euro, in seguito verranno previsti fino a 50 euro per ogni incontro dallo psicologo. Inoltre, chi ha un massimo di 1.000 euro, coloro i quali hanno un reddito dichiarato con un ISEE tra i 15.000 euro e i 30.000 euro, o chi ha 500 euro per redditi e un ISEE superiore a 30.000 euro, ma minore di 50.000 euro. In entrambi i casi, la cifra attesa per ogni seduta psicologica arriverebbe fino a 50 euro.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta del bonus, non ci sono ancora delle direttive specifiche. Probabilmente, le procedure per inoltrare le domande saranno le stesse dell’anno precedente. Lo scorso anno, infatti, le richieste dovevano essere inviate direttamente all’INPS per via telematica, selezionando il servizio di “Contributo Sessioni Psicoterapia”. Gli strumenti per accedere ai servizi specifici del bonus psicologico sono riportati all’interno del portale web dello stesso INPS, entrando con delle credenziali personali. Inoltre, per chi non volesse accedere per via telematica, potrebbe chiamare il numero verde gratuito del Contact Server Integrato (803.164) oppure il numero a pagamento con rete mobile (06 164.164).