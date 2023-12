Concerti di Capodanno 2024 in piazza: scopri i principali eventi nelle città italiane

L’Italia si prepara a festeggiare il Capodanno 2024 con una serie di concerti spettacolari nelle sue piazze più famose. Quest’anno, la notte di San Silvestro sarà animata da eventi musicali in diverse città, offrendo un’ampia varietà di generi e artisti per tutti i gusti.

Ecco una panoramica dettagliata degli eventi previsti in alcune delle principali città italiane:

Città Artista/Evento Piazza/Luogo Agrigento Tiromancino Piazza Marconi Alghero Ligabue Piazzale della Pace Ancona Ex-Otago, Max Giusti Piazza Cavour Bologna Rogo del Vecchione Piazza Maggiore Brescia Mr Rain Piazza della Loggia Cagliari Marco Mengoni Fiera Cosenza Giorgia Piazza dei Bruzi Crotone “L’Anno che Verrà” Rai Piazza Pitagora Ferrara Incendio del Castello Estense Castello Estense Firenze Vari Artisti Varie Genova Artisti Vari Piazza De Ferrari Mantova Madame Piazza Sordello Matera Edoardo Bennato, Tarantolati Parco del Castello Modena Robert Henke Piazzale Sant’Agostino Napoli The Kolors Piazza del Plebiscito Olbia Zucchero, Salmo Molo Brin Orvieto Umbria Jazz Winter Varie Padova Francesco Gabbani Piazza Insurrezione Palermo Elodie Piazza Politeama Parma Djset Piazza Garibaldi Pesaro Colapesce Dimartino, Valerio Lundini, VazzaNikki Piazza del Popolo Pisa Fabri Fibra, Samuel Subsonica Piazza Cavalieri Riccione Discoteca Romantica Piazzale Ceccarini Rimini Biagio Antonacci Piazzale Fellini Roma Lazza, Blanco, Francesca Michielin Circo Massimo Salerno Pooh Piazza della Libertà Siena Emma Marrone, PanPers, Dj Angelo Piazza del Campo Teramo Elodie, Daniele Silvestri Piazza dei Martiri della Libertà Torino Lo Stato Sociale Piazza Castello Trani Raf Piazza Quercia

Concerto di Capodanno a Roma

Tra i vari eventi presenti sopra, segnaliamo in particolare il concerto di Capodanno 2024 a Roma, che si terrà al Circo Massimo e vedrà come protagonisti Blanco, Lazza e Francesca Michielin. Questo evento gratuito inizierà alle 21.30 del 31 dicembre e continuerà fino a mezzanotte, seguito da un brindisi e un DJ set. L’evento è organizzato da Roma Capitale in collaborazione con l’emittente radio RDS, e sarà condotto da Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro.

Il concerto sarà trasmesso anche in diretta radiofonica su Radio Rds e sulla sua app, oltre che in TV sul canale 50 di Tivùsat, sul canale 265 del DTT e sul canale 724 di Sky.

Per facilitare l’accesso all’evento, Roma Capitale ha potenziato i servizi di trasporto pubblico. Il 31 dicembre, bus e tram funzioneranno fino alle 21, mentre la metro resterà aperta fino alle 2.30 del 1° gennaio 2024. Ci saranno anche servizi di bus notturni disponibili fino alle 8 del mattino del 1° gennaio.

Concerto di Capodanno a Crotone

Quest’anno sarà la città di Crotone a ospitare il famoso concerto di Capodanno della Rai, condotto da Amadeus, con la partecipazione di rinomati artisti italiani come Annalisa e Patty Pravo. Dopo la mezzanotte la festa continuerà sul Lungomare di Crotone, trasformandosi in una grande discoteca all’aperto.

Concerto di Capodanno a Genova

Il 31 dicembre a Genova ci sarà il concerto di Capodanno in Piazza De Ferrari con un cast spettacolare: Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, più la partecipazione speciale di tutta la scuola di “Amici”.