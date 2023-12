Chi sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024

Festival di Sanremo 2024: anticipazioni

Festival di Sanremo 2024: cast Big

Festival di Sanremo 2024: chi sono le Nuove Proposte

bnkr44 Effetti speciali

Clara Boulevard

Dipinto Criminali

Fellow Alieno

Grenbaud Mama

Jacopo Sol Cose che non sai

Lor3n Fiore D’inverno

Nausica Favole

Omini Mare Forza 9oi

Santi Francesi Occhi tristi

Tancredi Perle

Vale LP Stronza

Domenica 3 dicembre 2022 durante il TG1 delle ore 13:30, per il secondo anno consecutivo,ha deciso di svelare in anteprima il cast completo della prossima edizione delche andrà in scena al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024. A presentare con lui sul palco ci saranno una serie di co-conduttori che cambieranno ogni sera: per il debutto ci sarà, per la seconda puntata Giorgia, per la terza, per la quartae per la quinta ed ultimaCome negli ultimi due anni, anche nella 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana non è prevista alcuna divisione di categorie, quindi ci sarà un unico girone di Big tra quelli annunciati dallo stesso padrone di casa e direttore artistico e i tre vincitori di Sanremo Giovani, la cui finale ci sarà in diretta sulla Rete Ammiraglia martedì 19 dicembre.(probabilmente i titoli delle canzoni verranno svelati proprio nel corso della finale della gara delle Nuove Proposte):. E ancoraI titoli dei brani in gara verranno svelati proprio martedì 19 dicembre nel corso della finale di Sanremo Giovani.Sono state 1323 le canzoni mandate alla Commissione musicale di Sanremo Giovani 2023 che, anche quest’anno è presieduta da Amadeus. “Faccio un grande in bocca a lupo ai ragazzi – ha detto il conduttore e direttore artistico in merito alle Nuove Proposte – a loro vanno i miei complimenti perché in questi anni ho assistito a una. Un numero inaspettato di iscrizioni che ha superato tutti i precedenti, quattro protagonisti si aggiungono agli otto già selezionati per la finale di Sanremo Giovani. Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi“. Ecco i 12 partecipanti aChi di loro si aggiudicherà un posto al fianco dei cantanti sopra citati? Ricordiamo che la classifica finale della manifestazione è relativa, in quanto due anni fa Tananai si è piazzatoe poi lo scorso anno era nei Big. Oppure basti pensare al caso di Maninni che quest’anno è stato scelto da Amadeus nel cast principale, mentre lo scorso anno era stato escluso da Sanremo Giovani, arrivando ad un passo dal trionfo in finale. Per lui quest’anno sicuramente una bella rivincita.