COME IMPARARE L’INGLESE: IL METODO DI STUDIO. L’importanza di conoscere l’inglese – Per moltissimi studenti studiare inglese è un incubo. Copiare i compiti di inglese è uno sport nazionale e tentare di parlarlo durante la lezione è una forzatura con effetti comici. Ma imparare l’inglese è fondamentale per la formazione degli studenti italiani. L’inglese è il trampolino di lancio verso una carriera internazionale, consente di viaggiare in tutto il mondo e comunicare con persone di nazionalità diversa.

IMPARARE L’INGLESE: COME FARE A MEMORIZZARE QUESTA LINGUA. Abbiamo raccolto per voi qualche informazione e qualche consiglio per imparare in modo veloce ed efficace l’inglese. Che ne dite di provarci?

Affidarsi a un Tutor Online . Il miglior modo di imparare una lingua straniera consiste sicuramente nel farsi seguire da un insegnante capace, possibilmente madrelingua. Organizzare delle lezioni in presenza, però, non sempre è possibile, sia per una questione di costi che di tempo, per cui riuscire a trovare un tutor online che ci segua può essere la soluzione migliore.

Studiare all'estero – Comunicare con persone madrelingua è il metodo migliore per apprendere una lingua. Trascorrere un periodo di tempo in un Paese anglofono di certo sarà utilissimo per migliorare il vostro inglese scolastico. Chiedete ai vostri genitori di regalarvi una vacanza studio il prossimo anno, informatevi sulle possibilità di avere borse di studio ed agevolazioni. Imparerete divertendovi!

Guardate i film in inglese – Non importa se non capite nulla all'inizio. Vi sarà utilie per la pronuncia e per formare il vostro lessico. Usate i sottotili magari, prima in italiano e una volta "preso l'orecchio" passate a quelli in inglese. Se il film lo avete già visto vi verrà ancora più semplice!

Leggete libri e riviste in inglese – Se proprio non avete voglia di leggere un libro prendete una rivista. é il modo ideale per "vedere" la grafia corretta delle parole

Grammatica – Non sottovalutate l'importanza della grammatica inglese. Se è vero che la conversazione è lo strumento di apprendimento ideale per una lingua straniera è anche vero che senza lo studio della grammatica ci si porta dietro per tutta la vita degli errori sgradevoli.

Conversazione sì, ma con chi? – Lo abbiamo appena detto conversare in inglese vi farà imparare l'inglese, ma non sempre si ha disposizione qualcuno che parla in inglese. Usate internet! Iscrivetevi in una chat inglese e il gioco è fatto.

Lessico, espandiamolo – Ogni volta che incontrate una parola nuova appuntatela e cercate la definizione del dizionario monolingua e rileggete la vostra lista di tanto in tanto. Vi aiuterà a memorizzare le parole nuove e i loro significati.

