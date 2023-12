Caro voli Sicilia, lanciata la piattaforma per usufruire di sconti per studenti e fragili residenti

E’ online la piattaforma “SiciliaPei” voluta dalla Regione Sicilia per far fronte al caro voli che incide profondamente sulle finanze dei residenti che vogliano tornare a casa in vista delle festività natalizie (e non solo). Si tratta di studenti che frequentano le Università del Centro e del Nord Italia, o di lavoratori che approfittano delle festività per tornare dai propri cari. Ma che, in entrambi i casi, non possono sobbarcarsi i prezzi esorbitanti proposti dalle compagnie aeree. Tra volo di andata e di ritorno si arriverebbero a spendere anche più di 400 euro. Una follia. Vediamo allora come funziona la piattaforma e a quali scontistiche dà diritto.

Caro voli Sicilia, gli sconti

L’iniziativa, che ha per oggetto lo “Sconto sul prezzo dei biglietti Aerei ai cittadini residenti in Sicilia per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità”, è prevista dal D.D.G. – Decreto del Dirigente Generale N.: 3158 del 10/11/2023 e fa capo al Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

E’ destinata ai passeggeri residenti nell’intero territorio della Regione Sicilia, e prevede l’erogazione di un contributo economico equivalente alla riduzione del 25% sul costo del biglietto aereo. Sconto da applicare sul costo totale della singola tratta (comprese tasse e spese fatturate dalla compagnia).

In aggiunta a questo, è previsto un ulteriore sconto del 25% in favore di alcune categorie di residenti. In particolare, per chi sia interessato da disabilità dal 67% di percentuale di invalidità, per gli studenti e per i residenti che abbiano un reddito basso, (nello specifico, un ISEE inferiore a € 9.360,00). Le tratte per le quali si potrà chiedere il contributo sono quelle tra gli aeroporti siciliani e gli scali di Milano (Malpensa, Linate e Bergamo-Orio al Serio) e Roma (Fiumicino e Ciampino).

Caro voli Sicilia, come funziona la piattaforma

La piattaforma che permette di fare richiesta si raggiunge tramite questo indirizzo: https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli. Per ottenere il contributo sarà necessario inoltrare, dopo essersi accreditati con le proprie credenziali, le richieste on-line (questo è l’unico mezzo consentito), nell’arco di tempo che va dalle ore 09:00 del 04/12/2023 alle ore 18:00 del 30/01/2025. Alla domanda dovranno essere allegati i dati anagrafici e quelli del volo (ovvero il costo del biglietto, la tratta ed il numero) nonché il codice Iban del conto sul quale dovrà essere accreditato il rimborso. Nell’erogazione dei contributi non verrà applicato il criterio della priorità in base all’ordine cronologico.

Del contributo potranno usufruire anche coloro i quali, dalla data del 10.11.2023 (ovvero dal giorno di pubblicazione del D.D.G.) siano già in possesso di un biglietto per voli effettuati o da effettuarsi dal 01/12/2023 al 31/12/2024. Importante è sottolineare come la richiesta per poter usufruire dello sconto vada fatta entro 30 giorni dalla data del volo.

Soddisfatto il presidente Renato Schifani

Si è detto soddisfatto il presidente della Regione Renato Schifani, che ha dichiarato in merito:

Gli sforzi per attuare politiche concrete contro il caro voli producono finalmente risultati a vantaggio dei cittadini siciliani. La Regione ha fatto la sua parte, rispettando i tempi che aveva annunciato, adesso tocca alle compagnie che hanno aderito all’iniziativa adeguare i sistemi di prenotazione per consentire ai passeggeri di ottenere lo sconto già al momento dell’acquisto del biglietto.

Ed ha aggiunto anche che “l’impennata delle tariffe, alla quale stiamo assistendo in occasione di queste feste natalizie, conferma la validità della nostra iniziativa perché alleggerisce, seppur parzialmente, il peso degli aumenti».

