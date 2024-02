Capodanno Cinese 2024: tradizioni, cibi e festeggiamenti a Roma e Milano

Il Capodanno Cinese, noto anche come Festa di Primavera, è una celebrazione ricca di storia e tradizione. Questa festa segna l’inizio di un nuovo anno secondo il calendario lunare cinese e si distingue per i suoi colorati festeggiamenti, le tradizioni familiari e i simboli di buona fortuna. Ogni anno è associato a uno dei dodici animali dello zodiaco cinese, e il 2024 sarà l’anno del Drago, simbolo di forza e buona fortuna.

Capodanno Cinese 2024: quando cade

Nel 2024, il Capodanno Cinese cadrà il 10 febbraio. Questa data varia ogni anno, essendo determinata dal calendario lunare, e può cadere tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. Le celebrazioni iniziano tradizionalmente con la vigilia di Capodanno e si estendono per 16 giorni, culminando con il Festival delle Lanterne.

Capodanno e oroscopo cinese

L’oroscopo cinese è strettamente legato al Capodanno Cinese per diverse ragioni storiche e culturali. Questa connessione si basa sul calendario lunare cinese e sul ciclo zodiacale di dodici anni, ognuno dei quali è rappresentato da un animale specifico. Ecco alcuni motivi principali di questa correlazione:

Origine storica e mitologica: la leggenda narra che l’Imperatore di Giada, una figura mitologica cinese, invitò gli animali a partecipare a una gara per determinare i loro posti nel calendario. I dodici animali che arrivarono per primi furono scelti per rappresentare i dodici anni del ciclo zodiacale. Questa storia è profondamente radicata nella cultura cinese e viene spesso raccontata durante il Capodanno Cinese.

Inizio di un nuovo ciclo: il Capodanno Cinese segna l’inizio di un nuovo anno lunare e, di conseguenza, l’inizio di un nuovo ciclo zodiacale. Ogni anno nel calendario cinese è associato a uno degli animali dello zodiaco, che influenzano le credenze e le previsioni astrologiche per quell’anno.

Simbolismo e tradizioni: ogni animale dello zodiaco cinese ha caratteristiche e attributi specifici che si credono influenzino le persone nate in quell’anno. Durante il Capodanno Cinese, le persone celebrano non solo l’inizio di un nuovo anno, ma anche le qualità e le fortune associate all’animale dello zodiaco di quell’anno.

Guida per le decisioni e le previsioni: l’oroscopo cinese è spesso consultato per le previsioni e le guide su vari aspetti della vita, come la salute, la carriera, l’amore e le relazioni. Durante il Capodanno Cinese, è comune per le persone leggere le loro previsioni zodiacali per l’anno a venire, cercando consigli e saggezza.

Integrazione nelle celebrazioni: le immagini e i simboli degli animali zodiacali sono comunemente utilizzati nelle decorazioni, nei regali e nelle attività del Capodanno Cinese. Ad esempio, se è l’anno del Drago, troverai molte decorazioni e artefatti che raffigurano draghi.

Cosa mangiare per il capodanno cinese

Il cibo gioca un ruolo cruciale nel Capodanno Cinese, con piatti che simboleggiano prosperità e fortuna. Tra i cibi tradizionali ci sono il pesce, che rappresenta l’abbondanza, i ravioli per la ricchezza, le palline dolci di riso per la famiglia, gli spaghetti della longevità per la salute e il benessere, e arance e mandarini per la ricchezza e la pienezza. Non può mancare la torta di riso, simbolo di successo sul lavoro.

Cosa fare per il Capodanno cinese a Roma

A Roma, la celebrazione del Capodanno cinese è particolarmente significativa, dato che Pechino e Roma sono città gemelle dal 1998. La comunità cinese di Roma, insieme ai romani, festeggia questa ricorrenza con grande partecipazione. Il fulcro delle celebrazioni è Piazza Vittorio Emanuele II, dove si svolge una festa il 10 febbraio, con parate, stand informativi e spettacoli.

Cosa fare per il Capodanno cinese a Milano

Milano, con la sua vivace comunità cinese, ospita numerosi eventi per il Capodanno Cinese. Il clou dei festeggiamenti è la tradizionale parata che quest’anno dovrebbe svolgersi il 10 febbraio partendo da Piazza Sempione/Arco della Pace, caratterizzata da danze del drago e del leone, colorate lanterne e un’atmosfera festosa. Oltre alla parata, ci sono mostre, spettacoli teatrali e una varietà di ristoranti cinesi che offrono menù speciali per l’occasione.