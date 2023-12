Concerto di Capodanno da Vienna 2024: dove vederlo

Il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna è un evento di prestigio mondiale che celebra l’arrivo del nuovo anno con una performance musicale straordinaria. Questo concerto, che si svolge nella maestosa Sala Dorata del Musikverein il 1° gennaio, è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica. Nel 2024, la direzione sarà affidata al rinomato direttore d’orchestra tedesco Christian Thielemann, che ha già dimostrato il suo talento in questa occasione nel 2019.

L’evento è famoso a livello internazionale e viene trasmesso in diretta televisiva in oltre 90 paesi, raggiungendo milioni di spettatori in tutto il mondo. La popolarità del concerto è tale che i biglietti sono assegnati tramite un sorteggio, rendendo la partecipazione un vero e proprio colpo di fortuna. In Italia si potrà vedere su Rai 2 lunedì 1 gennaio alle 13:30 e su Rai 5 lunedì 1 gennaio alle 21:15.

Il programma del concerto è un omaggio alla tradizione musicale viennese, con una selezione di opere della famiglia Strauss e dei loro contemporanei. Queste composizioni, che spaziano dal valzer alla polka, rappresentano l’essenza della musica viennese e sono eseguite con maestria dall’Orchestra Filarmonica di Vienna. Il programma del 2024 include pezzi come “Erzherzog Albrecht-Marsch” di Karl Komzák, “Wiener Bonbons” e “Figaro-Polka” di Johann Strauss II, e molte altre composizioni che promettono di incantare il pubblico.

Un altro punto di forza del concerto sono le esibizioni di danza del Balletto di Stato di Vienna, che si svolgono durante l’intervallo. Questi intermezzi di danza aggiungono un ulteriore livello di spettacolarità all’evento, combinando la grazia e l’eleganza del balletto con la musica classica.

Programma Concerto Vienna 2024

Ecco nello specifico i brani che verranno eseguiti durante il concerto di Capodanno da Vienna: