Bonus trasporti 2024: tutti i cambiamenti

Novità per il bonus trasporti 2024 destinato ai cittadini italiani. In principio, il contributo era indirizzato a una specifica categoria di persone, le quali dovevano dichiarare un reddito che non superasse i 20.000 euro all’anno. Nell’ultimo periodo, tra i mesi di ottobre e dicembre 2023, le istanze per l’agevolazione trasporti sono state moltissime, intasando così i sistemi informatici. Ciò ha causato notevoli insoddisfazioni tra i richiedenti rimasti, che non hanno potuto usufruire del bonus richiesto, poiché non sono riusciti ad inoltrare la domanda nei tempi corretti.

Il Governo, in seguito, ha confermato alcune variazioni dei requisiti e ha precisato le modalità per inoltrare la domanda di richiesta dell’agevolazione economica nel settore dei trasporti. La nuova manovra governativa prevede che questa tipologia di bonus debba essere destinata ad una “cerchia” maggiormente ridotta di richiedenti. L’agevolazione economica sarà disponibile dal mese di gennaio 2024, ma solo i cittadini che rientreranno in una precisa fascia ISEE potranno inviare la domanda per il bonus.

Quindi, quali sono i nuovi attributi per usufruire del bonus e le modalità di richiesta?

Chi davvero potrà avere beneficio del bonus trasporti 2024

Diverse saranno le modalità per richiedere il nuovo bonus trasporti, attivo dal mese di gennaio 2024. Non sarà più necessario accedere al sito attraverso il login personale o l’uso dello SPID, con l’intento di riscattare il coupon per l’ente interessato.

Con i recenti cambiamenti, entrerà in gioco la carta Dedicata a te, un contributo economico indirizzato alle famiglie e cittadini che dichiarano di avere un ISEE non superiore ai 15.000 euro l’anno. Ebbene, il bonus trasporti 2024 sarà inserito all’interno di questa carta, valida per comprare inoltre beni di prima necessità come generi alimentari, ma anche il carburante. Con questa agevolazione, pari a 60 euro, si potrà acquistare l’abbonamento per il trasporto pubblico, proprio come il precedente bonus trasporti del 2023.

Uno studente, ad esempio, con i requisiti richiesti che vorrà comprare un abbonamento del treno, potrà recarsi sui siti online di Trenitalia o ATM e registrare la personale carta Dedicata a te come “modalità di pagamento”.

La manovra del Governo in questo modo ha ristretto ulteriormente le possibilità di richiesta del bonus trasporti 2024, concentrandola alle categorie che più ne hanno bisogno. Si vedrà in futuro se ci saranno ulteriori cambiamenti per un eventuale allargamento delle opportunità, volte a inoltrare l’istanza dell’agevolazione economica nel settore trasporti.